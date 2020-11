(Publicitate) Donează 2 euro lunar prin SMS și susține Fundația pentru Copii Ronald McDonald

„Trecem printr-un an dificil și diferit, care ne-a încercat pe toți, dar pe care am ales să nu-l privim ca pe o piedică în calea misiunii noastre. Deși am fost nevoiți să ne adaptăm contextului pandemic, am continuat să ne urmăm misiunea și să ținem familiile împreună, redirecționând în același timp fonduri și către lupta împotriva COVID-19”, a declarat Amalia Năstase, președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald. „Ne bucurăm că am reușit să extindem posibilitățile de donații pentru Case și te rugăm să fii alături de noi. Fiecare donație contează și doar împreună putem ține familiile aproape”, a completat Amalia Năstase.

De asemenea, dacă dorești, poți dona și în restaurantele McDonalds, principalul susținător al Fundației, fie cash la casele de marcat, în cutiile speciale, sau contactless, prin cardul bancar. Mai mult decât atât, dacă vei cumpăra un Happy Meal în săptămâna 16 – 22 noiembrie, 1 leu din costul acestuia va fi redirecționat de McDonalds către Fundația pentru Copii Ronald McDoanld.

„Cu ajutorul tău și al echipei noastre, anul trecut am reușit să strângem donații în valoare de peste 500.000 lei în restaurantele McDonalds pe întreaga perioadă a campaniei și ne bazăm pe sprijinul tuturor și în acest an pentru susținerea proiectelor Fundației”, a declarat Paul Drăgan, director general Premier Restaurants România.

Fundația este prezentă în România de 22 de ani și are ca principală activitate susținerea celor două Case Ronald McDonald din București și Timișoara. Anul viitor, Fundația își propune să construiască a treia Casă, la Iași, în curtea spitalului Sfânta Maria. Acesta este un proiect unic în zona Moldovei, care va asigura cazare pentru încă 1.000 de persoane în fiecare an și către construcția căruia vor fi alocate o mare parte dintre fondurile disponibile.

*Valoarea Donaţiei este de 2 Euro/lună. Pentru a opri Donația lunară trimite mesajul FAMILIE STOP la 8845. Suma alocată cauzei este de 2 Euro ( nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament). În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania.



