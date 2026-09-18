Turismul rural din România traversează un început de an plin de provocări financiare și incertitudini, pe fondul reducerii accentuate a cererii interne. În primele șase luni ale anului 2026, pensiunile agroturistice au consemnat o scădere de 13,8% a sosirilor și de 12,7% a numărului total de înnoptări comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică sintetizate într-o analiză BIBI Touroperator.

Scăderea abruptă din primele două trimestre înseamnă, în cifre absolute, o pierdere de 64.368 de sosiri și peste 111.000 de înnoptări ratate. Deși segmentul vizitatorilor străini a marcat un ușor avans de 0,7%, valul de sosiri internaționale a fost mult prea modest pentru a compensa retragerea masivă a clienților români.

Sectorul agroturistic rămâne puternic dependent de publicul autohton, cetățenii români generând peste 93% din totalul sosirilor înregistrate în prima jumătate a acestui an.

Cu toate acestea, numărul turiștilor români a coborât de la aproape 439.000 în prima jumătate din 2025 la puțin peste 374.000 în 2026, ceea me marchează un recul de 14,7%.

Experții din piață pun această contracție pe seama presiunilor economice tot mai mari. Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) arată că diminuarea valorii voucherelor de vacanță, alături de scumpirile generale, au tăiat drastic din bugetul alocat de familii pentru escapadele de weekend sau sejururile la țară.

Deși duratele medii de ședere s-au menținut constante, la aproximativ 1,9 nopți, numărul persoanelor care își mai permit aceste vacanțe s-a restrâns vizibil.

Căutând soluții pentru redresarea afacerilor de familie din mediul rural, touroperatorii și proprietarii de unități mizează tot mai mult pe experiențele culinare autentice.

Cu 1.716 pensiuni agroturistice active la nivel național și o capacitate medie de doar 10,5 locuri per unitate, mica industrie sătească încearcă să atragă clienții prin pachete care combină cazarea cu gastronomia tradițională.

Devoltarea Punctelor Gastronomice Locale (PGL), ajunse la 740 de unități autorizate în 39 de județe, oferă o nouă perspectivă. Turiștii nu mai caută doar un pat simplu de dormit, ci solicită pachete care includ mic dejun tradițional, demipensiune cu mâncare gătită pe loc, plimbări cu trăsura sau vizite în atelierele meșteșugarilor din zonă.

Bucovina, Maramureș, zona Bran-Moieciu și Mărginimea Sibiului rămân cele mai căutate regiuni, însă comportamentul de consum s-a schimbt: rezervările se fac în ultimul moment (last-minute), cu excepția sărbătorilor de iarnă.