Alin Tișe cere demisia lui Ilie Bolojan și îi îndeamnă pe peneliști să nu demisioneze: „Lăsați oamenii în pace!”

Decizia PNL de a intra în opoziție și de a retrage oamenii susținuți politic din funcții a provocat o reacție dură chiar în interiorul partidului. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a cerut ca demisiile să înceapă de la vârful PNL și l-a indicat direct pe Ilie Bolojan drept primul care ar trebui să plece.

Alin Tișe îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze de la conducerea PNL

Într-un mesaj publicat luni, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Alin Tișe a criticat conducerea liberală pentru situația în care a ajuns partidul și pentru intenția de a le cere demnitarilor susținuți de PNL să renunțe la funcții, după ieșirea de la guvernare. Liderul liberal susține că primarii, consilierii și ceilalți membri din teritoriu nu trebuie să suporte consecințele deciziilor luate de conducerea centrală.

„Ajunge! Pleacă toți sau niciunul! Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”, a transmis Alin Tișe.

Acesta susține că responsabilitatea pentru situația actuală aparține conducerii PNL, pe care o acuză de incompetență și de gestionarea defectuoasă a partidului.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă”, a scris Tișe.

Șeful Consiliului Județean Cluj l-a nominalizat direct pe Ilie Bolojan, președintele PNL, cerându-i să își asume responsabilitatea politică.

„Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!”, a afirmat liberalul.

„Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta”

Alin Tișe critică și modul în care conducerea centrală a decis viitorul politic al partidului, susținând că membrii din teritoriu nu au fost consultați dacă își doresc participarea la guvernare sau trecerea în opoziție.

„Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri”, a transmis președintele CJ Cluj.

El le cere celor care conduc PNL să plece înaintea membrilor cărora li se solicită acum demisia.

„Acum voi trebuie să plecați primii. Și în regim de urgență! Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență!”, a continuat Tișe.

Liberalul invocă și rolul aleșilor locali în obținerea rezultatelor electorale și în construirea organizațiilor partidului.

Potrivit acestuia, primarii, președinții de consilii județene și consilierii locali sau județeni ar trebui să aibă un cuvânt de spus în deciziile care afectează întreaga formațiune.

Președintele CJ Cluj susține că o eventuală retragere a liberalilor din funcții trebuie să îi privească pe toți cei care ocupă posturi cu sprijinul politic al PNL, nu doar pe unii dintre ei, și face referire la directori, consilieri, șefi de instituții și membri ai consiliilor de administrație. El critică inclusiv situațiile în care, potrivit afirmațiilor sale, unele mandate ar fi fost prelungite înainte de termen pentru ca persoanele respective să își păstreze funcțiile.

„Abia când pleacă aceștia toți, dar absolut toți, atunci vorbim de corectitudine”, susține Tișe.

În opinia sa, aplicarea selectivă a demisiilor ar însemna că doar o parte dintre membrii PNL suportă consecințele ieșirii partidului de la guvernare.

„Altfel rămâne un joc penibil de imagine care pedepsește și sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost și sunt loiali acestui partid”, a afirmat liderul liberal.

Tișe nu a prezentat în această postare nume sau documente privind presupusele prelungiri preferențiale de mandate. Acestea rămân acuzații politice formulate de el.

„PNL nu este proprietatea unei conduceri”

În finalul mesajului, Alin Tișe acuză conducerea partidului că vorbește despre reformarea țării, dar nu ar fi reușit să reformeze propriul partid.

„Lăsați ipocrizia și șmecheria politică deoparte! Pretindeți că vreți reformarea țării și continuați cu combinațiile într-un partid profund nereformat”, a scris acesta.

Liderul liberal respinge și ideea că procedurile administrative de numire sau promovare ar putea fi folosite pentru a justifica păstrarea unor persoane în funcții și retragerea altora, fără asumarea responsabilității politice.

„Nu ne luați de proști! Cei care trebuie să plece sunt cei din conducere incompetenți care au adus PNL în această situație imposibilă”, a transmis Tișe.

Mesajul se încheie cu un avertisment adresat conducerii centrale.

„PNL nu este proprietatea unei conduceri. Este partidul tuturor celor care l-au construit prin muncă, implicare și sacrificiu!”

De ce le-a cerut Ilie Bolojan demnitarilor PNL să demisioneze

Atacul lui Alin Tișe vine după decizia luată sâmbătă, 17 octombrie, în Biroul Politic Național al PNL. Liberalii au hotărât să voteze în Parlament învestirea Guvernului Luca Niculescu, deși nu vor participa cu miniștri la noul Executiv și se vor declara partid de opoziție. După ședință, Ilie Bolojan a anunțat că persoanele care ocupă funcții cu susținerea politică a PNL vor trebui să renunțe la acestea în primele zile ale săptămânii următoare.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare”, a declarat Bolojan.

Președintele PNL a precizat că măsura vizează persoanele numite în funcții prin susținere politică, nu angajații care au ocupat posturi prin concurs sau prin alte proceduri legale. Decizia marchează retragerea liberalilor din administrația guvernamentală după șapte ani în care partidul a participat la guvernare.

PNL susține învestirea Guvernului Luca Niculescu, dar rămâne în opoziție

Decizia conducerii PNL a venit după mai bine de cinci luni de criză politică, declanșată de retragerea sprijinului PSD pentru cabinetul condus de Ilie Bolojan. Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură votate în Parlament, iar de atunci a rămas în funcție cu atribuții interimare. După mai multe încercări nereușite de formare a unui nou Executiv, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.