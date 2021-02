1 Martie este ziua care anunță venirea primăverii. Peste tot miroase a flori, iar începutul unui nou sezon emană o energie pozitivă în atmosferă. Pentru că este o zi specială, te sfătuim să o celebrezi așa cum se cuvine. Aceste idei sunt concepute pentru cei care vor aducă zâmbetul pe buze colegelor, prietenelor, mamelor și partenerelor de viață. Și care e cel mai bun mod dacă nu printr-un mărțișor dulce?

În plus, poți să mergi chiar mai departe și să afli ce îi place femeii din viața ta în materie de desert. Te poți orienta către o ciocolată albă artizanală, dacă este o împătimită a ciocolatei albe, ori poți să cauți un desert cu marțipan, dacă știi că iubește marțipanul.

Ți-am pregătit o listă de 10 mărțișoare dulci cu care nu ai cum să dai greș anul acesta.



Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

1. Cutie de praline 4 American Cupcakes – Spring

Patru praline în formă de brioşă, umplute cu creme delicioase din caramel, cappucino si fructe de pădure. Cutia este personalizată cu un sticker de culoare roșie cu mesajul „Primăvară frumoasă!”. Stickerul poate fi personalizat cu mesajul dorit sau logo. Această cutie de praline este ideală pentru femeia din viața ta. Sunt colorate, super delicioase și vin într-un ambalaj elegant.



2. Figurină din ciocolată belgiană Little Daisy Solo

De ce să faci cadou o floare, când poți să faci cadou o floare din ciocolată belgiană? Un cadou original și ideal pentru iubitorii de ciocolată și flori. În plus, această floare are doar 64 de calorii, așa că nu va fi o problemă nici măcar pentru cineva care ține dietă. Unde mai pui că ciocolata belgiană este fină și se topește în gură? În plus, are un preț foarte accesibil.



3. Piece of Joy

Un trifoi norocos din ciocolată cu lapte şi ciocolata albă presarat cu fructe confiate, ambalat într-o cutie frumoasă, de primăvară. Are căpșuni deshidratate și smochine, două fructe care merg de minune în combinație cu ciocolata albă și neagră. Un cadou care va impresiona cele mai pretențioase gusturi în materie de dulciuri.



4. Praline Ferrero Rocher, 24 bomboane, 300g

Celebrele bomboane Ferrero Rocher sunt ideale de adus la birou în locul clasicelor mărțișoare. Colegele tale vor fi mai mult decât încântate să își îndulcească prima zi de Primăvară cu o pralină plină de ciocolată și alune. Un gest foarte simplu, dar de mare efect.



5. Praline asortate cu ciocolata Elit Gourmet Collection Silver, 170g

un cadou elegant care conține arome precum caramel, ciocolată sau nucă de cocos. Aceste praline sunt ideale pentru un cadou rafinat și este perfect pentru iubitorii de gusturi fine, în materie de dulciuri

6. Praline ciocolata asortate Limoncello And Mandarinello Caffarel, 200g

Pentru că vine primăvară, ce e mai potrivit decât niște praline super fresh cu limoncello și mandarinello? Aceste bomboane sunt pline cu lichior de fructe. Caffarel este brandul de lux al Lindt&Sprungli – Elvetia, care fac ciocolată artizanală. Un cadou ideal pentru iubitorii culturii italiene.

7. Prune in ciocolata 250g de la SWEETERIA



Un cadou ideal pentru iubitorii de nutriție, care țin la silueta lor. Aceste prune acoperite în ciocolată nu conțin deloc zahăr adăugat și sunt delicioase ca gustare. Este un mărțișor dulce, perfect pentru cei aflați la dietă și care se feresc de zahăr. Cu siguranță vei impresiona pe cineva cu această atenție.



8. Cookie cu vanilie si ciocolata Kookie Cat fara gluten bio, 50 g de la DRAGON SUPERFOODS



Lasă-i pe masa din sufragerie acest cookie, pe care l-ai decorat cu un șnur de mărțișor. Este o idee jucăușă pe care persoana de lângă tine, cu siguranță, o va aprecia. Un gest simplu și frumos de 1 Martie.



9. Ciocolata amaruie Heidi mesaj „Iubesc zambetul tau”, 100g

Un mărțișor vesel și personalizat, ideal pentru pasionații de ciocolată neagră. În plus, ce mesaj e mai potrivit ca să îți începi primăvara? Această tabletă este aliatul celor care sunt în pană de idei de 1 Martie, dar vor să facă un cadou lipsit de banalitate.



10. Pralines Cake Set

14 praline belgiene umplute cu creme delicioase, în formă de felii de tort, ambalate în cutii elegante. Bomboanele au și continut de alcool.Cutia este legată cu o panglică satinată si, iar cea de la bază conține opt bomboane de ciocolată așezate sub forma feliilor de tort, iar în mijloc troneazaăo bomboană de ciocolată rotunda. Cutia mai mică conține 5 bomboane de ciocolată, cu conținut parțial de alcool. Un cadou ideal pentru persoana iubită, care să vestească venirea primăverii.

Nu uita să îi oferi și un buchet de ghiocei!



