Topul celor mai ieftine și scumpe orașe pentru bere

Studiul „Mapping the World’s Prices 2026” al Deutsche Bank evidențiază prețurile medii pentru o sticlă de bere de 0,5 litri în întreaga lume. Conform raportului, Shanghai oferă cea mai ieftină bere la un preț mediu de doar 78 de cenți, urmat de Beijing cu 82 de cenți și Frankfurt, Germania, cu 99 de cenți.

În schimb, Melbourne ocupă locul întâi în topul celor mai costisitoare orașe pentru bere, cu un preț mediu de 4,50 de euro pe sticlă. Alte orașe scumpe includ Singapore (3,90 de euro), Sydney (3,56 euro), Tel Aviv (3,33 euro) și Helsinki (3,25 de euro).

Clasamentul internațional al prețurilor

Cele mai ieftine orașe pentru bere:

Shanghai, China – 78 de cenți Beijing, China – 82 de cenți Frankfurt, Germania – 99 de cenți Rio de Janeiro, Brazilia – 1,05 de euro Praga, Cehia – 1,05 de euro

Cele mai scumpe orașe pentru bere:

Melbourne, Australia – 4,58 euro Singapore – 3,90 de euro Sydney, Australia – 3,56 de euro Tel Aviv, Israel – 3,33 de euro Helsinki, Finlanda – 3,25 de euro

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

O experiență accesibilă în cele mai ieftine orașe

Shanghai

Deși este un centru urban important, Shanghai oferă cea mai ieftină bere, cu o sticlă de 0,5 litri la doar 78 de cenți. Locuri populare pentru a savura o bere includ barurile „8 Pints” sau diverse magazine de proximitate, unde se pot găsi băuturi la prețuri extrem de accesibile.

Beijing

În capitala Chinei, o bere costă în medie 82 de cenți. Printre locurile recomandate se numără „Slow Boat Brewery Taproom” și „Great Leap”, apreciate atât pentru berea de calitate, cât și pentru atmosfera relaxantă.

„Am adorat acest loc. După o zi plină de explorări locale, tot ce îți dorești este să te relaxezi cu o bere bună. Și exact asta oferă acest loc. Personal excelent, vorbește și engleză. Atmosferă grozavă”, spune un vizitator.

Frankfurt

Germania, cunoscută pentru pasiunea față de bere, are Frankfurt ca destinație cu cele mai mici prețuri pentru această băutură. O sticlă de bere costă în jur de 99 de cenți.

Baruri populare includ „TapHouse Frankfurt”, „naïv” și tradiționalul „Zu den 12 Aposteln”.

Rio de Janeiro

Rio este orașul petrecerilor, iar berea costă aici aproximativ 1,05 de euro. Vizitatorii pot încerca un „chopp” (bere la draft) în locuri populare precum „Bar e Restaurante Urca” sau „Pavão Azul” din Copacabana.

„Hocus Pocus DNA” este un local trendy, apreciat pentru berea excelentă și atmosfera vibrantă: „Am venit în cartierul Botafogo doar pentru această berărie și a meritat din plin! Berea este excepțională, iar servirea excelentă”, spune un client.

Praga

Cunoscută pentru berea sa ieftină, Praga este un paradis pentru iubitorii acestei băuturi, cu prețuri de aproximativ 1,05 de euro per sticlă. Printre locațiile de top se numără „Tretter’s New York Bar” și „Hemingway Bar”, dar și berăria artizanală „Vinohradský Pivovar”.

Un vizitator spune: „Probabil barul meu preferat din Praga. Spațiu minunat, bere delicioasă și mâncare de tip gastro-pub. Mi-a plăcut la nebunie”.

Fie că plănuiți o vacanță în Shanghai pentru a savura cea mai ieftină bere din lume sau vă aventurați în Melbourne pentru a explora cele mai scumpe localuri, acest raport oferă o perspectivă interesantă asupra costului vieții și a pasiunii globale pentru bere.

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