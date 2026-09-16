La 91 de ani, o pensionară a ajuns să călătorească în jurul lumii alături de nepotul ei. Cinci ani mai târziu, urmează să viziteze al șaptelea continent

La 96 de ani, Joy Ryan continuă să inspire generații prin călătoriile sale alături de nepotul său, Brad. Cei doi au traversat deja 63 de parcuri naționale din SUA și au strâns peste 115.000 de urmăritori pe contul lor de Instagram. Povestea lor a fost relatată de publicația britanică The Telegraph, care a evidențiat curajul și spiritul de aventură al acestei remarcabile nonagenare.

O legătură care i-a ajutat să treacă peste momente dificile

Joy Ryan, văduvă din orășelul Duncan Falls, Ohio, nu văzuse niciodată un munte sau o plajă, deși își dorise să călătorească alături de soțul său înainte ca acesta să moară în 1994. Vreme de două decenii, viața i-a oferit încercări grele: pierderea a doi fii și lupta cu singurătatea. Nepotul său, Brad, fost student la medicină veterinară, se confrunta și el cu depresia și ideație suicidară. „Este o cale foarte neconvențională – să ieși dintr-o criză de sănătate mintală, dar ceea ce îmi lipsea din viață era natura și conexiunea cu bunica mea”, a mărturisit Brad.

Excursia de o noapte care s-a transformat într-o aventură de o viață

În toamna anului 2015, Brad a invitat-o pe bunica sa într-o scurtă excursie de weekend în Munții Great Smoky, la granița dintre statele Tennessee și Carolina de Nord. „Mă gândeam doar că va fi o singură călătorie cu o noapte”, a declarat Joy, care nu mai dormise niciodată într-un cort. Spre surprinderea tuturor, Joy a acceptat provocarea fără ezitare: „La ce oră mă iei?”

Această aventură a fost începutul unei călătorii care avea să schimbe viețile amândurora. În ciuda vârstei sale înaintate, Joy s-a adaptat rapid, demonstrând un curaj remarcabil. „[Când eram mic], ea era bunica căreia nu-i era teamă să-și scoată pantofii și să intre în pârâu și să prindă creaturi cu mine”, își amintește Brad.

Parcuri naționale și provocări neașteptate

Călătoria în Munții Smoky a evoluat într-o misiune impresionantă: vizitarea tuturor celor 63 de parcuri naționale din Statele Unite. Pe drum, Joy s-a aventurat în activități precum rafting pe ape repezi, caiac, și chiar rostogolirea pe dune de nisip în Colorado. „Era aproape apusul soarelui și ea se uita la toți acești copii și părinții lor rostogolindu-se pe dunele de nisip din jurul nostru”, a povestit Brad. „Ea a spus: „Vreau să fac asta”. Iar eu am spus: „Nu cred că ar trebui. Ai 87 de ani. Îți vei rupe un șold”. S-a uitat la mine, și-a încruntat sprâncenele și a spus: „Cum o să-mi rup șoldul? E nisip”.” Desigur, Joy a câștigat disputa.

Până la vârsta de 91 de ani, Joy vizitase deja 62 de parcuri naționale, inclusiv faimoasele Yellowstone, Yosemite și Marele Canion. Ultima destinație a fost Samoa Americană, unde a avut nevoie pentru prima dată de un pașaport. În ciuda birocrației implicate, Joy a fost fascinată de ospitalitatea localnicilor. „Te simți confortabil pentru că toată lumea este atât de prietenoasă. Nu au multe, dar le împart cu tine”, a declarat ea.

Dincolo de granițele SUA

Succesul lor pe rețelele sociale a inspirat publicul să îi încurajeze să călătorească și mai departe. Astfel, Joy și Brad au ajuns în Kenya pentru un safari, iar mai târziu au explorat Insulele Galapagos și chiar Antarctica. „Duncan Falls este o mică parte a lumii și, în mare parte, pur și simplu rămâi în ea”, spune Joy. „Dar, călătorind – este uimitor să vezi cum toți oamenii diferiți îți vorbesc. Poate că nu poți vorbi limba lor, dar poți vorbi cu mâinile tale și poți descoperi lucruri la care nu ai visat niciodată.”

Pentru Joy, călătoriile au adus nu doar descoperiri, ci și provocări. Din cauza unor probleme de sănătate, este nevoită să se ridice și să meargă la intervale regulate în timpul zborurilor lungi. Brad, pe de altă parte, a învățat să încetinească ritmul și să aprecieze frumusețea detaliilor mărunte. „Bunica m-a învățat că există multă frumusețe în lucrurile mărunte; în micile detalii pe lângă care treceam în viteză”, a spus el.

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