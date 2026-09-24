Pivnița nu te va salva în timpul unui atac aerian. Expert: „Hai să nu ne mai păcălim”

Grzegorz Cieślak, expert în securitate de la Universitatea Civitas, explică ce trebuie făcut atunci când, în timpul nopții, se aud sirenele și telefonul afișează un alertă privind un atac aerian, scrie Fakt.pl.

Expertul avertizează că o pivniță obișnuită a unui bloc nu trebuie considerată automat un loc sigur. Potrivit lui Cieślak, dacă spațiul nu are o structură rezistentă la prăbușirea clădirii și un sistem propriu de ventilare, coborârea acolo poate fi extrem de periculoasă.

Cieślak atrage atenția și asupra riscului de incendiu. Un incendiu izbucnit la parter sau la etajele inferioare poate consuma oxigenul din pivniță și poate provoca moartea prin lipsa oxigenului.

Expertul spune că, în cazul ieșirii dintr-o clădire, oamenii trebuie să se îndepărteze de aceasta, deoarece pot cădea sau desprinde elemente precum țigle, rămășițe de fațadă, burlane sau bucăți de termoizolație.

Potrivit lui Cieślak, experiența statelor expuse în mod regulat atacurilor arată că un loc de protecție nu trebuie să fie neapărat un buncăr aflat la mare adâncime. Rolul unui astfel de spațiu este, printre altele, să protejeze oamenii de unda de șoc și de fragmentele proiectate în urma unei explozii.