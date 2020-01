De Mirela Petre,

Cum cresc fetele

CARTE: „10 minute și 38 de secunde în această lume ciudată” („10 Minutes 38 Seconds in This Strange World”), Elif Shafak, Editura Polirom (Penguin pentru limba engleză)

Mi-am început anul cu cel mai nou roman al scriitoarei de origine turcă Elif Shafak. O s-o spun de la început: nu e cel mai bun roman din lume, cel puțin nu ca stil. Compensează însă prin emoție și lumina pe care-o pune asupra unor subiecte tabu, la care nu suntem obișnuiți să ne gândim, iar să vorbim despre ele, cu atât mai puțin. E un roman despre formele pe care o ia violența împotriva femeilor, cum ne primește lumea de când suntem mici și cum ne modelează.

În prima parte a romanului, și preferata mea, sunt ultimele 10 minute și 38 de secunde de viață ale unei femei, Leilei Tequila. Cu fiecare minut care trece, fiecare un capitol, aflăm tot mai multe din povestea acestei femei și cum de ajunge să moară singură, dimineață devreme, într-un coș de gunoi din Istanbul.

Poate vă miră precizia ultimelor clipe de viață: ideea i-a venit scriitoarei dintr-un articol care spune că un grup de cercetători a descoperit că un creier uman mai e activ, deci viu, după moartea corpului încă 10 minute și 38 de secunde.

În prima parte, așadar, pe măsură ce se stinge, Leila își amintește de un gust sau de un miros și, pornind de la el, spune povestea unor emoții și a unor întâmplări care au format-o (tehnică pe care a mai folosit-o și în „Bastarda Istanbulului”). Sarea îi amintește de cum a venit pe lume: moașele i-au frecat pielea cu sare ca să alunge spiritele rele. Lămâia cu zahăr îi amintește de momentul când a aflat că lumea adulților e construită din secrete și minciuni. Cafeaua cu cardamom îi amintește de momentul când a devenit prostituată în Istanbul. Pepenele roșu îi amintește de cum, când era copil, a fost abuzată pentru prima dată de unchiul ei.

A doua parte aduce a scenariu de film de Hollywood, unul de acțiune, la care te uiți să mai treacă vremea. Prietenii Leilei, o mână de inadaptați ai societății, se străduiesc să-i ofere prietenei lor odihnă eternă. Sub ce formă, rămâne să descoperiți.

Ce leagă cele două părți asimetrice e atmosfera din Istanbul: cum trăiesc oamenii, mirosul aerului, cântecul nesincronizat, pe mai multe voci, al imamilor și tot așa. Dacă ați vizitat orașul, Shafak vă hrănește, în paginile romanului, și dorul de Istanbul.

Cartea e în curs de traducere la Editura Polirom, va apărea în curând.

Un film de distrat

FILM: „La cuțite” („Knives Out”), regie Rian Johnson

În cinematografele din toată țara, cele din mall-uri, rulează filmul „La cuțite” (Knives Out). În distribuție, numai nume mari: Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Toni Collette. Din filmele regizorului Rian Johnson, poate ați mai văzut „Star Wars VIII – The Last Jedi” sau „Looper”.

În lumea asta în care ni se pare că totul se duce de râpă, „La cutițe” e un film distractiv care, timp de două ore și puțin te face să uiți de tot ce (te sau ne) apasă. Dacă-i dai voie, te ia în lumea lui cu suspans, răsturnări de situație, momente de râs în hohote și bucurie, mai exact, bucuria de a fi parte dintr-o poveste.

Ca stil, e un film polițist-comedie. Avem o sinucidere suspectă, posibil crimă, mai mulți potențiali criminali, o bunică debilă, un detectiv faimos și doi polițiști neîndemânatici. Sigur, scenariul nu se ridică la înălțimea poveștilor din cărțile Agathei Christie, dar nici nu cred că încearcă să facă asta, ci, mai degrabă, să doar ne ajute să ne relaxăm măcar preț de două ore.

Încercați să vă amintiți când v-ați distrat ultima oară la un film. Nu când v-a dat de gândit, nici când v-a mișcat emoțional, nici când v-ați minunat de imagini sau de jocul actorilor, nici când a vorbit despre teme socio-politice importante, ci, pur și simplu, când v-a distrat. „La cuțite” în segmentul ăsta se plasează și eu cred c-o face bine. Doar să nu vă așteptați la un montaj așa dinamic cum pare din trailer, înșelător din acest punct de vedere.

Perspective noi

PODCAST: „Revoluția copiilor”, Scena9

Pe final de 2019, revista Scena9 a lansat un podcast producție proprie despre Revoluția din 1989. Se numește „Revoluția copiilor” și e realizat de Andra Matzal și Cosmin Postolache.

În cele trei episoade publicate, aflăm cum au trăit Revoluția o mână de oameni care, la vremea respectivă, erau copii. Editorul a stat de vorbă cu oameni din Timișoara și din București și a reconstruit povestea Revoluției din amintirile lor, așa cum au văzut-o cu ochii lor de copii de 9, 10 sau 12 ani.

Primul episod e dedicat amintirilor despre cum trăiau în comunism, înainte de Revoluție, cel de-al doilea vorbește despre începutul Revoluției, în Timișoara, iar al treilea, despre evenimentele din București.

Încă mă gândesc la vocea Ioanei Bărbat, fata Lepei Bărbat, despre care se spune că este prima victimă a Revoluției, încă mă gândesc la imaginile pe care ni le descrie și la durerea din vocea ei. Ioana povestește cum a fost martoră la împușcarea mamei ei, chiar lângă ea, cum a fost purtată de la o asistentă la alta într-un spital plin de morți și de răniți și cum, abia cu mintea de adult de acum, înțelege că ceea ce i s-a întâmplat e o traumă. Mi se pare că în stadiul ăsta suntem toți, ca un fel de corp colectiv. Abia acum ne dăm seama prin ce am trecut și abia acum începem să ne înțelegem trauma și să ne împăcăm cu ea.

Dincolo de poveste, podcastul e și foarte bine produs, din punct de vedere tehnic, cu o atenție mare la detalii subtile și la spunerea poveștii și prin sunete.

Podcastul „Revoluția copiilor” e disponibil pe scena9.ro sau pe Spotify.

