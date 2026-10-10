Șofer român de TIR, prins după ce a furat 1.200 de litri de motorină din trei camioane, în Italia. Cum l-au descoperit polițiștii

Un șofer român de TIR, în vârstă de 34 de ani, a fost prins după ce a furat 1.200 de litri de motorină de la camioanele aflate în staționare pe autostrada A4, între Verona Sud și Verona Est, în Italia.

Cum a fost depistat șoferul român de TIR

În noaptea de 9 spre 10 octombrie 2026, o patrulă a Subsecției Poliției Rutiere Verona Sud a interceptat un camion suspect, în cadrul unei acțiuni de prevenire a furturilor de combustibil din zona autostrăzilor, relatează publicația italiană Verona.oggi.

Potrivit autorităților, aceste furturi au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă, motiv pentru care Poliția Rutieră din Veneto a monitorizat cu atenție vehiculele asociate unor persoane cercetate anterior pentru fapte similare.

Camionul a atras atenția polițiștilor prin rezervoarele sale, astfel că acestea erau „deosebit de lucioase și impregnate cu combustibil”. După oprirea vehiculului, oamenii legii au descoperit în cabină două canistre murdare de motorină.

Șoferul nu avea dovadă de alimentare legală

În urma percheziției s-au găsit aproximativ 1.200 de litri de combustibil în rezervoare, fără nicio dovadă de alimentare legală.

De asemenea, în camion au fost descoperite și confiscate mai multe obiecte folosite pentru forțarea rezervoarelor, inclusiv furtunuri, mănuși de latex și o pompă de aspirare și cabluri electrice.

Cu ajutorul unei a doua patrule, polițiștii au analizat traseul șoferului, înregistrat pe tahograful camionului. Aceștia au identificat trei camioane parcate pe traseu, toate având rezervoarele forțate, de unde fusese sustrasă motorina. Cei 1.200 de litri furați au fost recuperați și returnați proprietarilor de drept, care nu observaseră încă lipsa combustibilului.

La finalul verificărilor, șoferul român a fost denunțat autorităților judiciare italiene.