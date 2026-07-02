Consiliul Județean (CJ) Iași a înființat Iași Industrial Park cu scopul de a amenaja primul parc industrial al autorității locale. Societatea a avut nevoie de 7 ani pentru a contracta un constructor, alți peste 3 ani pentru lucrări, iar de 2 ani nu reușește să operaționalizeze parcul.

Situația de la CJ Iași contrastează puternic cu performanța unei comune limitrofe municipiului: în ultimii 10 ani, Miroslava a înființat o zonă industrială în care lucrează acum circa 2.000 de persoane, iar numărul ar urma să se dubleze în următorii ani.

Scurt istoric al „cenușăresei” companiilor de stat ieșene

Ideea realizării primului parc industrial la Iași datează de acum aproape 15 ani: un consilier personal al lui Constantin Simirad, fost președinte CJ, a susținut public necesitatea unei astfel de investiții (2012). Firma a fost înființată în 2014, în timpul mandatului la CJ Iași a lui Cristian Adomniței (PNL). Instalarea unui liberal în fruntea societății nu a fost compatibilă cu viziunea lui Maricel Popa (PSD), care l-a succedat în funcție pe fostul ministru, iar proiectul a stagnat.

Odată cu alegerea unui alt liberal în fruntea instituției (2020), actualul președinte Costel Alexe (PNL), a fost lansată licitația de execuție și desemnat un constructor. În perioada august 2021 – decembrie 2024 au fost realizate lucrări de amenajare a terenului, relocări și racord la rețele de utilități, precum și construirea unui sediu administrativ. Valoarea inițială a contractului a fost de 15 milioane de lei, iar în urma a patru acte adiționale, a sărit la peste 21 milioane de lei, respectiv o creștere de 41%.

Chiar dacă lucrările au fost recepționate, parcul nu este astăzi operaționalizat. În esență, firma Iași Industrial Park SRL trebuia să organizeze licitații de concesionare a unor terenuri care însumează peste 17 hectare.

Parcul industrial este poziționat strategic: în comuna Lețcani, la 12 km de municipiul Iași, cu deschidere la drumul european și în proximitatea traseului autostrăzii A8 Tg. Mureș – Iași – Ungheni.

Parcul industrial este amplasat la 12 km de Iași

În 12 ani, firma s-a „hrănit” din capitalul social

În perioada 2014 – prezent, Iași Industrial Park nu a desfășurat activitatea pentru care a fost înființată. Acest lucru este admis inclusiv de șefii CJ, care de-a lungul anilor au invocat diverse motive pentru lipsa de operaționalizare a parcului: de la întârzierea lucrărilor de execuție pe fondul unor aspecte neprevăzute și până la elemente de ordin birocratic.

La înființare, CJ Iași a virat 2,5 milioane de lei în conturile societății. De atunci și până în prezent, Iași Industrial Park a consumat peste 2,1 milioane de lei din acest capital social. În cei peste 12 ani de „activitate”, firma a avut anual unul sau doi angajați, alături de un administrator.

În 2025, cheltuielile de personal au fost de 430.000 de lei, iar 75% din această sumă au reprezentat fonduri aferente administratorilor societății. Anul acesta, a fost aprobată o scădere cu 30% a cheltuielilor de personal.

Până la finalul anului 2025, societatea a fost condusă de administratorul numit în perioada lui Adomniței (Laurențiu Rădulescu), el încasând remunerația lunară (peste 1.200 de euro) până la momentul plecării de pe post.

Noul șef, Marian Lupu, este consilier județean PMP și a ajuns administrator provizoriu în virtutea alianței locale PNL-PMP. El este neremunerat, dar conduce și o altă entitate a CJ: o asociație („Iași Infrastructură”) care ar urma să deruleze câteva proiecte de infrastructură importante precum centurile sud ale orașului Podu Iloaiei și municipiului Iași.

„Pentru anul 2027, având în vedere estimarea începerii operaționalizării parcului industrial, se estimează creșterea numărului de personal la 5 persoane, prin angajarea unei secretare cu program de lucru de 8 ore/zi și un venit brut în sumă de 6.000 de lei, a unui mecanic de întreținere cu timp parțial de două ore/zi, cu un venit brut lunar de 3.500 de lei, și a unui electrician cu timp parțial de două ore/zi și un venit brut de 2.500 de lei”, se precizează în raportul citat.

În paralel, CJ Iași va trebui să asigure funcționarea unui consiliu de administrație format din cel puțin trei persoane. În prezent, doi dintre administratori sunt provizorii (ambii neremunerați), iar cel de-al treilea este la începutul mandatului de 4 ani.

În parcul industrial funcționează doar o clădire administrativă

Vicepreședinte al CJ Iași: „Am fost obligați să ținem societatea în viață”

Bugetul pe anul în curs al Iași Industrial Park a fost aprobat în ultima săptămână din luna iunie. Dezbaterile din plen au fost tensionate, în condițiile în care opoziția (consilieri USR și PSD) a acuzat tergiversările și sinecurile de-a lungul timpului din cadrul societății. În același timp, au fost puse sub semnul întrebării sumele alocate pentru bunuri și servicii (circa 310.000 de lei), având în vedere că parcul încă nu este operaționalizat.

În explicațiile oferite, Marius Dangă, vicepreședinte al CJ Iași din anul 2020, a invocat că aceste fonduri sunt pentru pază, contabilitate, audit intern, alături de cheltuieli juridice, utilități și altele. În ceea ce privește reproșurile legate de inactivitatea firmei, vicele CJ a vorbit despre probleme întâmpinate în timpul lucrărilor și o serie de pași birocratici care au trebuit să fie îndepliniți.

Într-o declarație ulterioară, Marius Dangă a precizat că CJ nu a putut desființa societatea întrucât acest lucru ar fi dus la pierderea statutului de parc industrial pentru amplasamentul de la Lețcani.

Marius Dangă, vicepreședinte al CJ Iași

„AMEPIP confirmă că menținerea regimului de parc industrial este condiționată juridic de existența administratorului și că încetarea activității acestuia conduce la pierderea titlului de parc industrial. Așadar, suntem obligați să ținem societatea «în viață», chiar și cu perfuzia denumită «capital social» și în paralel să accelerăm procesul de acces al operatorilor economici în parc. Nu ne-a ajutat deloc obligația instituită prin lege de a avea un consiliul de administrație de minimum trei persoane (ar fi putut funcționa bine, în continuare, cu un singur administrator), dar am apreciat că cei doi administratori provizorii au acceptat să nu fie remunerați. Cred că e o premieră la nivel național”, a comentat Marius Dangă.

AMEPIP este autoritatea națională care monitorizează instituțiile de stat, inclusiv cele la nivel local.

Dangă a adăugat că obiectivul CJ Iași este „operaționalizarea efectivă” a parcului industrial prin atragerea de investitori și valorificarea infrastructurii realizate. Investiția totală la nivelul parcului se ridică la aproape 30 milioane de lei.

„După armonizarea statutului juridic al terenului (pentru care trebuie să mulțumim consilierilor locali din Lețcani pentru înțelepciune) și obținerea avizului Consiliului Concurenței pentru schema de ajutor de minimis pentru rezidenții și administratorul parcului industrial (aprobată de CL Lețcani în mai a.c.) urmează aprobarea regulamentului de acces în parc pentru rezidenți și demararea efectivă a procesului de ocupare a parcelelor”, a mai spus Dangă. Comuna Lețcani este partener în proiect, în condițiile în care a pus la dispoziție cele aproape 20 ha pentru parcul industrial.

Iași Industrial Park ar urma să concesioneze, pe parcursul anului 2027, o suprafață totală de 17,2 ha împărțită în 15 parcele, cuprinse între 2.500 și 24.000 mp.

Parcul industrial Miroslava a creat 2.000 de locuri de muncă

În aceeași perioadă în care CJ Iași a făcut demersuri pentru parcul industrial de la Lețcani, la mai puțin de 4 km de acest amplasament a luat ființă zona industrială Miroslava.

Primăria din această localitate a investit în amenajarea unui parc în jurul fabricii americanilor de la Phinia (fostul Delphi). În prezent, sunt peste 50 de rezidenți care au creat în jur de 2.000 de locuri de muncă. Estimările primarului Dan Niță sunt că acest număr se va dubla în următorii ani, având în vedere proiectele în execuție sau în pregătire.

Dezvoltarea zonei industriale Miroslava a impulsionat investiții și în imediata apropiere a parcului administrat de primăria comunală. De exemplu, în perioada următoare, Kaufland va construi cel de-al treilea centru logistic din țară în această zonă, iar în vecinătate sunt în execuție parcuri logistice și industriale inițiate de firme private.

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