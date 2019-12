De Oana Dușmănescu,

Dopamina (de Daniel Z. Lieberman, Michael E. Long, Editura Publica)

Cei doi autori dau cititorilor o lecție de alertă de biochimie – dopamina este unul dintre principalii neurotransmițători, o substanță care face ca informația să se miște între neuroni. De asemenea, ea ajută la alinarea unor boli, cum ar fi maladia Parkinson sau scleroza multiplă. Dopamina însă știe să acționeze în creierul nostru și când vine vorba despre iubire, ambiții profesionale, dar și în direcția drogurilor și a creativității.

E o substanță care ne controlează multe dintre decizii și dintre drumurile în viață, pe care însă o înțelegem prea puțin. Cartea aceasta creează o punte literaro-științifică între această formulă chimică –

C 8 H 11 NO 2 – și consecințele pe care le are influența ei asupra existențelor umane separate și chiar asupra istoriei omenirii. E responsabilă pentru multe rele, dar este și sursa progresului, a curiozității și a supraviețuirii noastre ca specie.

Nu este deloc o carte comodă, pentru că răspunde la întrebări cum ar fi ”De ce iubirea trece atât de repede de la pasiune la indiferență?” sau ”De ce ne atrag uneori cele mai periculoase comportamente?” Dar ne oferă și o soluție simplă: dați vina pe dopamină!

Nesupunere (Naomi Alderman, Editura Storia Books)

Cartea vorbește despre Ronit, fiica unui rabin dintr-o comunitate de evrei ortodocși din Hendon, nord-vestul Londrei. Ronit, plecată demult în New York, unde lucrează în lumea financiară, revine acasă odată cu moartea părintelui ei. Acolo o găsește în continuare pe Esti, prietena ei din copilărie, care nu și-a părăsit deloc lumea ei mică, deși aceasta o consideră o ființă ciudată.

Dovid, soțul lui Esti, ar trebui să-i ia locul tatălui lui Ronit, dar nu-și dorește suficient de mult rolul de rabin.

Dincolo dintre relațiile dintre personajele foarte bine construite, romanul vorbește despre punctul de întâlnire, dar și de respingere, dintre religie și viața modernă, dintre sexualitate și spiritualitate, dintre propriile dorințe și regulile comunității. Ne face să ne gândim la ce pierdem și la ce câștigăm atunci când ceva din viața noastră se schimbă iremediabil. Și să ne întărim convingerea că un strop de neascultare și de rebeliune a liberului arbitru nu înseamnă lipsa credinței, ci doar o căutare și o găsire a unui sine zbuciumat, dar autentic.

