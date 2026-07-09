În timp ce companiile americane continuă să inoveze, firmele chineze reduc rapid decalajul, oferind soluții mai accesibile, notează Panorama.it.

Modelul chinez GLM-5.2: performanțe remarcabile la costuri reduse

Un exemplu concret al progresului chinez îl reprezintă modelul GLM-5.2 dezvoltat de Zhipu AI. Lansat pe 13 iunie 2026, acest model a urcat rapid în topurile platformelor precum OpenRouter, depășind modelele de vârf ale companiilor americane, inclusiv Anthropic.

Potrivit expertului David Sacks, fost consilier AI al administrației Trump, și investitorului Marc Andreessen, GLM-5.2 oferă performanțe comparabile cu Claude Opus 4.8 de la Anthropic și GPT-5.5 de la OpenAI, dar la un preț de aproximativ șase ori mai mic.

Conform unui raport publicat de Snowflake, gigantul american din domeniul datelor cloud, GLM-5.2 a obținut un scor de 66% în rezolvarea a 103 sarcini complexe de programare, apropiindu-se de scorul de 67% al modelului Claude, dar la un cost semnificativ mai mic.

Printre limitările sale se numără tendința de a analiza excesiv detalii eronate și un consum mai ridicat de memorie, însă avantajul economic rămâne impresionant.

Context politic și efecte economice

Lansarea modelului chinez a avut loc într-un moment sensibil din punct de vedere politic. Cu doar o zi înainte, pe 12 iunie 2026, guvernul american interzisese exportul modelelor AI de vârf din motive de securitate națională, o măsură revocată ulterior pe 30 iunie.

În acest context, decizia Zhipu AI de a oferi un model open-source gratuit, bazat pe cipuri Huawei Ascend produse local, a fost interpretată ca un semnal puternic al ambițiilor Chinei de a egala sau chiar depăși Statele Unite pe acest front tehnologic.

„Protecționismul american ar putea în cele din urmă să afecteze companiile Big Tech din SUA în favoarea competitorilor asiatici“, avertizează Sacks și Andreessen.

Strategia open-source a Chinei

China mizează pe o strategie bine definită, transformând modelele rivale în „bunuri de consum” accesibile la costuri reduse. Licențele MIT ale modelelor chineze permit utilizarea, modificarea și redistribuirea liberă a software-ului, o abordare care a dus la creșterea semnificativă a descărcărilor pe platforme precum Hugging Face.

Modelele GLM de la Zhipu și Qwen de la Alibaba conduc acest val de adopție. Totuși, diferențele sunt evidente în funcție de contextul utilizării. În cazul platformelor pentru utilizatori obișnuiți, precum ChatGPT, Gemini sau Claude, modelele americane domină cu 87%-93% din traficul global, conform raportului RAND din august 2025.

În schimb, în sectorul dezvoltării software și al utilizării profesionale, modelele chineze au câștigat teren, atingând 45% din cota de trafic pe OpenRouter în aprilie 2026, comparativ cu 30% în 2025.

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