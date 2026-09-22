Organizația Mondială a Turismului a desemnat destinația cu cea mai rapidă creștere în popularitate din 2026. Ce poți vizita în „Maldivele Europei”

Albania a devenit una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din turismul european din ultimii ani. Considerată mult timp un secret bine păstrat al regiunii balcanice, țara a înregistrat o creștere fulminantă a numărului de vizitatori străini.

Datele Organizației Mondiale a Turismului arată că sosirile au atins un nivel record de 11,9 milioane de persoane, reprezentând o dublare spectaculoasă a numărului de turiști comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei.

O contribuție majoră la această explozie de popularitate o are supranumele de „Maldivele Europei”, atribuit Rivierei Albaneze de numeroase publicații internaționale de profil datorită apelor extrem de limpezi și plajelor cu nisip fin, oferite la prețuri mult mai accesibile decât cele din Grecia sau Croația.

Evoluția a fost favorizată de deschiderea tot mai mare a turiștilor către opțiuni alternative la destinațiile tradiționale aglomerate. Extinderea Aeroportului Internațional din Tirana și stabilirea unei baze a companiei low-cost Wizz Air au conectat direct capitala albaneză de marile orașe europene, facilitând sosirea vizitatorilor.

În plus, conexiunile facile de autocar cu țări vecine precum Macedonia de Nord, Muntenegru și Kosovo permit realizarea unor circuite regionale extinse.

Tirana, punctul ideal pentru prima călătorie din Albania

Capitala Tirana reprezintă punctul ideal de plecare pentru a înțelege transformările rapide ale țării. În centrul orașului se află Piața Skanderbeg, dominată de statuia eroului național din secolul al XV-lea.

Istoria perioadei comuniste poate fi explorată la House of Leaves, un muzeu dedicat fostei poliții secrete Sigurimi, unde sunt expuse documente, înregistrări originale și camere de interogatoriu.

Mărturie a epocii dictatorului Enver Hoxha stau și cele peste jumătate de milion de buncăre de beton răspândite în întreaga țară. În apropierea pieței centrale se află Bunk'art 2, spațiu muzeal amenajat într-un fost adăpost atomic underground. Pentru suveniruri locale și preparate tradiționale, Tvrdeaua lui Iustinian (Castelul Tirana) oferă o zonă pietonală animată cu restaurante și cafenele. Cartierul Blloku este centrul vieții de noapte, fiind renumit pentru localurile moderne în care se poate degusta faimoasa băutură locală, raki.

Lacul Shkodër și Alpii Albanezi

În nordul țării, cel mai mare lac din sudul Europei este împărțit între Albania și Muntenegru. Orașul Shkodër, străjuit de Castelul Rozafa, este ideal pentru explorarea pe bicicletă și pentru relaxare. Clădirile istorice, precum cele construite în secolul al XVII-lea, găzduiesc restaurante tradiționale unde preparatele din pește și muzica live creează o atmosferă autentică.

Tot din Shkodër se dau startul aventurilor către Alpii Albanezi. Punctul de atracție principal pentru iubitorii de drumeții îl reprezintă Trecătoarea Valbona. Traseul montan de 12 kilometri care leagă localitățile Valbona și Theth oferă peisaje alpine spectaculoase, creste stâncoase și pajiști pline de flori sălbatice, fiind parcurs în 7 până la 10 ore de mers pe jos.

Riviera Albaneză, împânzită de resorturi de lux și ape turcoaz

Pentru cei care caută relaxare la malul mării, Riviera Albaneză rămâne atracția principală. Stațiuni precum Vlorë, Dhërmi, Sarandë și Ksamil atrag anual milioane de turiști fascinați de peisajele de coastă. Boom-ul turistic a adus investiții masive în infrastructura de primire, pe litoral fiind deschise în ultimul an numeroase hoteluri și resorturi de cinci stele aparținând unor lanțuri internaționale majore.