Elevii vor învăța și pe scenă, și în culise

Noul program va începe din anul școlar 2026-2027 și va încerca să aducă școala mai aproape de felul în care se construiește, în realitate, un spectacol. Elevii nu vor studia doar teorie. Cei interesați de scenă vor putea să învețe musical, iar cei atrași de partea tehnică vor putea să se formeze în domenii precum sunetul, luminile și designul tehnic al spectacolelor.

„Premieră în educația românească! Liceul Politehnica București devine primul liceu din România care pregătește artiști de musical și tehnicieni de sound și light design, în parteneriat cu Opera Comică pentru Copii și Programul Național Cantus Mundi”, se arată în anunțul Operei Comice pentru Copii.

Opera Comică pentru Copii spune că elevii vor avea ocazia să urce pe scenă în spectacolele instituției încă din timpul liceului. Practic, adolescenții vor putea vedea din interior cum se pregătește o producție, de la repetiții până la spectacolul final.

Primul model liceal construit special pentru industria spectacolelor de musical

Liceul Politehnica București devine prima unitate de învățământ din România care introduce un model liceal construit special pentru industria spectacolelor de musical.

Programul este prezentat ca un plan-cadru alternativ în cadrul „Programului Național pentru pilotarea sistematică de planuri-cadru în învățământul liceal de stat, particular și confesional”, inițiat de Ministerul Educației, potrivit Rador.

Cu alte cuvinte, elevii nu ar urma să facă doar cursuri opționale puse pe lângă programul obișnuit, ci ar avea un traseu educațional construit în jurul unei meserii artistice sau tehnice.

„Scena și sala de clasă” în același program

Reprezentanții Politehnicii spun că parteneriatul vrea să scoată școala din modelul clasic și să le ofere elevilor experiențe reale de învățare, alături de profesioniști, într-un proiect care vrea să demonstreze cum educația poate deschide drumuri către viitor și nu doar să transmită informație.

Laura Șerbănescu, directoarea Liceului Politehnica București, a explicat pentru Euronews Romania că programul este construit astfel încât elevii să nu mai fie puși să aleagă între școală și pasiunea lor pentru scenă. Ideea este ca pregătirea academică, dezvoltarea personală și formarea artistică sau tehnică să funcționeze împreună.

Noul program ar trebui să le ofere elevilor posibilitatea de a-și dezvolta talentul într-un cadru organizat, fără să renunțe la liceu.

Ce vor putea face elevii în timpul liceului

Una dintre cele mai importante părți ale proiectului este practica. Elevii nu vor învăța doar teorie, ci vor putea intra în producții reale. Cei care aleg direcția artistică vor putea urca pe scenă în spectacolele Operei Comice pentru Copii, iar cei care aleg partea tehnică vor putea vedea cum se lucrează într-o producție din spatele scenei, unde sunt esențiale sunetul, luminile, imaginea și organizarea tehnică.

Modelul pornește și de la experiența acumulată în cadrul School of Musical, program dezvoltat de Opera Comică pentru Copii în coproducție cu Programul Național Cantus Mundi. În ultimii ani, sute de copii și adolescenți au fost pregătiți pentru producții precum „Sunetul Muzicii”, „School of Rock”, „Annie JR.”, „Matilda, the Musical” și „Charlie și fabrica de ciocolată”, iar producția „Matilda, the Musical” a primit în 2025 Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol pentru copii.

Din toamna lui 2026, Liceul Politehnica, cu profiluri teoretice real, prin Matematică-Informatică și Științe ale Naturii, și umanist, prin Filologie, va adăuga și acest program nou, dedicat elevilor care vor să învețe meserii pentru scenă și culisele spectacolelor.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE