Cum s-a schimbat sectorul construcțiilor în ultimii 30 de ani

Sectorul construcțiilor din România a trecut prin transformări majore în ultimele trei decenii, odată cu introducerea tehnologiilor moderne, digitalizării și standardelor europene.

Potrivit lui Dorin Constantin Duduță, director general adjunct al companiei Citadina 98 S.A., modul de lucru diferă radical față de începutul anilor ’90. Acesta afirmă că lucrările se bazau atunci în principal pe experiența practică și pe tehnologii limitate, în timp ce în prezent sunt utilizate sisteme de topografie GPS, utilaje performante și proceduri tehnice mult mai riguroase. Reprezentantul companiei spune că Citadina 98 a investit constant în echipamente moderne, tehnologii noi, materiale de calitate și pregătirea profesională a angajaților, pentru a ține pasul cu evoluția domeniului.

„Transfăgărășanul Vrancei”, unul dintre cele mai dificile proiecte rutiere

Unul dintre cele mai complexe proiecte realizate de companie este modernizarea DN2L, pe tronsonul Soveja – Lepșa din județul Vrancea, cunoscut și sub denumirea de „Transfăgărășanul Vrancei”.

Drumul montan, cu o lungime de aproximativ 16 kilometri, a fost închis circulației încă din 2004 și modernizat la standardele unui drum național.

Potrivit lui Dorin Constantin Duduță, principalele provocări au fost relieful accidentat, diferența de nivel de aproape 400 de metri între începutul traseului și punctul cel mai înalt, versanții instabili, infiltrațiile de apă și accesul dificil al utilajelor. În plus, traseul a trebuit păstrat în limitele existente, deoarece acesta traversează ariile naturale protejate din Parcul Natural Putna-Vrancea.

Viaducte, poduri și lucrări complexe în zona montană

Modernizarea DN2L a inclus construirea a două poduri noi și a opt viaducte de coastă.

Directorul adjunct al Citadina 98 explică faptul că fiecare viaduct a reprezentat practic un proiect separat, adaptat condițiilor specifice din teren.

Accesul instalațiilor pentru piloții forați, fundațiile executate în condiții dificile și asigurarea siguranței echipelor de muncitori au fost printre cele mai importante provocări întâmpinate pe șantier.

„Fundațiile în teren dificil, accesul utilajelor de mari dimensiuni, în special al instalațiilor pentru execuția piloților forați, și siguranța echipelor de muncitori au fost provocări permanente”, a declarat Dorin Constantin Duduță pentru Economedia.

Soluțiile folosite pentru stabilizarea versanților

Pentru a preveni efectele alunecărilor de teren și ale viiturilor, proiectul a inclus numeroase lucrări de consolidare. Au fost realizate ziduri de sprijin ancorate sau pe piloți forați, gabioane, drenuri pentru captarea și dirijarea apelor subterane și rigole ranforsate.

Totodată, stratul de uzură al carosabilului a fost executat din mixtură asfaltică cu bitum modificat cu polimeri, soluție care oferă o rezistență superioară comparativ cu asfaltul clasic.

Contractul pentru modernizarea DN2L a fost semnat în vara anului 2020, având o valoare de peste 126 de milioane de lei. Potrivit reprezentantului Citadina 98, pandemia de COVID-19 și creșterea accentuată a prețurilor la bitum, oțel și combustibil au avut un impact semnificativ asupra derulării lucrărilor. Compania a reușit să gestioneze situația prin optimizarea fluxurilor de lucru, negocieri cu furnizorii și adaptarea permanentă a planificării proiectului.

Lipsa muncitorilor și birocrația, principalele probleme ale constructorilor

În opinia lui Dorin Constantin Duduță, cele mai mari dificultăți cu care se confruntă în prezent constructorii din România sunt lipsa forței de muncă specializate, birocrația și volatilitatea prețurilor.

Acesta consideră că, deși finanțarea europeană pentru infrastructură există, implementarea proiectelor este încetinită de blocajele administrative.

În ceea ce privește aprovizionarea cu materiale, compania colaborează în principal cu furnizori locali pentru agregate, beton și prefabricate, însă pentru anumite materiale și echipamente speciale, precum conducte, bitum sau unele tipuri de oțel, depinde în continuare de importuri.

Compania Citadina 98 are în pregătire mai multe proiecte importante de infrastructură.

Printre acestea se numără modernizarea DN25 și DN2B între Hanul Conachi și Galați, prin extinderea la patru benzi de circulație, precum și modernizarea falezei Dunării din municipiul Galați.

Drumul Național DN2L Soveja – Lepşa este considerat obiectiv de interes național și reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere din zona montană a județului Vrancea.

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