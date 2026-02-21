Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul a explicat că aceste unități vor implementa Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), un program finanțat de Ministerul Sănătății.

„Prin această extindere, pacienții pot beneficia de procedură în propriile regiuni. Limităm transferurile inutile și creștem capacitatea de intervenție în centre regionale consolidate, cu echipe specializate. Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcție de indicația medicală și de urgența fiecărui caz”, a declarat Alexandru Rogobete.

Moartea subită cardiacă, cauzată adesea de aritmii maligne, reprezintă una dintre principalele cauze de deces. La pacienții cu risc ridicat, un defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul, monitorizând ritmul inimii și intervenind automat în caz de tulburări severe.

