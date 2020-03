Asta cu atât mai mult cu cât, din păcate, populația României este una destul de îmbătrânită, motiv pentru care farmaciile nu vor duce niciodată lipsă de clienți. În al doilea rând, multe astfel de locuri au program non-stop, ceea ce înseamnă că profitul nu va întârzia să apară.



În cazul în care te gândeșți să îți deschizi un astfel de business, vei avea nevoie în primul rând de un loc în care să depozitezi medicamentele, dar în care acestea să fie și vizibile pentru cei care îți trec pragul.



De aceea, în articolul de față, ne-am gândit să îți prezentăm câteva modele de dulap metalic OfficeClass.ro. OfficeClass.ro este magazinul online de papetărie, birotică și obiecte de mobilier de birou nr. 1 din România, iar în oferta să vei regăși nu mai puțin de 4 tipuri special concepute pentru a găzdui medicamente.



Spre deosebire de alte modele, spre exemplu pentru scule / unelte, substanțe periculoase, obiecte de curățenie sau desene / hărți, cele pentru medicamente se caracterizează prin anumite particularități.



În primul rând, acestea au geamuri mari, care le acoperă aproape întreaga suprafață, tocmai pentru ca flacoanele și blisterele să fie cât mai vizibile. Acest lucru îi ajută atât pe clienți, care pot studia oferta în timp ce stau la coadă, cât și pe farmaciști, pentru a găși mai repede produsul pe care trebuie să îl vândă.



De asemenea, un dulap metalic pentru medicamente va avea, în partea inferioară, un compartiment ascuns de privirile curioșilor, unde farmaciștii pot ține registre, rețetare sau alte lucruri care țin de gestiunea business-ului.



Iată, în continuare, care sunt modelele din oferta OfficeClass.ro și care este, în opinia noastră, cea mai bună alegere dintre cele 4 pe care ți le prezentăm:



1. Dulap metalic Eco+ – preț 1.601,85 de lei (o reducere de 451,33 de lei față de prețul obișnuit)



– dimensiuni 760 x 380 x 1.760 de milimetri (un volum de 0,5 metri cubi);

– greutate 56 de kilograme;

– livrare în stare asamblată;



2. Dulap metalic PLUS – preț 1.049,57 de lei – THE BEST



– dimensiuni 800 x 400 x 1.800 de milimetri (0,57 metri cubi);

– greutate 45 de kilograme;

– livrare în stare neasamblată;



3. Dulap metalic PLUS – preț 1.124,54 de lei



– dimensiuni 800 x 400 x 1.800 de milimetri (0,57 metri cubi);

– greutate 45 de kilograme;

– livrare în stare asamblată;



4. Dulap metalic PLUS – preț 1.249,49 de lei



– dimensiuni 800 x 400 x 1.920 de milimetri (0,61 metri cubi);

– greutate 46 de kilograme;

– livrare în stare asamblată.



După cum observi, prețul tuturor acestor modele este de aproximativ 5.000 de lei. Având în vedere că, laolaltă, cele 4 dulapuri îți oferă un spațiu de depozitare de 2,25 metri cubi, considerăm că este arhisuficient pentru o farmacie proaspăt deschisă. Mult succes și… sănătate!



