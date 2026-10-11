Marilu Dobrescu, care în 2021 a fost desemnată cea mai bună influenceriță, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat primele imagini cu locuința din Australia. La scurt timp după despărțirea de fostul iubit, aceasta și-a găsit fericirea în brațele lui Tom Healy și s-au mutat împreună.

Marilu Dobrescu și-a cumpărat casă în Australia și a amenajat-o exact așa cum și-a dorit să fie. Locuința deține foarte multe tablouri, astfel că pare mai degrabă un muzeu.

Casa are un hol lung, iar pereții sunt plini de tablouri dintr-un capăt în altul. De asemenea, sufrageria a fost decorată într-un mod special, întrucât există numeroase elemente vintage, dar și moderne, pe care Marilu Dobrescu le-a așezat pentru a arăta bine. Mai mult, Marilu a ținut ca în dormitor să picteze nori pictați pe pereți.

„Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia, până când am început să ne recunoaștem în fiecare colț al ei. Garantez că fiecare cameră e unică, chiar nu mai știu pe nimeni cu un moodboard care să aducă împreună un muzeu de artă, un balamuc și salonul unei clarvăzătoare”, a fost mesajul transmis de Marilu pe Instagram.

Marilu Dobrescu a fost desemnată, în urma voturilor primite de la fani, cel mai bun influencer din România în 2021. Tânăra a primit premiul „Romanian Social Media Star of 2021” la ediția de anul acesta a People’s Choice Awards, eveniment organizat de televiziunea E! Entertainment.

„Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este @peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat!

Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ul meu: «Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă». Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran.