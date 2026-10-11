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Tonere de 710.000 de lei și mobilă de peste 1,5 milioane de lei cumpărate de ANM prin contracte directe. Diana Buzoianu cere demisia Elenei Mateescu. Cum se apară șefa ANM

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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diana-buzoianu, ministrul mediului, la o conferinta de presă
Diana Buzoianu denunță nereguli în achizițiile ANM Imagine cu caracter ilustrativ: Diana Buzoianu în timpul unei conferințe de presă Sursa foto: Dumitru Angelescu/ Libertatea
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Diana Buzoianu lansează noi acuzații privind achizițiile directe de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), după verificările efectuate de Corpul de Control al Ministerului Mediului. Potrivit ministrului, în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte de milioane de lei pentru tonere, calculatoare, laptopuri și mobilier, deși valoarea unor achiziții ar fi depășit pragul legal invocat. Declarațiile vin după scandalul cheltuielilor cu parfumuri, haine și alte produse personale plătite cu cardurile oficiale ale instituției.

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Elena Mateescu respinge acuzațiile Dianei Buzoianu și susține că este victima unei campanii politice

Update 14:00 Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a reacționat duminică la noile acuzații lansate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, privind achizițiile directe de milioane de lei și cheltuielile făcute cu cardurile instituției.

Șefa ANM susține că nu a folosit cardul instituțional, că nu a aprobat achiziții de haine, parfumuri sau cosmetice și că a sesizat organele competente după identificarea primelor nereguli. Totodată, ea acuză existența unei campanii politice pentru îndepărtarea sa din funcție.

„Ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM”, susține Elena Mateescu, conform News.

În privința neregulilor semnalate, Elena Mateescu spune că a dispus un audit intern și că a sesizat poliția la 12 august 2026, după primirea raportului preliminar de audit.

„⁠În privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabileşte şi monitorizează procedurile specifice. Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri. ⁠Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ şi nu după interese conjuncturale", explică directoarea ANM.”, a adăugat șefa ANM, despre noile acuzații.

Șefa ANM susține că nu a fost informată instituțional despre concluziile făcute publice de ministrul Mediului și critică modul în care au fost prezentate acuzațiile.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească şi care să fie realizată instituţional tocmai pentru a evita distorsiunile şi interpretările apărute în spaţiul public şi a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spaţiul public despre «constatările» din acest document.”, a mai spus Elena Mateescu.

Directoarea ANM afirmă că are încredere în instituțiile statului și că fiecare angajat trebuie să răspundă pentru atribuțiile sale.

„În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea şi nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei”, a transmis directoarea.

Totodată, aceasta reclamă o campanie prin care s-ar urmări schimbarea sa din funcție din motive politice.

„Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional.”, a adăugat șefa ANM.

Reacția Elenei Mateescu vine după ce Diana Buzoianu a acuzat noi nereguli în achizițiile ANM. Ministrul a invocat contracte atribuite direct pentru tonere, calculatoare, laptopuri și mobilier, cu valori de sute de mii sau milioane de lei, precum și două firme care ar fi câștigat în mod repetat contracte în categoriile verificate.

Contracte de milioane de lei atribuite direct de ANM

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat duminică noi informații despre concluziile Corpului de Control care a verificat activitatea Administrației Naționale de Meteorologie.

Potrivit acesteia, problemele descoperite nu s-ar limita la achizițiile de parfumuri, articole vestimentare și alte produse cumpărate cu cardurile instituției.

Într-o declarație publicată pe Facebook, Diana Buzoianu a susținut că au fost identificate contracte de valori importante, atribuite direct în mai multe categorii de produse.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control. ”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Potrivit ministrului, verificările ar fi scos la iveală achiziții de tonere, echipamente informatice și mobilier, pentru care au fost cheltuite sume importante din bugetul instituției.

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Tonere de 710.000 de lei și calculatoare de 850.000 de lei

Printre exemplele prezentate de Diana Buzoianu se numără achizițiile de tonere pentru imprimante. Ministrul susține că, în fiecare dintre ultimii ani verificați, au fost atribuite contracte cu valori ridicate.

„Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000). Pentru laptopuri și calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin achiziție directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023. În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele.”, a precizat Diana Buzoianu.

Două firme, în centrul verificărilor privind contractele ANM

Diana Buzoianu a mai afirmat că verificările au urmărit și firmele care ar fi câștigat în mod repetat contracte pentru mai multe categorii de produse.

Potrivit ministrului, două societăți au atras atenția în urma analizării achizițiilor: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL.

„Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL.”

Ministrul a ridicat și problema ponderii pe care contractele atribuite de ANM ar reprezenta-o în activitatea economică a celor două societăți.

„Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au.”, a mai scris ministrul interimar al Mediului.

În aceeași declarație, ministrul Mediului a criticat conducerea instituției și a pus sub semnul întrebării menținerea în funcție a directoarei generale Elena Mateescu.

„Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu.”, a conchis Diana Buzoianu.

Declarația vine după ce ministrul a cerut demisia conducerii ANM în urma informațiilor despre achizițiile de articole vestimentare, parfumuri, produse cosmetice și alte bunuri plătite cu cardurile oficiale ale instituției.

Scandalul parfumurilor și lenjeriei de lux de la ANM

Într-o postare anterioară, Diana Buzoianu a susținut că, în 2025, din bugetul ANM ar fi fost plătiți 119.750 de lei pentru parfumuri și 85.290 de lei pentru articole vestimentare și accesorii.

Lista prezentată de ministru mai includea 11.666 de lei pentru produse cosmetice, 38.687 de lei pentru odorizante de cameră și 30.052 de lei pentru decorațiuni și accesorii destinate camerelor, băii și bucătăriei.

Pentru 2026, potrivit aceleiași prezentări, ar fi fost cheltuiți 103.143 de lei pentru articole vestimentare și accesorii de lux, la care se adaugă alte cheltuieli pentru haine, parfumuri și produse cosmetice.

Aceste sume au fost prezentate public de ministru ca rezultate ale verificărilor Corpului de Control.

Elena Mateescu a declarat anterior pentru Libertatea că instituția a fost verificată în luna iulie, în urma unor sesizări, și că a dispus demersuri pentru sesizarea organelor competente după identificarea primelor nereguli.

Șefa ANM a afirmat că, la 12 august, a depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea verificării situației.

„În 12 august am depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția a 2-a, secția de investigații pentru criminalitate economică, în vederea verificării și dispunerii măsurilor în funcție de verificarea făcută”, a declarat Elena Mateescu.

Elena Mateescu a mai spus că nu se consideră vinovată și că lasă instituțiile competente să își facă datoria.

„Dacă domnia sa mă va invita la o discuție, voi participa la această discuție. Nu mă consider vinovată, nu pot să fac nicio afirmație în acest sens. Las organele competente să-și facă datoria.”, a declarat șefa ANM.

În contextul neregulilor semnalate, Ministerul Mediului a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Diana Buzoianu a cerut, de asemenea, demisia conducerii ANM și a precizat că, în lipsa acesteia, vor fi analizate căile legale disponibile.

Elena Mateescu are 62 de ani și conduce Administrația Națională de Meteorologie din decembrie 2016, potrivit CV-ului oficial publicat pe site-ul instituției.

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Tags: România ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie Ministerul Mediului ministrul mediului Diana Buzoianu Elena Mateescu
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