Polonia a trimis soldați la granița cu Ucraina: „Rusia amenință securitatea întregii Europe”

Autoritățile poloneze au decis să consolideze securitatea punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și au desfășurat trupe acolo în urma atacului cu dronă asupra trenului de pasageri care se deplasa spre Varșovia.

Punctele poloneze de trecere a frontierei cu Ucraina vor funcționa în „regim special”

„Ultimele zile au arătat că acțiunile Rusiei amenință securitatea întregii Europe”, motiv pentru care soldații au fost trimiși la graniță pentru a asista Garda de Frontieră, a declarat ministrul polonez al Apărării Naționale, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de The Moscow Times.

Potrivit lui Kosiniak-Kamysz, soldații din Regimentul 18 Geniu îndeplinesc deja sarcini de întărire a punctelor de control și a infrastructurii de-a lungul frontierei polonezo-ucrainene.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a raportat că Regimentul 4 Geniu a fost, de asemenea, desfășurat pentru a construi posturi de observare și pază în apropierea punctelor de trecere Dorohusk, Medyka și Korczowa.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că punctele de trecere vor funcționa într-un „regim special” în lunile următoare.

Rusia atacă trenuri internaționale de pasageri

Aceste măsuri au fost luate după ce un tren de pasageri care se deplasa duminică de la Kiev spre Varșovia a fost atacat cu o dronă rusească. Atacul nu s-a soldat cu victime, deoarece trenul fusese evacuat la timp. Tot duminică, o dronă rusească s-a prăbușit în teritoriul ucrainean la un kilometru de granița cu Polonia, iar alta la cinci kilometri de frontieră. În plus, armata poloneză a scos din Marea Baltică o dronă rusească de tip Gerbera cu încărcătură explozivă.

Ucraina susține că rușii ar fi intenționat de fapt să atace un tren diplomatic, care plecase din gară înainte de orarul afișat oficial pentru a deruta adversarul. Printre pasageri se aflau fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, fostul prim-ministru suedez Carl Bildt și Günther Sautter, consilierul cancelarului german pentru politică externă și securitate. Un alt tren, care se afla în gară în momentul atacului, îl transporta pe fostul director al CIA, David Petraeus. În timpul atacului, forțele militare poloneze au ridicat de la sol avioane de vânătoare.

Polonia îndeamnă NATO să fie pregătită în fața provocărilor rusești

De altfel, Ministerul rus de Externe a cerut marți evacuarea ambasadelor din Kiev. „Politicienii și diplomații occidentali ar trebui să facă o evaluare sobră a riscurilor existente”, a amenințat purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova.

Înainte de atac, Donald Tusk a declarat că se așteaptă ca Rusia să intensifice loviturile aeriene la granița cu Polonia. El a subliniat că Polonia și aliații săi din NATO „trebuie să fie pregătiți pentru un răspuns comun, în caz de necesitate”.