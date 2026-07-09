Euro crește, dolarul se depreciază. Cursul BNR, joi, 9 iulie 2026

Euro a ajuns azi la 5,2363, comparativ cu cotația de miercuri, de 5,2345, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0018.

BNR: Leul scade, aurul se scumpește

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a crescut joi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5824, față de miercuri când era 4,5880 (o scădere de 0,0056).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1448 lei, față de 6,1237 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat joi, 9 iulie 2026, la 604,8260 lei pentru un gram, față de 597,3024 lei (o creștere de 7,5236 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat recent INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, iar chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

9 iulie: 5,2363 lei/euro

8 iulie: 5,2345 lei/euro

7 iulie: 5,2346 lei/euro

6 iulie: 5,2317 lei/euro

3 iulie: 5,2374 lei/euro

2 iulie: 5,2359 lei/euro

1 iulie: 5,2409 lei/euro

30 iunie: 5,2438 lei/euro

29 iunie: 5,2430 lei/euro

26 iunie: 5,2390 lei/euro

25 iunie: 5,2317 lei/euro

24 iunie: 5,2461 lei/euro

23 iunie: 5,2460 lei/euro

22 iunie: 5,2386 lei/euro

19 iunie: 5,2391 lei/euro

18 iunie: 5,2339 lei/euro

17 iunie: 5,2328 lei/euro

16 iunie: 5,2310 lei/euro

15 iunie: 5,2380 lei/euro

12 iunie: 5,2353 lei/euro

11 iunie: 5,2390 lei/euro

10 iunie: 5,2344 lei/euro

9 iunie: 5,2386 lei/euro

8 iunie: 5,2436 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

4 iunie: 5,2581 lei/euro

3 iunie: 5,2592 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

29 mai: 5,2489 lei/euro

28 mai: 5,2484 lei/euro

27 mai: 5,2393 lei/euro

26 mai: 5,2359 lei/euro

25 mai: 5,2467 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

15 mai: 5,2088 lei/euro

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

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