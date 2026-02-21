Accident rutier grav între un autobuz și un autoturism, în Ploiești

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă după-amiază, în zona de sud a municipiului Ploiești, implicând un autobuz și un autoturism, informează News.ro. O femeie, pasageră în autobuz, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens

Incidentul s-a produs pe podul din zona Gării de Sud, în direcția Bulevardului Petrolului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat, în vârstă de 31 de ani, ar fi condus un autoturism și, în apropierea bretelei de legătură cu strada Depoului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus de mers și intrând în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 57 de ani.

În urma impactului, ambele vehicule au fost proiectate în glisiera metalică ce delimitează partea carosabilă aferentă sensului de mers către Bulevardul Independenței”, a transmis IPJ Prahova.

Poliția a deschis un dosar penal după accidentul din Ploiești

Victima, o femeie de 49 de ani, a fost transportată la spital, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Carosabilul era umed în momentul accidentului, dar nu acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, au mai precizat autoritățile. Șoferii ambelor vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urmă cu o săptămână, locuitorii din Ploiești semnalau aproximativ 500 de gropi în care îți poți rupe mașina în oraș. Șoferii care trec prin experiențe neplăcute trebuie să știe că doar polița CASCO poate acoperi astfel de daune. RCA-ul nu despăgubește avariile suferite de propriul autoturism, ci doar pe cele produse terților



