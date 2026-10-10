Un obicei alimentar considerat în urmă cu câțiva ani o extravaganță a devenit o prezență zilnică pe mesele românilor. Avocado, fructul tropical bogat în grăsimi sănătoase și proteine, a trecut din categoria produselor rare direct în lista de cumpărături de bază a populației.

O creștere a cererii cu 70% în primele 9 luni

Transformarea comportamentului de consum este susținută de date comerciale spectaculoase: în ultimii zece ani, importurile de avocado în România au crescut de șase ori, valoarea acestora sărind de la 6 milioane de euro la peste 49 de milioane de euro anual, relatează Observator News.

Reprezentanții pieței de profil indică o creștere a cererii cu aproximativ 70% în primele nouă luni ale anului față de sezonul precedent, ritm ce depășește cu mult avansul altor categorii de legume și fructe. Cererea este deosebit de pronunțată în perioadele reci ale anului, când consumatorii caută surse de nutrienți.

„De la an la an creşte cererea. Anul acesta în primele 9 luni ale anului avem o creştere de 70% faţă de sezonul trecut. Mai mare decât creşterea celorlator categorii. Mai ales în perioadele mai reci ale anului", a afirmat pentru sursa citată Michael Kaiser, CEO supermarket online.

„Prima ciocolată” a bebelușilor

Versatilitatea culinară este principalul motiv al acestei expansiuni. Românii au integrat fructul nu doar în rețete internaționale populare, cum ar fi pasta de guacamole, ci l-au adaptat și în gustări rapide, salate sau pe pâine prăjită.

În plus, avocado a devenit important și în alimentația copiilor mici, fiind supranumit neoficial „prima ciocolată” a bebelușilor datorită texturii cremoase și aportului ridicat de grăsimi benefice.

Cu toate acestea, medicii pediatri recomandă introducerea acestuia în diversificare abia după vârsta de 8 luni, prioritizând mai întâi legumele și fructele cultivate tradițional în România.

„Având în vedere că nu este un fruct românesc de origine, deşi se cultivă şi la noi acum, este indicat să fie dus cât mai târziu, în ideea ca cei mici să fie deja obişnuiţi cu alimentele şi legumele care cresc la noi în ţară", a explicat Oana Mocanu, pediatru.

Hass, soiul clasic

Răspunzând cererii în creștere, lanțurile comerciale au diversificat ofertele de la raft. Pe lângă soiul clasic Hass, vândut în medie cu 8 lei bucata, pe piață au apărut opțiuni premium, precum soiul Jumbo importat din Brazilia, care ajunge la o greutate de 700 de grame per bucată și se vinde cu aproximativ 35 de lei.

Importurile sunt structurate pentru a acoperi tot timpul anului, fructele fiind aduse atât din Europa(Spania), cât și din țări din America Centrală, America de Sud sau Africa, în funcție de sezonul de recoltare.

Considerat de nutriționiști un superaliment

Spre deosebire de majoritatea fructelor bogate în carbohidrați și zaharuri simple, avocado se remarcă prin conținutul ridicat de grăsimi sănătoase, în special acid oleic mononesaturat, același tip de acid gras benefic care se regăsește și în uleiul de măsline de calitate superioară.

Nutriționiștii îl încadrează frecvent în categoria superalimentelor datorită capacității sale de a susține funcționarea optimă a întregului organism.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale introducerii fructului de avocado în alimentația zilnică este protecția crescută pe care o oferă sistemului cardiovascular.

Studiile clinice arată că un consum regulat ajută la reducerea nivelului de colesterol LDL, numit și colesterolul rău, creșterea colesterolului HDL benefic și la reglarea nivelului de trigliceride din sânge.

Conține mai mult potasiu decât bananele

În plus, potasiul pe care îl conține – un mineral prezent în avocado într-o cantitate mai mare decât în banane – contribuie direct la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la prevenirea accidentelor vasculare.

De asemenea, avocado este o sursă excelentă de antioxidanți, precum luteina și zeaxantina, nutrienți fundamentali pentru protejarea sănătății ochilor și prevenirea degenerescenței maculare asociate cu vârsta.