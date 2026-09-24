Elevii din întreaga țară sunt chemați să protesteze luni, 28 septembrie, împotriva obligativității uniformelor școlare, purtând haine de culoare neagră. Acțiunea, gândită ca un protest pașnic, este organizată de Consiliul Național al Elevilor (CNE) în semn de opoziție față de proiectul legislativ inițiat de PSD, care a trecut deja de Senat și urmează să fie votat de Camera Deputaților, for decizional.

„Îmbrăcându-ne toți la fel, arătăm că ne putem mobiliza cu toții împotriva unei astfel de măsuri”, a declarat Alexandru Manole, președintele Consiliului Județean al Elevilor Iași, pentru Radio Iași. Potrivit acestuia, obligativitatea uniformei este „absolut inutilă pentru combaterea fenomenului de bullying”.

Alegerea culorii negre simbolizează dezaprobarea față de uniformizarea impusă de autorități, relatează Edupedu.ro.

CNE a explicat că participarea la protest este voluntară, iar elevii pot purta orice piesă vestimentară neagră pe care o au deja, fără a fi nevoie să achiziționeze haine noi special pentru această inițiativă.

Uniforma, o soluție contestată pentru bullying

Principalul argument al Consiliului Elevilor împotriva proiectului este că uniformele nu rezolvă problema bullyingului în școli.

„Consiliul Elevilor se opune clar acestei propuneri și considerăm cu tărie că introducerea uniformei nu ar facilita, cu siguranță, eliminarea bullyingului din școli. Fenomenul bullyingului se întâmplă de foarte mult timp, inclusiv atunci când uniforma era obligatorie în școli”, a adăugat Alexandru Manole.

Reprezentantul elevilor a precizat că organizația primește lunar și chiar săptămânal sesizări de bullying din școli unde uniforma este deja impusă. De asemenea, Manole a subliniat că elevii nu au fost consultați în procesul de elaborare a proiectului legislativ, iar uniforma nu poate fi văzută ca un substitut pentru măsuri reale de combatere a inegalităților sociale din sistemul educațional.

Edupedu.ro a analizat anterior argumentele aduse în sprijinul acestei inițiative și a constatat că multe dintre ele nu reflectă realitatea din țările europene invocate ca exemplu. Potrivit sursei, uniforma școlară poate fi deja reglementată la nivelul fiecărei unități de învățământ, iar proiectul legislativ urmărește doar să impună această obligație prin lege.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege privind uniformele școlare a fost adoptat de Comisia pentru Învățământ din Senat pe 15 septembrie, cu sprijinul senatorilor PSD, PNL și AUR. Totuși, una dintre cele mai controversate prevederi, care viza sancționarea părinților și a școlilor pentru nepurtarea uniformei, a fost eliminată în această etapă.

În forma inițială, proiectul prevedea amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru părinții elevilor care nu respectau regula și sancțiuni pentru școlile care nu aplicau această obligație.

Deși Senatul a aprobat proiectul, decizia finală va fi luată de Camera Deputaților. În acest moment, obligativitatea uniformei școlare nu este încă stabilită prin lege.

Părinții cer decizii la nivel local

Federația Națională a Părinților Edupart a intervenit și ea în dezbatere, exprimându-și opoziția față de sancțiunile propuse inițial.

„Considerăm că ar trebui să existe un cod de conduită vestimentară, dar decizia privind uniforma trebuie să rămână la nivelul comunităților școlare”, a declarat Cătălin Nan, președintele organizației.

Federația a subliniat că elevii nu ar trebui să fie excluși de la cursuri sau să li se consemneze absențe pentru nepurtarea uniformei. În locul amenzilor, aceasta a propus un mecanism de dialog și responsabilizare graduală a familiilor.

Proiectul a fost promovat cu argumentul că uniformele școlare ar reduce inegalitățile sociale și bullyingul. Totuși, conform unei analize realizate de Edupedu.ro, aceste afirmații sunt discutabile, iar exemplele internaționale invocate nu susțin în totalitate justificarea măsurii.

În prezent, școlile din România pot decide individual dacă introduc sau nu uniforma școlară, conform regulamentelor interne. Dezbaterea actuală din Parlament vizează însă transformarea acestei decizii într-o obligativitate legală pentru toate unitățile de învățământ.

În acest climat tensionat, protestul anunțat de CNE pentru 28 septembrie devine un punct de mobilizare important pentru elevii care cer dreptul de a-și exprima identitatea și de a avea un cuvânt de spus în deciziile care îi privesc direct.