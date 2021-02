Autoturismele au istoricul service și rulajul verificat, și vin la pachet cu garanție service oferită la orice achiziție. Mai mult, se pot cumpăra în rate avantajoase, prin leasing auto sau credit extern. Toate vehiculele au numere provizorii și programare RAR. Iată TOP 3 cele mai căutate mașini Audi second hand!

Audi A6 Avant 2.0 TDI, Diesel

În topul celor mai căutate autovehicule marca Audi se află modelul A6, care concurează cu A4 și A3 în preferințe. Acest model. Audi A6 Avant, reprezintă compromisul ideal între confortul pe care îl oferă un Mercedes și sportivitatea brandului BMW. Cumpărătorii sunt interesați de dotările full ale acestui vehicul, dar și de aspectul estetic desăvârșit pe care îl are. Un model versatil și practic de autoturism, Audi A6 are toate atuu-rile pentru a se dovedi o bună investiție pe termen lung. Exemplarul îți câștigă inima încă de la primul test drive. Sistemul de tracțiune integrală, interiorul spațios și motorizarea diesel sunt plusuri. În oferta Auto-leasing.ro, acest model de Audi la mâna a două, cu doar 114.000 km costă 20.190 de euro.



Audi A6 Limousine 2.0 TDI Quattro, cu 190 CP

Pentru cei care preferă varianta limuzina în loc de break, acesta este modelul ideal de Audi. Arată superb, este echipat complet, și este suficient de dinamic, în ciuda dimensiunii sale. O varianta echilibrată din toate punctele de vedere, estetic și funcțional, Audi A6 Limousine te va convinge că merită invesitia ta. La interior ai cu adevărat suficient spațiu pentru un nivel sporit de confort, iar funcțiile avansate, precum: sistemul de încălzire auxiliar, senzorul de ploaie automat, sistemul de avertizare a distanței și de evitare a coleziunilor îți vor spori plăcerea de a conduce. Vehiculul cu 130.300 kilometri se găsește în oferta Auto-leasing.ro la prețul de 22.050 euro, și se poate achiziționa inclusiv în rate, prin programele de leasing auto.

Audi A7 3.0 TDI Quattro LED, cu 272 CP



Exemplarul A7 produs de brandul german este, de departe, o mașină premium. Acest model superb este echipat de măsură prețului mai crescut decât celelalte 2 variante prezentate anterior. Nu se remarcă doar prin dotările tehnice, ci și prin aspectul estetic, și este reprezentativ pentru nouă generație de automobile. Un model cu propria identitate, Audi A7 3.0 TDI Quattro beneficiază de renumitul sistem de tracțiune, dar și de semnături în design, care îl scot din anonimat. Spațiul pe care îl conferă la interior este un plus, dar și motorizarea. Mașină este spectaculoasă de la A la Z și are doar 39.400 km în oferta Auto-leasing.ro, de unde și prețul competitiv de 33.450 de euro oferit de această companie specializată în industria second.

Mașini second-hand cu rulaj mic, în stare excepțională: vezi oferta Auto-leasing.ro

Auto Leasing oferă spre comercializare sute de mașini disponibile la comandă și aflate în cea mai bună stare tehnică și estetică posibilă. Termenul de livrare este de aproximativ 15 zile, iar întreagă ofertă de mașini second hand vine la pachet cu beneficiul garanției service. Consulta portofoliul online al acestei firme, vezi cele 3 modele de Audi rulate sau caută o altă variantă potrivită pentru nevoile tale. Merită!

