Mesaje de Sfânta Ana 2025 - urări și felicitări pentru cele care poartă numele Ana sau Anastasia

Sfinții Ioachim și Ana, sărbătoriți pe 9 septembrie

Sfânta Ana a fost mama Fecioarei Maria și, potrivit scrierilor bisericești, ea ar fi provenit dintr-un neam preoțesc și era mezina preotului Matan.

Sfânta Ana a fost cununată cu înțeleptul Ioachim din Galileia și, conform evangheliei, Ioachim era mâhnit de faptul că nu pot avea copii, dar nu se mânia împotriva lui Dumnezeu, ci întotdeauna spunea: “Mă voi retrage în pustiu și voi sta şi nu voi mânca nimic, ci mă voi ruga și voi plânge, până când Dumnezeu va da roada pântecelui soției mele”.

Și, după multă vreme de rugăciune și post, prin rânduiala lui Dumnezeu, cei doi au avut un copil la bătrânețe, pe Fecioara Maria.

Conform scrierilor bisericești, pe când Fecioara Maria era mică, Sf. Ana ar fi dus-o și lăsat-o la Templu, drept orfană neprihănită. Din acest motiv, Sfânta Maria a rămas orfană de timpuriu, chiar dacă tatăl său a trăit până la 80 de ani și mama, Sf. Ana, până la vârsta de 79 de ani.

Se spune că Sfânta Ana și-a dedicat toată viața rugăciunilor și postului. Aceasta a făcut mult bine oamenilor aflați în suferință, pentru a împlini cuvântul Domnului. Moaştele Sfintei Ana sunt păstrate în Schitul Sf. Ana, în Sfântul Munte Athos.

În popor se spune că Sf. Ana era sora Sfântului Ilie. Astfel, Sfânta Ana a rămas în istoria bisericească drept ocrotitoarea copiilor și credincioșii o cheamă în ajutor, mai ales atunci când nu pot da naștere la copii ori când familia le este pusă la grea încercare.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Ana

Ana

Anamaria / Ana-Maria

Aneta

Anișoara

Anita

Anuța

Anica

Anca / Ancuța

Anastasia se sărbătorește de Sfânta Ana?

Multe persoane care poartă numele de Anastasia primesc urări de la mulți ani și gânduri bune și de Sfânta Ana, care este celebrată pe 9 septembrie. Și asta pentră că numele de Anastasia are în componența sa Ana. Cu toate acestea, Sfânta Anastasia este sărbătorită în calendarul orotodox la data de 22 decembrie.

Mesaje de Sfânta Ana 2025

Mesaje frumoase de Sfânta Ana

La mulți ani fericiți și binecuvântați! Fie ca Sfânta Ana să te ocrotească și să-ți umple viața cu sănătate, bucurii și împliniri.

Să ai parte de o zi minunată, plină de zâmbete și dragoste, și ca fiecare clipă să-ți aducă pace și armonie în suflet.

Fie ca Sfânta Ana să-ți lumineze calea și să-ți ofere puterea de a înfrunta orice provocare cu credință și curaj.

La mulți ani! Să fii înconjurată mereu de oameni dragi și să simți iubirea și grija lor în fiecare moment.

Îți doresc o zi specială, plină de momente frumoase și amintiri care să-ți încălzească inima mult timp de acum înainte.

Sfânta Ana să-ți dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească, iar bucuriile vieții să nu te ocolească niciodată.

La mulți ani cu bucurii nenumărate și clipe fericite! Fie ca toate dorințele tale să se împlinească.

Sărbătoarea numelui tău să-ți aducă pace în suflet și să-ți amintească mereu cât de specială ești pentru cei din jur.

Fie ca fiecare zi din viața ta să fie la fel de luminoasă și frumoasă ca această zi de sărbătoare.

Sfânta Ana să te ocrotească mereu și să-ți ofere puterea de a rămâne curajoasă și plină de speranță.

La mulți ani! Să ai parte de sănătate, bucurii și momente care să-ți umple sufletul de fericire.

Îți trimit gânduri bune și rugăciuni ca viața ta să fie mereu binecuvântată și înconjurată de iubire.

Fie ca Sfânta Ana să te călăuzească mereu și să-ți aducă liniște, speranță și bucurii nesfârșite.

Îți doresc ca această zi să-ți aducă lumină în suflet și armonie în inima ta, iar drumul vieții să fie presărat cu binecuvântări.

Să te însoțească mereu iubirea și recunoștința celor din jur, iar fiecare zi să-ți fie plină de speranță și bucurii.

Fie ca Sfânta Ana să-ți ofere protecție, putere și răbdare în orice situație, și să-ți lumineze fiecare pas.

La mulți ani fericiți! Să simți mereu că ești iubită, apreciată și că viața îți oferă tot ce e mai frumos.

Mesaje scurte de Sfânta Ana

În această zi frumoasă toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească.

Tot ce-ți dorești, tot ce-ți lipsește, un mesaj de La Mulți Ani de la cel ce te iubește!

Sper că această zi să fie începutul celui mai măreț și minunat an din viața ta.

Mesajele cu La Mulți Ani sunt greu de făcut, îți doresc tot ce-ți dorești și încă de-o mie de ori pe atât!

Îți doresc să nu-ți lipsească nimic din ceea ce te face fericită, te îmbrățișez cu toată dragostea.

Zile senine și fericire alături de cei dragi, sănătate și cât mai multe visuri împlinite! La mulți Ani!

Multă sănătate, fericire şi noroc de ziua numelui tău! La muţi ani!

La mulți ani! Sper ca ziua numelui tău să fie la fel de frumoasă și specială ca tine.

Urări de Sfânta Ana

Fie ca numele tău să fie purtat cu mândrie și să-ți amintească mereu că ești iubită, apreciată și binecuvântată.

La mulți ani! Să ai parte de sănătate, bucurii neașteptate și clipe de neuitat care să-ți lumineze întreaga viață.

Fiecare zi să-ți aducă în dar un zâmbet, o îmbrățișare și amintiri frumoase, iar Sfânta Ana să te protejeze în fiecare pas pe care îl faci.

Îți doresc ca această zi să fie începutul unui an plin de reușite, liniște sufletească și iubire sinceră, care să te însoțească mereu.

La mulți ani cu sănătate și fericire! Să primești în fiecare zi darurile cele mai frumoase: înțelegere, prietenie și speranță.

Să simți mereu că ești înconjurat(ă) de dragoste și grijă, iar viața ta să fie presărată cu momente de bucurie și armonie.

Sfânta Ana să-ți călăuzească pașii și să-ți aducă putere în momentele grele, dar și lumină și zâmbete în fiecare zi.

La mulți ani! Să te bucuri de lucrurile mici și frumoase, de oamenii care te iubesc și de fiecare clipă care te face fericit(ă).

Îți doresc ca această zi să fie un început de drum plin de reușite, iubire și sănătate, iar sufletul tău să fie mereu liniștit.

Să ai parte de prietenii adevărați, momente de neuitat și iubire care să-ți umple inima, iar Sfânta Ana să te vegheze mereu.

La mulți ani! Fie ca fiecare dorință a ta să prindă aripi și să devină realitate, iar zâmbetul să nu-ți lipsească niciodată.

Fie ca binecuvântările să curgă în viața ta precum soarele dimineții, aducând lumină, căldură și speranță în fiecare zi.

Îți doresc sănătate, fericire și împliniri nemărginite, iar numele tău să fie mereu sărbătorit cu dragoste și recunoștință.

La mulți ani cu bucurii nesfârșite! Să simți mereu protecția Sfinților Ioachim și Ana și să pășești prin viață cu inima ușoară și senină.

Fiecare zi să-ți fie plină de lumină și inspirație, iar sufletul tău să fie întotdeauna învăluit de pace și dragoste.

Îți doresc ca această sărbătoare să fie însoțită de râsete, îmbrățișări și clipe speciale, care să-ți umple inima de fericire.

Să ai parte de tot ce este frumos și bun în viață, de sănătate, dragoste și momente de neuitat!

La mulți ani! Fie ca fiecare pas pe care îl faci să fie ghidat de lumină, iar inima ta să fie plină de pace, curaj și speranță.

Felicitări de Sfânta Ana

De Sfânta Ana, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare. La mulţi ani!

Anişoară, Anişoară, eu la tine vin diseară, să-ţi urez „La mulţi ani” şi o căruţă de bani!

Toate cele bune de ziua ta! La mulți ani, Ana! Îngerii să-ți călăuzească pașii și Sfânta Fecioară să-ți lumineze drumul în viață!

Toate florile din lume pentru ține Ana! Să ai o zi superbă și să te bucuri de ziua numelui tău la fel cum aceste flori se bucură de lumina soarelui. La mulți ani!

Întocmai ca Sfânta Ana, al cărei nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bună, mai înţeleaptă, să mă ierți când greșesc și să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun.

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare! La mulţi ani!

Urări de Sf. Ioachim și Ana

„E ziua ta, dragă Achim Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La Mulţi Ani”!

„Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sfinții Ioachim și Ana!”

„Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Achim!”

„Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani, Achim!”

„Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale. Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani înfloritori de Sfinții Ioachim și Ana!”

„Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani de Sfinții Ioachim și Ana!”

„Această zi sfântă să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!”

„Felicitări cu ocazia zilei numelui tău! Îti urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani de Sfinții Ioachim și Ana!”

„Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de toamnă să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne! La mulți ani de Sfinții Ioachim și Ana!”

„Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească! Sfinții Ioachim și Ana să te călăuzească mereu! La mulți ani!”

Descoperă și Mesaje de La Mulți Ani – cele mai frumoase urări pentru cei dragi

Sursă foto – Shutterstock.com

