ANM: Cod galben de furtuni în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică cod galben, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, pentru toate regiunile țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

„Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis cod galben de furtuni în toată România. Sursa foto: ANM

Caniculă în Maramureș, Transilvania și Moldova

O a doua atenționare cod galben este valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 21:00 și vizează Maramureșul, Transilvania, nordul și centrul Moldovei.

ANM anunță că valul de căldură va persista în aceste regiuni, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru începutul lunii iulie.

Harta județelor afectate de caniculă, joi, 2 iulie 2026. Sursa foto: ANM

„Joi (2 iulie) valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade”, precizează meteorologii.

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Ploi și vijelii așteptate și în București

Pentru municipiul București, prognoza specială este valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00. Potrivit ANM, vremea va fi, în general, instabilă, iar mai ales după-amiaza și pe timpul nopții sunt așteptate averse, descărcări electrice și vijelii.

„Vremea va fi, în general, instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse (în general 15…25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50…60 km/h). Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade”, potrivit prognozei speciale emise de ANM.

Meteorologii reamintesc că, în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, municipiul București se află sub o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

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