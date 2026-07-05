Ford readuce în fabrici inginerii concediați și înlocuiți cu AI

Ford Motor Company, un pionier al automatizării industriale, a experimentat utilizarea masivă a tehnologiei AI în procesul de producție.

Sub conducerea lui Kumar Galhotra, compania a instalat sute de camere și senzori inteligenți în fabrici pentru a îmbunătăți controlul calității. Scopul? Detectarea automată a defectelor în componente precum pompele electrice de ulei pentru vehiculele hibride.

Totuși, strategia s-a dovedit a fi un eșec. Charles Poon, vicepreședinte Ford pentru inginerie hardware, a explicat că s-a supraestimat capacitatea AI de a înțelege și rezolva toate problemele apărute în timpul procesului de producție.

În încercarea de a reduce costurile și de a crește productivitatea, producătorul auto a implementat inteligența artificială în diverse procese operaționale, inclusiv pentru verificările de calitate. Sursa foto: Shutterstock

„Am crezut greșit că alimentarea sistemelor cu cerințele de design existente va genera automat produse de înaltă calitate”, a declarat Poon. În lipsa discernământului uman, erorile au început să scape de sub control.

Ca răspuns, Ford a reangajat 350 de ingineri veterani care fuseseră inițial înlocuiți de AI, subliniind nevoia de „factor uman din buclă” pentru a asigura succesul în inginerie avansată.

Klarna este printre companiile care reangajează salariații înlocuiți de AI

În domeniul tehnologiei financiare, Klarna a introdus un chatbot avansat care promitea să înlocuiască complet echipele de suport.

Sistemul automatizat a fost capabil să gestioneze munca echivalentă a 700 de angajați umani, reducând timpul de răspuns la clienți de la 11 minute la mai puțin de 2 minute. Cu toate acestea, impactul pe termen lung s-a dovedit negativ.

Clienții s-au plâns de răspunsuri rigide și standardizate, iar nivelul de satisfacție a scăzut considerabil. „Interacțiunile umane rămân cruciale în rezolvarea problemelor atipice”, arată analiza publicației din Italia.

Pentru a corecta această situație, Klarna a reangajat o parte din personalul concediat, utilizând AI doar pentru sarcini repetitive și lăsând rezolvarea problemelor complexe în seama oamenilor.

De ce nu a funcționat inteligența artificială în locul angajaților la McDonalds

McDonalds a implementat un program pilot în peste 100 de restaurante din SUA, folosind AI vocală pentru a gestiona comenzile din zona Drive-Thru.

Cu toate acestea, tehnologia a fost afectată de zgomotele de fundal și de diversitatea accentelor clienților, ceea ce a dus la comenzi eronate și frustrări în rândul consumatorilor.

Videoclipurile virale de pe rețelele sociale, care arătau erorile comise de sistemele automate, au deteriorat imaginea companiei. În consecință, McDonalds a decis să oprească programul și să revină la personal uman pentru preluarea comenzilor.

Companiile înțeleg că AI asistă, dar nu înlocuiește angajații

Aceste eșecuri nu doar că au forțat companiile să-și reanalizeze strategiile, dar au evidențiat și limitele actuale ale inteligenței artificiale.

În timp ce AI excelează în sarcini repetitive și analitice, nu poate înlocui creativitatea, adaptabilitatea și empatia umană, calități esențiale în multe domenii, de la inginerie la servicii pentru clienți.

Lista companiilor care au concediat mii de angajați și i-au înlocuit cu inteligența artificială

În ciuda acestor lecții, companii precum Meta, Microsoft și Oracle au continuat să reducă masiv personalul în 2025, invocând tranziția spre o structură bazată pe AI.

Microsoft plătește 16.000 de angajați ca să plece de bunăvoie, în SUA. Anul trecut, a concediat peste 15.000 de oameni. Sursa foto: Shutterstock

În România, de exemplu, Oracle a concediat sute de angajați de la sediul din București, iar Cloudflare a redus echipele globale, susținând că AI poate prelua o mare parte din sarcinile administrative.

Ce ar putea urma pentru angajații din piața muncii

Experiențele Ford, Klarna și McDonalds sugerează că o tranziție completă către automatizare, fără implicarea umană, este prematură și poate genera pierderi financiare și de imagine.

Specialiștii citați de Forbes Italia avertizează că firmele care își sacrifică know-how-ul uman pentru economii pe termen scurt riscă să piardă competitivitatea pe termen lung.

În concluzie, viitorul pare să aparțină unei abordări hibride, în care AI asistă, dar nu înlocuiește complet factorul uman. Aceasta nu este doar o lecție pentru giganții tehnologici, ci pentru întregul ecosistem economic global, în care experiența și adaptabilitatea umană continuă să joace un rol vital.

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