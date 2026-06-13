În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, o parte a hotelului din Elveția a fost folosită de refugiați și membri ai Mișcării de Rezistență, deoarece armata germană nu putea intra acolo.

Imaginați-vă că adormiți în Franța și vă treziți în Elveția. Sau că patul dumneavoastră se află exact pe granița dintre două state. Deși sună ca o atracție turistică neobișnuită, exact o astfel de experiență o oferă Hotelul Arbez, situat în micuțul sat alpin La Cure, la granița dintre Franța și Elveția.





Cum a apărut hotelul prin care trece granița

Acest hotel unic, aflat la doar câțiva kilometri de Lacul Geneva, atrage de peste un secol turiști din întreaga lume. Este special prin faptul că granița de stat trece prin camerele sale, prin holuri și chiar prin unele paturi.

Povestea hotelului începe în anul 1862, când Franța și Elveția au rezolvat un vechi litigiu privind Valea Dappes și au trasat o nouă frontieră prin satul La Cure. Granița a tăiat mai multe parcele și clădiri, iar un antreprenor local, Pontis, a văzut rapid o oportunitate.

Înainte ca acordul să intre în vigoare, el a construit o clădire cu trei etaje exact pe linia viitoarei frontiere.

O parte a clădirii a fost folosită ca magazin, iar cealaltă a devenit un bar. Hotelul și-a căpătat forma actuală în 1921, când a fost preluat de familia Arbez, care îl administrează și astăzi.

Granița trece prin camere și prin patul matrimonial

Cea mai mare curiozitate a hotelului este faptul că frontiera dintre cele două țări trece prin bucătărie, sufragerie, holuri și mai multe camere.

O atenție specială este la apartamentul pentru miri, unde linia de separare trece chiar prin patul matrimonial.

Astfel, se întâmplă ca o persoană să doarmă în Franța, iar cealaltă în Elveția. În unele camere, patul se află într-o țară, în timp ce baia este în cealaltă.

Hotelul, rol important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Hotelul Arbez a avut și un rol istoric important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Deoarece o parte a clădirii aparținea Elveției neutre, soldații germani nu puteau pătrunde în anumite zone ale clădirii, astfel că etajele superioare au fost folosite de refugiați și membri ai Rezistenței franceze.

Astăzi, acest mic hotel cu doar zece camere, cu peisaje alpine și o combinație de bucătărie franceză și elvețiană, reprezintă una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din Europa și un loc care arată că granițele pot fi uneori mult mai mult decât simple linii pe hartă.

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