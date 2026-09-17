Peste 200 de angajați, concediați de patronul unuia dintre cele mai mari ziare din Marea Britanie. Cine le ia locul

Peste 200 de angajați vor fi disponibilizați de patronul unuia dintre cele mai mari ziare din Marea Britanie, în contextul unei scăderi dramatice a traficului online și al creșterii popularității rezumatelor generate de inteligența artificială, relatează The Guardian.

Compania spune că reducerile de personal sunt necesare în fața „unei schimbări uriașe”

Reach, care deține numeroase branduri online și publicații regionale, inclusiv Manchester Evening News, Birmingham Mail și Liverpool Echo, a anunțat miercuri că aceste reduceri sunt necesare pentru a face față unei „schimbări uriașe” în modul în care publicul caută conținut jurnalistic.

În cadrul acestei restructurări, compania va închide trei dintre brandurile sale online, după cum anunță presa britanică: KentLive, AberdeenLive și GalwayBeo. Potrivit Reach, aceste platforme nu au reușit să devină „publicatorul dominant” în regiunile respective.

Scăderea traficului și funcțiile AI au jucat un rol important în decizia companiei

Potrivit companiei, declinul traficului digital este cauzat de o reducere cu 46% a vizitelor venite de pe Google în perioada 2023-2024. Funcții precum AI Mode și AI Overviews de la Google permit utilizatorilor să acceseze informațiile fără a vizita site-urile propriu-zise.

David Higgerson, directorul de conținut al Reach, a explicat într-un mesaj către angajați: „Ne aflăm în mijlocul unei schimbări uriașe în modul în care publicul dorește conținut și jurnalism. Pentru a asigura un viitor sustenabil pentru jurnalismul nostru, trebuie să ne concentrăm investițiile în zonele în care publicul petrece cel mai mult timp și unde veniturile reflectă valoarea muncii noastre”.

Compania încearcă să contracareze provocările financiare

Pentru a contracara provocările financiare, Reach va crea aproximativ 60 de roluri editoriale concentrate pe „abonamente și videoclipuri de lungă durată”. Veniturile digitale ale companiei au scăzut cu aproape 1%, ajungând la 128,9 milioane de lire sterline în anul fiscal încheiat la 3 martie 2024.

În prezent, Reach are 50.000 de abonați digitali plătitori și își propune să ajungă la 75.000 până la sfârșitul anului fiscal curent. Compania intenționează să renunțe la măsurarea tradițională a implicării publicului, vizualizările de pagină, și să se concentreze pe „timpul activ și angajat” al utilizatorilor.

„Editorii vor implementa modificări specifice fiecărui titlu pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, prin jurnalism pentru care brandurile lor vor fi recunoscute, și pentru a converti mai mulți utilizatori în abonați plătitori”, a adăugat Higgerson.

Câți bani trebuie să plătească compania pentru salariați

Conform raportului anual, Reach avea, în medie, 3.423 de angajați la sfârșitul anului financiar, dintre care 2.494 lucrau în domeniul editorial și producție.

Costurile salariale ale companiei au fost de 242,9 milioane de euro. În ultimii cinci ani, prețul acțiunilor Reach a scăzut cu 90%, subliniind dificultățile economice cu care se confruntă editorul britanic.