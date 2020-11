Platforma este rezultatul unui efort de cercetare și dezvoltare de peste 2 ani, ce a avut permanent în vedere îmbunătățirea experienței de joc a utilizatorului. După luni bune de testări și de consultări cu jucătorii de poker, noua aplicație aduce schimbări majore, ce vor fi cu siguranță apreciate de comunitatea 888poker. Cu o structură foarte intuitivă și, în același timp, incitantă, platforma garantează șanse egale pentru toți jucătorii, indiferent de nivelul lor de experiență. Reflectă, astfel, dorința 888 de a oferi un mediu sigur și confortabil jucătorilor săi, care pot să se distreze și să câștige într-o comunitate care le împărtășește pasiunea.



Între inovațiile aduse de noul 888poker se numără posibilitatea de a juca în formatul portret (poziția verticală a telefonului) de pe dispozitivele mobile, ceea ce aduce un plus de confort jucătorilor care au o viață activă și vor să simtă experiența autentică a jocului de poker de oriunde, acasă sau pe drum. În plus, jucătorii de pe mobil vor putea trece cu ușurință de la o masa la alta, având acum opțiunea de a juca simultan la patru mese. De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea clienților care caută diversitate și joacă și pe celelalte două platforme multipremiate ale 888, 888casino și 888sport, noul 888poker are integrată o secțiune cu cele mai populare jocuri de cazino, ce pot fi accesate cu un simplu click.



Pentru a îmbunătăți experiența jucătorilor recreaționali, noua platformă aduce o serie de opțiuni noi, între care cadouri spontane, ce le oferă utilizatorilor șansa de a câștiga premii mari în orice moment. În plus, noua platformă pune la dispoziție jocuri și competiții create exclusiv pentru 888, de la turneele accelerate SNAP (cu opțiunea de fast-fold) la turneele contra-timp BLAST.



Număr dublu de jucători 888poker în 2020



În primele 6 luni ale acestui an, numărul de jucători 888poker a crescut cu 103% la nivel global. Șase din zece utilizatori se bucură de experiența 888poker de pe telefonul mobil, motiv pentru care noua platformă accentul în primul rând pe optimizarea pentru dispozitivele mobile.

Odată cu noua platformă, 888poker lansează o campanie globală de comunicare a viziunii companiei, de a pune întotdeauna experiența jucătorilor pe primul loc. Sub sloganul ”Made to Play”, noua campanie oferă premii în valoare de peste un milion de dolari. Foarte important, comunitatea de jucători 888 va avea acces complet gratuit la noua aplicație și va putea lua parte la turnee free-roll organizate zi și noapte, cu premii săptămânale de peste 30.000 de dolari. Și nu numai: în fiecare zi vor exista ”happy hours” și cadouri spontane de până la 1.000 de dolari la fiecare 5 minute.

Gili Brandshtein, SVP, Directorul diviziei de Product Technologies 888:

“Dezvoltarea produselor și inovarea permanentă disting 888 de restul pieței și se află în centrul activității noastre. Noua platformă de poker îmbină această nevoie de a crea produse originale cu strategia noastră, de a acorda atenție sporită clientului final. Prin acest produs nou și foarte intuitiv, oferim o experiență unică, mult îmbunătățită, ce ne va consolida poziția fruntașă pe piața globală de poker online.”



Guy Cohen, SVP, Directorul diviziei B2C 888:

“La 888, ne mândrim că dezvoltăm cele mai bune și mai populare produse, concepute pentru a oferi un mediu sigur și confortabil comunității noastre globale de jucători. Înainte de a lansa noua platformă de poker, ne-am consultat cu jucătorii noștri, și doar așa am reușit să recreăm experiența autentică de la mesele de poker pe telefoanele lor mobile. Noul 888poker reprezintă un mare pas înainte, iar noul nostru slogan, ”Made to Play”, demonstrează că prioritatea noastră numărul unu este confortul jucătorilor. Pentru jucătorii noștri, pokerul reprezintă un hobby, o plăcere și o modalitate de a aparține unei comunități, iar noua platformă are în vedere toate aceste aspecte”.

Despre 888Poker

Cu peste 10 milioane de membri la nivel global, 888poker este furnizorul de poker online cu cea mai rapidă creștere din lume: un jucător nou se înscrie la fiecare 12 secunde. Din 1997, 888poker este unul dintre pionierii industriei de jocuri online și al conceptului de joc responsabil. Operat de compania 888holdings, este unul dintre cele mai mari și mai de încredere branduri din lume, oferind o selecție enormă de jocuri, turnee cu premii mari și mese live pentru jucătorii de poker din întreaga lume.



888poker poate fi accesat atât de pe calculatorul personal, cât și de pe telefonul mobil. Prin consultarea permanentă cu jucătorii și prin tehnologia de ultimă oră folosită, obiectivul 888poker este de a oferi utilizatorilor o experiență excepțională de poker. Aceștia se pot bucura de o selecție enormă de jocuri, în frunte cu turneele exclusive și foarte populare de tip BLAST și SNAP. De asemenea, vor găsi aici serii de turnee cu premii garantate imense, buy-in-uri accesibile și cele mai multe turnee de calificare din piață.

Mai multe informații, pe www.888poker.ro



Despre 888 Holdings Plc

888 Holdings Public Limited Company (888) este unul dintre cei mai populari furnizori de jocuri online. Misiunea 888 este de a le oferi clienților produse de gaming inovatoare și fără precedent, ce să le garanteze un mediu sigur și plăcut de joc.



Încă din 1997, 888 a devenit unul dintre liderii pieței de jocuri online, oferind atât jucătorilor săi, cât și partnerilor B2B, o experiență originală, superioară. Tehnologia proprie și platformele lansate între timp se află în centrul strategiei 888.



Grupul 888 are două linii principale de business: B2C, cu brandurile proprii 888, și B2B, prin brandul Dragonfish, o platformă de gaming ce le permite partenerilor să-și dezvolte business-urile de jocuri online și să le monetizeze cu succes.



Aplicațiile și site-urile 888 le oferă clienților mai mult decât un loc unde pot juca online. Toate brandurile 888 sunt, de fapt, destinații de relaxare, locuri unde se pot bucura de o experiență interactivă și prin care pot deveni membri ai unei comunități cu interese similare. Pot fi, cu toate, accesate la adresele



Mai multe informații despre 888, pe https://corporate.888.com/



