Miza acestei infuzii masive de capital este una extrem de ambițioasă: propulsarea companiei în topul celor mai importanți jucători de pe piața de energie electrică și gaze naturale din România, venind cu o promisiune clară de stabilitate și prețuri competitive pentru consumatorii casnici și industriali.

Această mișcare strategică vine ca o continuare firească a unei perioade de expansiune accelerată. În intervalul 2023–2025, compania a investit deja 500 de milioane de euro în infrastructura energetică autohtonă.

Modelul care promite să reducă facturile românilor

Într-o perioadă în care volatilitatea prețurilor din energie a dat mari bătăi de cap consumatorilor, strategia celor de la NOVA se bazează pe un model integrat: producție–stocare–furnizare. Compania produce energie electrică în centrale proprii pe gaz și din surse regenerabile, o stochează în baterii de mare capacitate și o livrează direct către clienții finali.

Această structură de tip circuit închis reduce substanțial expunerea la fluctuațiile bruște de pe bursele de profil, permițând construirea unor oferte comerciale mult mai stabile și mai avantajoase pe termen lung. Compania se află deja în mod constant printre furnizorii cu cele mai bune prețuri din comparatorul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

De la Câmpia Turzii la Roșiori: Noduri energetice de ultimă generație

Proiectul de referință al acestei strategii este platforma energetică integrată de la Câmpia Turzii. Acest sit modern combină pe un singur amplasament producția pe gaz în ciclu combinat, energia verde din surse regenerabile și sisteme de stocare de mare capacitate.

Următorul pas major în extinderea rețelei va fi implementarea unui model similar la Roșiori, în județul Satu Mare. Amplasarea este una extrem de strategică, fiind situată în zona de graniță a României cu Ungaria și Ucraina, ceea ce deschide oportunități importante de interconectare.

Septimiu Costea, CEO-ul companiei, explică faptul că dezvoltarea întregului lanț asigură controlul și adaptarea curbei de producție la curba de consum a populației, acesta fiind secretul din spatele prețurilor accesibile și al unei energii continue, fără sincope.

Digitalizare și o nouă identitate de brand

Pe lângă investițiile masive în infrastructura grea, compania mizează puternic pe simplificarea interacțiunii cu publicul. Toate serviciile au fost gândite pentru mediul online, de la faza de contractare rapidă până la administrarea completă a contului de client prin platforme digitale.

Odată cu acest nou capitol de dezvoltare, compania trece și printr-un proces de rebranding, adoptând sloganul „Energie simplă. Pentru o viață mai bună”. Noua identitate vizuală o aliniază strâns la nivelul grupului-mamă E-INFRA, holding românesc cu o experiență solidă în dezvoltarea de infrastructură energetică, construcții și telecomunicații.

Fondată în anul 2007 la Cluj-Napoca, NOVA Power & Gas demonstrează că capitalul românesc poate construi soluții moderne și sustenabile într-un sector extrem de competitiv, oferind o alternativă viabilă marilor corporații internaționale care domină în prezent facturile românilor.

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