În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, o parte a hotelului din Elveția a fost folosită de refugiați și membri ai Mișcării de Rezistență, deoarece armata germană nu putea intra acolo.

Imaginați-vă că adormiți în Franța și vă treziți în Elveția. Sau că patul dumneavoastră se află exact pe granița dintre două state. Deși sună ca o atracție turistică neobișnuită, exact o astfel de experiență o oferă Hotelul Arbez, situat în micuțul sat alpin La Cure, la granița dintre Franța și Elveția.


Cum a apărut hotelul prin care trece granița

Acest hotel unic, aflat la doar câțiva kilometri de Lacul Geneva, atrage de peste un secol turiști din întreaga lume. Este special prin faptul că granița de stat trece prin camerele sale, prin holuri și chiar prin unele paturi.

Povestea hotelului începe în anul 1862, când Franța și Elveția au rezolvat un vechi litigiu privind Valea Dappes și au trasat o nouă frontieră prin satul La Cure. Granița a tăiat mai multe parcele și clădiri, iar un antreprenor local, Pontis, a văzut rapid o oportunitate.

Înainte ca acordul să intre în vigoare, el a construit o clădire cu trei etaje exact pe linia viitoarei frontiere.

O parte a clădirii a fost folosită ca magazin, iar cealaltă a devenit un bar. Hotelul și-a căpătat forma actuală în 1921, când a fost preluat de familia Arbez, care îl administrează și astăzi.

Granița trece prin camere și prin patul matrimonial

Cea mai mare curiozitate a hotelului este faptul că frontiera dintre cele două țări trece prin bucătărie, sufragerie, holuri și mai multe camere.

O atenție specială este la apartamentul pentru miri, unde linia de separare trece chiar prin patul matrimonial.

Astfel, se întâmplă ca o persoană să doarmă în Franța, iar cealaltă în Elveția. În unele camere, patul se află într-o țară, în timp ce baia este în cealaltă.

Hotelul, rol important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Hotelul Arbez a avut și un rol istoric important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Deoarece o parte a clădirii aparținea Elveției neutre, soldații germani nu puteau pătrunde în anumite zone ale clădirii, astfel că etajele superioare au fost folosite de refugiați și membri ai Rezistenței franceze.

Astăzi, acest mic hotel cu doar zece camere, cu peisaje alpine și o combinație de bucătărie franceză și elvețiană, reprezintă una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din Europa și un loc care arată că granițele pot fi uneori mult mai mult decât simple linii pe hartă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
GSP.RO
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 12 iun.
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Adevarul.ro
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Adrian Mutu, „prins la mijloc” între fosta și actuala soție. Surpriza pusă la cale de „Briliant”. Video
Fanatik.ro
Adrian Mutu, „prins la mijloc” între fosta și actuala soție. Surpriza pusă la cale de „Briliant”. Video
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Carmen Grebenișan și-a botezat băiețelul. Imagini emoționante de la ceremonia lui Kadri
Stiri Mondene 13:00
Carmen Grebenișan și-a botezat băiețelul. Imagini emoționante de la ceremonia lui Kadri
Dovada că Petre Roman ține pasul cu soția cu 26 de ani mai tânără. Cum a fost surprins fostul premier al României alături de Silvia Chifiriuc
Stiri Mondene 11:55
Dovada că Petre Roman ține pasul cu soția cu 26 de ani mai tânără. Cum a fost surprins fostul premier al României alături de Silvia Chifiriuc
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
ObservatorNews.ro
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax.ro
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Redactia.ro
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
Politică 12 iun.
Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Parteneri
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
Destinația de lux în care a ajuns Maria Iordănescu. Unde s-a relaxat, de fapt, fiica lui Anghel Iordănescu
Fanatik.ro
Destinația de lux în care a ajuns Maria Iordănescu. Unde s-a relaxat, de fapt, fiica lui Anghel Iordănescu
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani