Captură impresionantă în Marea Mediterană

Ludovic, Florian și Jonathan Delmée, pescari cu experiență, au transformat o simplă escapadă de familie într-un moment de neuitat. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, cei trei pot fi văzuți cum se luptă să scoată la suprafață imensul pește din apele Mediteranei.

„După ani de căutări, eșecuri și perseverență, am dat în sfârșit peste gigantul la care speram”, a scris Florian Delmée pe Facebook, exprimându-și entuziasmul.

Captura uriașă a stârnit valuri de reacții

În înregistrare, frații sunt vizibil emoționați, unul dintre ei aruncându-și șapca în aer în semn de victorie. „Peștele vieții tale prins cu undița”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale, iar Florian a adăugat: „Cu o înălțime de 2,60 m și o greutate de 230 kg, emana putere și respect. O emoție imposibil de descris”. Pescarul a promis că această experiență va rămâne „pentru totdeauna” în amintirea lor, mulțumind mării pentru „acest dar incredibil”.

Tonul roșu, o specie în revenire

Deși este una dintre cele mai mari specii de ton din lume, cu exemplare care pot atinge 700 de kilograme, tonul roșu a fost aproape de dispariție în anii 1980, din cauza pescuitului excesiv. Din 2010, specia este protejată prin reglementări stricte, iar cotele limitate au permis refacerea populației. În Marea Mediterană, pescarii au observat o creștere a numărului de exemplare în ultimii ani. În 2021, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUPN) a decis să elimine tonul roșu de pe lista roșie a speciilor „pe cale de dispariție”.

Captura fraților Delmée demonstrează nu doar măreția acestei specii, ci și succesul măsurilor de conservare implementate în ultimele decenii, oferind speranță pentru viitorul biodiversității marine.

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