Motive pentru creșterea consumului de zahăr

Pentru fiecare creștere de 1,8 grade Fahrenheit, consumul de zahăr adăugat în gospodăriile americane a crescut cu 0,7 grame pe persoană pe zi. Creșterea a fost semnificativă la temperaturi între 68 și 86 de grade Fahrenheit.

Vremea mai caldă duce la pierderi mai mari de apă din organism, crescând nevoia de hidratare și răcorire. Mulți americani aleg produse reci și dulci, precum sucuri carbogazoase și înghețată.

Efectul este mai pronunțat în gospodăriile cu venituri mai mici sau nivel de educație mai scăzut. Aceste grupuri tind să consume deja mai mult zahăr, produsele fiind mai ieftine și accesibile.

Previziuni îngrijorătoare

Studiul estimează că până în 2095, consumul național de zahăr ar putea crește cu aproape 3 grame pe zi, dacă poluarea care contribuie la încălzirea globală continuă necontrolat.

Grupurile vulnerabile sunt cele mai expuse riscului.

Consumul excesiv de zahăr poate duce la:

Risc crescut de obezitate

Diabet

Boli cardiovasculare

American Heart Association recomandă limitarea zaharurilor adăugate la maximum 6% din totalul caloriilor zilnice:

36 grame pentru bărbați

26 grame pentru femei

Pan He, autorul studiului și lector la Universitatea din Cardiff, avertizează: „Problemele de sănătate publică legate de consumul de zahăr au fost discutate pe larg, dar dacă luăm în considerare interacțiunea cu schimbările climatice, situația se va agrava”.

Implicații pentru factorii de decizie

Cercetătorii sugerează că factorii de decizie ar putea fi nevoiți să ia în considerare modalități de gestionare a consumului de zahăr ca parte a adaptării la schimbările climatice.

Charlotte Kukowski, cercetătoare la Universitatea din Cambridge, care nu a participat la studiu, comentează: „Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că grupurile cele mai vulnerabile – cele cu resurse mai puține pentru a se adapta – sunt atât cele mai expuse la încălzire, cât și cele mai expuse riscului de boli legate de alimentație”.

Efectele exacte ale schimbărilor climatice asupra obiceiurilor alimentare și consecințele asupra sănătății și inegalității rămân neclare. Sunt necesare mai multe studii în diferite părți ale lumii.

Renunțarea la zahăr poate părea o provocare dificilă, dar schimbările care apar în organism sunt surprinzător de rapide și profunde. Află ce transformări poți observa după doar 30 de zile fără zahăr.

