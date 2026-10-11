Adela Popescu a împlinit 40 de ani zilele trecute, iar cu această ocazie, întreaga familie a plecat într-o scurtă vacanță în Grecia. De data asta, vedeta și soțul ei au ales Creta ca destinație, iar aceștia au fost cuceriți de vremea frumoasă din luna Octombie.

Adela Popescu a publicat pe Instagram mai multe imagini în care cei trei băieți ai săi se joacă pe plajă și se bălăcesc în mare, semn că aceștia au găsit o vreme superbă în această toamnă.

Impresionată de vremea de care are parte, actrița a transmis și un mesaj scurt, prin care a dezvăluit cât de mult îi place această perioadă pentru o escapadă în Grecia. „E absolut perfect în octombrie în Grecia”.

Pe 8 octombrie, Adela Popescu a împlinit 40 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, a postat un mesaj de dragoste, alături de care a atașat o imagine în care apare alături de mama copiilor lui, în timp ce o sărută. Mesajele au curs lanț din partea fanilor, care îi admiră și le apreciază discreția.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău!Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de Radu Vâlcan.

Recent, Adela Popescu a povestit cum era Radu Vâlcan atunci când l-a cunoscut, în urmă cu mulți ani. Aceștia au trei băieți și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

„Când l-am cunoscut pe Radu, el era acest Don Juan de București. Absolut normal. Arăta bine, era în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei. Avea și 2-3 relații în același timp. Nu zic că a fost așa, dar așa s-a mai dus vorba. Eu când am văzut că el mă curtează, primul gând a fost că eu nu sunt de trecut pe o listă. Adică, eu sunt fată serioasă.