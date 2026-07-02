Majorările sunt cu până la 36 de bani. În aceste condiții, cea mai ieftină motorină rămâne 9,24 lei/l, dar carburantul ajunge până la 9,60 lei, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Creșterea de până la 0,36 de lei era așteptată, așa cum anticipa recent fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, după ce plafonarea prețului la motorină nu a mai continuat.

Cât costă benzina în București, joi, 2 iulie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este joi de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vinerea trecută.

Stațiile Socar vând carburantul azi cu 8,62 lei/l, același preț din ziua precedentă.

Lukoil a ieftinit benzina și afișează azi un preț de 8,63 lei/l, comparativ cu 8,68 lei/litru, preț care se menținea de joia trecută (o diferență de 0,05 lei).

Rompetrol comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de vinerea trecută.

OMV afișează pentru benzina standard joi, 2 iulie 2026, un preț 8,68 lei/litru, neschimbat tot de joia trecută.

În schimb, stațiile Mol sunt singurele care au scumpit astăzi benzina standard și costă 8,68 lei/l, comparativ cu 8,63 lei/litru, preț care se mențines de sâmbătă (o creștere de 0,05 lei).

Cea mai ieftină benzină se vinde cu 8,62 lei/litru de aproape o săptămână, Lukoil a ieftinit azi carburantul, iar la stațiile Mol se vede o creștere a prețului.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă azi 8,59 lei/litru, preț constant de vinerea trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat, de asemenea, tot de vineri.

Cât costă motorina în București, joi, 2 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,24 lei/l, la Rompetrol, la fel ca ieri.

Petrom, deși nu a majorat prețul azi, vinde carburantul cu 9,54 lei/l, la fel ca ieri, iar diferența dintre cele două stații este de 0,30 de lei.

Și Socar menține costul motorinei și se găsește azi la 9,54 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Stațiile Lukoil au majorat prețul și vând motorina cu 9,55 lei/l, comparativ cu 9,24 lei/l, prețul de ieri și care se menținea de sâmbăta trecută (o creștere de 0,31 lei).

OMV afișează pentru motorină, luni, 2 iulie, un preț de 9,60 lei/l, față de 9,24 lei/l, constant de joia trecută (o creștere de 0,36 lei).

Și Mol vinde carburantul astăzi 9,60 lei, comparativ cu 9,24 lei/l, prețul la care se găsea de aproape o săptămână (o majorare de 0,36 lei).

Se observă că prețurile la motorină în unele stații din București au crescut cu până la 36 de bani, cele care au majorat prețul fiind Lukoil, OMV și Mol.

La nivelul marilor orașe, în București se găsește cea mai ieftină motorină: costă 9,24 lei/l, comparativ cu 9,18 lei cât era ieri (o creștere de 0,06 lei/l). La Cluj-Napoca, carburantul costă 9,49 lei/l, față de 9,09 lei, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,40 lei/l). În Timișoara, Iași și Constanța, motorina a ajuns 9,54 lei/l, deși miercuri se vindea cu 9,18 lei/litru, preț constant de vinerea trecută (o creștere de 0,36 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 2 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,39 lei/l, același preț constant de marți, și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,98 lei/l, comparativ cu 8,65 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,33 lei), și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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