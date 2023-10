De ce este bună varza

Înainte de descoperi cele mai bune rețete de varză a la cluj este bine să știm ce beneficii are această legumă cruciferă. Varza este bogată în vitamine, minerale, dar și în fibre. Varza roşie are o valoare nutritivă chiar mai mare decât cea verde. Are mai mulţi antioxidanţi şi o cantitate mai mare de vitamina C, de cel puţin cinci ori mai mare. De asemenea, conţine mai mult carotenoid.

Valori nutriționale

Doar 1 cană (89 de grame) de varză crudă conține:

Calorii: 22

Proteine: 1 gram

Fibre: 2 grame

Vitamina K: 85% din DZR

Vitamina C: 54% din DZR

Folat: 10% din DZR

Mangan: 7% din DZR

Vitamina B6: 6% din DZR

Calciu: 4% din DZR

Potasiu: 4% din DZR

Magneziu: 3% din DZR

Varza conține, de asemenea, cantități mici de alți micronutrienți, inclusiv vitamina A, fier și riboflavină. În plus, varza este bogată în fibre și conține antioxidanți puternici, inclusiv polifenoli și compuși de sulf.

Varza roșie conține compuși puternici numiți antociani. Ele conferă acestei legume delicioase culoarea sa. Antocianinele sunt pigmenți vegetali care aparțin familiei flavonoide. Multe studii au descoperit o legătură între consumul de alimente bogate în acest pigment și un risc redus de boli de inimă.

Varza, ideală în dietele de slăbire

Pe lângă faptul că este sănătoasă, varza este delicioasă. Poate fi consumată crudă sau gătită și adăugată la o mare varietate de feluri de mâncare, cum ar fi salate, supe și tocană. Această legumă versatilă poate fi chiar fermentată și transformată în varză murată. Numărul mic de calorii, precum și conținutul nutrițional ridicat fac din varză alimentul ideal în curele de slăbire.

Descoperă ce alte beneficii are varza

Ce beneficii are varza murată

Varza murată îmbunătățește digestia și curăța intestinele. Mineralele și fibrele alimentare pe care le conține sunt ideale în cazul mâncarurilor grele. Antioxidanții previn apariția nitrozaminelor (compuși organici cu acțiune cancerigenă) care rezulta din digestia preparatelor din carne, precum și oxidarea grăsimilor alimentare (considerate agenți pro-cancerigeni).

Restabilește microflora intestinală în cazul persoanelor cu disbioza (alterarea florei intestinale) generată si de tratamentele cu antibiotice sau alte medicamente. Totodată, varza murată combate constipația, intensificând detoxifierea organismului și protejarea ficatului.

Cum se consumă varza

Varza crudă este cea recomandată. Dar varza gătită este, la rândul ei, recomandată celor care au anumite probleme digestive şi nu tolerează conţinutul în fibre ale verzei. Varza este o legumă energetică, mineralizantă, tonifiantă şi este preferabil să se mănânce în stare crudă pentru a i se păstra intacte proprietăţile.

Zeama de varză murată – beneficii Varza murată e considerată aproape o minune. Ea conţine microorganisme benefice florei intestinale. Deci se transformă într-un produs probiotic şi este de foarte multe ori lăudată prin conţinutul mare de vitamina C.

Rețete de varză a la Cluj

Varză a la Cluj este un preparat tradiţional, specific zonei Ardealului, pe care orice gospodină poate să înveţe să-l facă. Este delicios şi se face foarte repede.

Varză a la Cluj cu varză murată

Ingrediente

500 g carne tocată, amestec de vită si porc

150 g orez

100 ml bulion de rosii

100 g smântâna

2 cepe

ulei

sare, piper

750 g varza murata taiata marunt

Mod de preparare

Orezul se fierbe în apa cu puţina sare. Ceapa se taie mărunt și se călește în puţin ulei. Când ceapa devine sticloasă, se adaugă carnea și se condimentează cu sare și piper.

Toate compoziiţile de mai sus se așază într-o tavă de cuptor după cum urmează: un strat de varză tocată, un strat de orez fiert, un strat de carne, înca un strat de orez și apoi încă unul de varză.

Deasupra se toarnă bulionul și se dă la cuptor pentru 30 de minute. Se scoate, se toarnă smântâna, apoi varza a la Cluj se mai dă la cuptor pentru încă 10 minute.

Varză a la Cluj la cuptor cu bacon

Varză a la Cluj cu smântână

Ingrediente:

1 varză murată, tăiată mărunt

200 g bacon, tăiat cubulețe

1 ceapă mare, tocată fin

2 linguri ulei

200 ml smântână

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa în ulei până devine aurie. Adăugați baconul și gătiți-l până devine crocant. Adăugați varza și gătiți la foc mic timp de 20-30 de minute, amestecând din când în când.

Condimentați cu sare și piper, apoi transferați totul într-o tavă termorezistentă.

Turnați smântâna peste varza și coaceți la cuptor la 180°C timp de aproximativ 30 de minute sau până când varza este moale și smântâna s-a îngroșat.

Varză a la Cluj cu varză proaspătă

Ingrediente:

1 varză mare, tăiată mărunt

500 g carne de porc, tocată mărunt

1 ceapă mare, tocată fin

2 morcovi, rasi

200 de ml de suc de roșii

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa în ulei până devine aurie.

Adăugați carnea tocată și rumeniți-o împreună cu sosul de roșii.

Adăugați varza și morcovii, apoi puneți la cuptor, timp de 30-40 de minute, amestecând din când în când.

Condimentați cu sare și piper, apoi serviți cu mămăligă sau pâine proaspătă.

Varză a la Cluj la cuptor cu carne de vită și cartofi

Ingrediente:

1 varză mare, tăiată mărunt

500 g carne de vită, tăiată cuburi

4 cartofi mari, tăiați în felii subțiri

1 ceapă mare, tocată fin

2 linguri ulei

200 ml bulion

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa. Adăugați carnea de vită și gătiți-o până devine maronie. Adăugați varza și bulionul, apoi fierbeți la foc mic timp de 20-30 de minute, amestecând din când în când. Condimentați cu sare și piper, apoi transferați totul într-o tavă termorezistentă. Așezați feliile de cartofi deasupra și coaceți la cuptor la 180°C timp de aproximativ 45 de minute sau până când cartofii sunt rumeni și varza este moale.

Varză a la Cluj cu afumătură

Ingrediente:

1 varză mare murată, tăiată mărunt

200 g afumătură, tăiată cuburi

1 ceapă mare, tocată fin

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa în ulei până devine aurie.

Adăugați afumătura și gătiți-o până devine ușor crocantă.

Adăugați varza și gătiți la foc mic timp de 30-40 de minute, amestecând din când în când.

Condimentați cu sare și piper și serviți cu mămăligă.

Varză a la Cluj la cuptor cu pui și smântână

Ingrediente:

1 varză mare, tăiată mărunt

500 g carne de pui, tăiată bucăți

1 ceapă mare, tocată fin

2 linguri ulei

200 ml smântână

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa în ulei. Adăugați carnea de pui și gătiți-o până devine maro.

Adăugați varza și gătiți la foc mic timp de 20-30 de minute, amestecând din când în când.

Condimentați cu sare și piper, apoi transferați totul într-o tavă termorezistentă.

Turnați smântâna peste varza și coaceți la cuptor la 180°C timp de aproximativ 30 de minute sau până când varza este moale și smântâna s-a îngroșat.

Varză a la Cluj cu carne de vită

Ingrediente:

1 varză murată, tăiată mărunt

500 g carne de vită, tăiată cuburi

1 ceapă mare, tocată fin

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Căliți ceapa în ulei până devine aurie. Adăugați carnea de vită și gătiți-o până se rumenște puțin.

Adăugați varza și gătiți la foc mic timp de 30-40 de minute, amestecând din când în când.

Condimentați cu sare și piper și serviți cu mămăligă sau cartofi fierți.

Cum se puna varza la murat

Verzele se aleg după subțirimea foilor, care, totodată, trebuie să nu fie cu mult mai mari de-o palmă. Apoi trebuie spălate și scobite de cotor, iar în loc se pune o lingură de sare. Apoi se așează verzele în butoi: un rând de verze, un rând de sare grunjoasă. În unele părți ale Banatului, printre verze se mai pun și foi gata tocate, numai bune de călit la iarnă.

După ce este umplut butoiul, se adaugă hrean, bețe de mărar uscat, foi de dafin, o gutuie sau boabe de porumb, care colorează zeamă, piper și cimbru. După ce este încheiată operațiunea de punere a bunătăților în butoi, se acoperă și se lasă 3 zile fără apă, că să se aşeze.

După aceea se toarnă apa proaspătă și se pitroceste o data la 3 zile până se acreste, adică se suflă aer în butoi cu ajutorul unei țevi sau al unui furtun. Pentru că verzele să fie mereu scufundate în saramură, deasupra se așază niște teascuri peste care se pune o piatră. În funcție de locul în care este așezat butoiul în gospodărie, mai cald ori mai rece, varză murată astfel ajunge la savoarea deplină în aproximativ o lună.