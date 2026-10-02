Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, stare organică greu de definit, difuză, care indică un disconfort organic (somn întrerupt, oboseală, mobilizare greoaie, reacții disproporționate față de unele gusturi sau mirosuri, intoleranțe alimentare sau medicamente).

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă până pe 15 noiembrie; între 25 octombrie și 4 decembrie, ea va reveni în zodia Balanței după care va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea ei în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia demersurile și proiectele rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de imagine, carieră, succes pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, relațiile parteneriale nu vor funcționa, vor fi dizarmonice, iar întâlnirile vor fi contraproductive, de aceea, ele vor trebui limitate, dacă nu vor putea fi amânate, la strictul pentru a nu complica desfășurarea lor prin reacții sau afirmații neinspirate. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, evoluție normală a preocupărilor financiare.

Din 9 octombrie, după ora 11:11, cele două case ale comunicării vor funcționa inegal ca ton și eficiență: cea a informațiilor curente, a deplasărilor pe distanțe mici, a interacțiunii cu reprezentanții unor instituții ori a întâlnirilor publice (întruniri, ședințe, dezbateri) va fi tumultuoasă, oamenii putând să intre lesne în controverse și dispute pe teme incorect abordate de către ambele părți.