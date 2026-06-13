Sezonul estival din Muntenegru începe mai devreme

Sofija Marković, o hostessă din Belgrad care lucrează pentru al doilea an consecutiv într-un restaurant din Budva, observă o activitate similară cu aceea din aceeași perioadă a anului 2025.

„Este foarte cald deja, motiv pentru care mulți turiști au sosit mai devreme decât era prevăzut. Prețurile în restaurantul nostru nu s-au modificat față de anul trecut, ceea ce este un avantaj pentru oaspeți”, a declarat Marković pentru Blic.

Majoritatea vizitatorilor provin din Serbia și alte țări din regiune, însă se remarcă și o prezență semnificativă a turiștilor din Turcia și Rusia. Prețurile în restaurante variază, dar o cină pentru două persoane poate costa aproximativ 35 de euro, conform estimărilor.

„Pentru această sumă, clienții pot avea o masă gustoasă și sățioasă. Desigur, nota de plată poate crește dacă sunt comandate preparate mai scumpe sau mai multe băuturi”, a explicat Sofija.

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Șezlongurile: gratuite acum, dar nu pentru mult timp

În unele locații, turiștii se pot bucura încă de șezlonguri gratuite dacă comandă băuturi, dar această ofertă este de scurtă durată.

„Șezlongurile sunt gratuite pentru moment, însă știm că în sezonul de vârf vor fi percepute taxe. Nu avem detalii exacte despre prețuri, dar este sigur că vor exista modificări”, a precizat Marković.

Stevo Zenović, un antreprenor care închiriază șezlonguri și umbrele în Muntenegru, confirmă că în prezent se aplică tarife de pre-sezon: 15 euro pentru primul rând și 10 euro pentru cel de-al doilea.

„Începând cu sfârșitul lunii iunie, prețurile vor crește. Primul rând va costa 25 de euro, iar al doilea 20 de euro. Aceste tarife includ un șezlong și o umbrelă”, a declarat Zenović pentru Blic.

Aceasta înseamnă că turiștii care doresc să stea aproape de apă vor plăti cu 10 euro mai mult decât acum, în timp ce tarifele pentru cel de-al doilea rând vor fi dublate. Practica este frecvent întâlnită pe litoral în lunile iulie și august, când cererea este maximă.

Estimări optimiste pentru turism

Cu un număr mai mare de turiști înregistrat deja în presezon, operatorii din turism sunt optimiști cu privire la vara anului 2026. De asemenea, inclusiv instrumentele AI recomandă Muntenegru ca destinație de vacanță pentru 2026.

„Cred că vor fi mai mulți turiști decât în trecut. Am observat o prezență mai mare a vizitatorilor din Germania și Marea Britanie, ceea ce este un semn bun. Desigur, turiștii din Serbia rămân o prezență constantă, fiind aproape ca localnici”, a declarat un alt operator.

În concluzie, cei care se îndreaptă spre Muntenegru pot beneficia de prețuri încă accesibile pentru mâncare și băuturi, cu 4,20-4,60 euro pentru o bere la draft și aproximativ 35 de euro pentru o cină. Totuși, costurile pentru plajă vor crește odată cu debutul lunilor de vârf ale sezonului, iar șezlongurile ar putea ajunge la 25 de euro pe zi în zonele cele mai populare.

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