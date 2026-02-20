Mori, iubitule! (Ariana Harwicz, Editura Vellant, colecția Endorfiction)

Uneori, literatura nu trebuie să aducă relaxare, ci un pumn bine plasat în plex. Mori, iubitule!, volumul argentiniencei Ariana Harwicz, este exact acest gen de lectură care te lasă fără aer. Dacă ați crezut că este un roman de dragoste, v-ați înșelat. E un urlet concentrat și ascuțit despre ceea ce se ascunde sub vălul de mătase al maternității și al „vieții perfecte” de la țară – de fapt, totul e izolare, plictiseală cruntă, rutină, nebunie.

Porția de carte. O mamă la un pas de abis / Visul american zdrobit

Povestea, tradusă din limba spaniolă de Liliana Pleșa Iacob, e, aparent, simplă. O femeie străină, pe care nu aflăm cum o cheamă, trăiește într-un sat din Franța alături de soțul ei și de bebelușul lor. Peisajul e desprins din filmele de artă: pajiști nesfârșite, liniște deplină, aer curat. Dar, în capul eroinei lui Harwicz, această ilustrată idealizată e un adevărat câmp de mine. Harwicz nu scrie despre bucuriile maternității cu carioci roz și sclipici de zâne, ci despre claustrofobia deghizată în fericire, punând negru pe alb ce multe mame, prinse între familie și societate, se tem să spună.

Femeia din ea se simte ca o sălbăticiune în cușcă. Își privește soțul cu un amestec de dorință și ură, iar copilul e un „pui de om” care o leagă de o realitate pe care nu o mai poate îndura. Nu suferă de depresie postnatală în sensul clasic al expresiei – acea etichetă pe care o punem prea des și fără să știm despre ce e vorba; e o revoltă viscerală împotriva rolului de femeie-obiect, de mamă care se sacrifică la infinit.

Stilul lui Harwicz e amețitor, fragmentat, pe alocuri brutal. Seamănă cu un film de groază psihologic unde camera reproduce gândurile cele mai ascunse ale personajului prins în capcana propriei vieți. Nici măcar natura decupată din ilustrate nu mai reprezintă vreun refugiu, ci o închisoare unde vecinii pândesc și iarba pare că vrea să te sufoce.

Publicația El Pais nu s-a ferit să compare îndrăzneala Arianei Harwicz cu cea a marilor scriitoare care au spus lumii adevărul așa cum l-au văzut: „O proză care amintește de tehnica Virginiei Woolf, obsesiile Sylviei Plath și cruzimea lui Elfriede Jelinek”. 

Volumul de față are consistența unei lecturi oneste până la cruzime. Te zguduie și te face să vrei să ieși din piele, pentru că e dovada că mintea omenească are cotloane unde lumina nu ajunge niciodată. 

Bărbatul cu brațul de aur (Nelson Algren, Editura Crime Scene Press, colecția Lone Wolf)

Există cărți care miros a cerneală proaspătă și cărți care miros a tabac ieftin, sudoare și disperare. Această carte, reeditată de Crime Scene Press și tradusă de Dan Doboș și George Arion jr, face parte din a doua categorie. Nu e un simplu volum din categoria noir; e o altă formă de trezire la realitate și de demascare a unor situații aparent perfecte, care numai perfecte nu sunt.

Porția de carte. O mamă la un pas de abis / Visul american zdrobit

Frankie Machine are un braț de aur. E dealer de poker, cel mai bun de pe Division Street, din Chicago, în anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Are degetele lungi, agile, capabile să facă pachetul de cărți să cânte. Dar aurul acela e topit din război și moarte. În spatele acelui glam nedorit se ascunde o dependență de morfină care îi mănâncă sufletul încetul cu încetul, o rătăcire fără capăt, o suferință a celor uitați de lume.

Algren nu ne pune pe tavă povestea de succes tipic americană. Din contră. Ne aruncă direct în mizeria de pe străzile lăturalnice, în barurile unde berea e stătută și speranța e o marfă rară. Frankie e prins între o soție care îl șantajează emoțional dintr-un scaun cu rotile (un personaj de o toxicitate absolută) și Molly, femeia care-l iubește, dar care e la fel de pierdută ca el.

Stilul lui Algren este motivul pentru care Hemingway îl adora – un amestec ciudat de poezie a mahalalei și cinism brutal. Aici nu avem eroi, ci doar supraviețuitori.

Orașul Chicago descris de Algren nu e cel al zgârie-norilor, ci al pariorilor, hoților de buzunare și polițiștilor corupți. Din toate dialogurile se simt foamea, sevrajul, frigul care-ți intră în oase, disperarea. Tragedia inevitabilă plutește peste fiecare pagină, în această poveste a căderii libere.

„Bărbatul cu brațul de aur” reprezintă cronica unei prăbușiri anunțate a celor pe care, la mijlocul secolului trecut la fel ca azi, societatea îi voia invizibili: dependenții de droguri, cei care trăiesc la marginea civilizației. De fapt, Algren a avut curajul să privească în ochi monstrul dependenței înainte ca acest subiect să devină marfă obișnuită pentru literatură sau film – ironic poate, în 1955, volumul a fost ecranizat, iar rolul principal a fost jucat de Frank Sinatra, glamour-ul de la Hollywood în persoană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum va arăta tronsonul Boița-Lazaret pe A1 Sibiu-Pitești: 7 tuneluri și 49 viaducte pe tronsonul montan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Fără acces la rețele de socializare pentru copiii sub 15 ani, proiectul de lege a fost depus în Parlament
Știri România 08:27
Fără acces la rețele de socializare pentru copiii sub 15 ani, proiectul de lege a fost depus în Parlament
Temperaturi neobișnuite în România după valul de frig și ninsori. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie - 22 martie 2026
Știri România 07:46
Temperaturi neobișnuite în România după valul de frig și ninsori. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie – 22 martie 2026
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Am aflat ce mesaj surprinzător a transmis Mircea Lucescu în vestiar după celebrul Rapid – Dinamo, când Cornel Dinu a aruncat prosopul în Giulești
Fanatik.ro
Am aflat ce mesaj surprinzător a transmis Mircea Lucescu în vestiar după celebrul Rapid – Dinamo, când Cornel Dinu a aruncat prosopul în Giulești
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Eric Dane a murit. Vedeta din „Anatomia lui Grey” avea doar 53 de ani și lupta cu o boală gravă
Stiri Mondene 07:15
Eric Dane a murit. Vedeta din „Anatomia lui Grey” avea doar 53 de ani și lupta cu o boală gravă
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Stiri Mondene 19 feb.
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
ObservatorNews.ro
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Haos pe Aeroportul Otopeni! Zeci de pasageri încă așteaptă să decoleze, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza viscolului: „Și-au bătut joc de noi”
KanalD.ro
Haos pe Aeroportul Otopeni! Zeci de pasageri încă așteaptă să decoleze, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza viscolului: „Și-au bătut joc de noi”

Politic

Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:31
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Politică 19 feb.
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
De unde vin, de fapt, banii în Superliga. Analiza financiară exactă și capitolul la care îi batem rău pe unguri
Fanatik.ro
De unde vin, de fapt, banii în Superliga. Analiza financiară exactă și capitolul la care îi batem rău pe unguri
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat