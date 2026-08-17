Visul de aur dintr-o țară fără gheață

A început cu sărituri cu schiurile, a făcut atletism și mergea peste tot doar pe role. În 2017, o antrenoare l-a adus pe gheață. Astăzi, la 18 ani, Tudor Debu are viteza în sânge și o determinare care uimește pe oricine îl vede pe pistă.

A ocupat locul 17 la Jocurile Olimpice de Tineret din Coreea de Sud (la proba Mass Start) și locul 25 la general în Cupa Mondială de Juniori, fiind cel mai bine clasat tricolor la masculin la patinaj viteză. Dar în spatele fiecărei sutimi de secundă câștigat și al fiecărui concurs internațional, se ascunde o luptă invizibilă: lupta familiei sale cu costurile uriașe ale unui sport uitat de autorități.

Patinajul viteză pe pistă lungă (long track – 400 metri) este o disciplină de o duritate extremă. În România nu există în acest moment niciun patinoar cu pistă de 400 de metri. Ca să se antreneze, Tudor și colegii săi de la singurul club privat de profil din țară (CS iTalent Brașov) trebuie să plece luni de zile în Germania și în toate colțurile lumii pentru a participa la competiții de nivel mondial.

Sacrificiul unei mame. Marinela Debu: „Am făcut deseori împrumuturi ca să poată continua”

Pentru Marinela Debu, mama lui Tudor, fiecare sezon înseamnă mii de euro, căutări disperate de sponsori și zeci de cereri trimise la bănci sau companii mari, de unde primește doar răspunsuri politicoase de refuz.

„Când a început cu sportul ăsta, nu m-am gândit că s-ar putea să fie vorba de mii de euro în fiecare an. Cel mai mare șoc l-am avut când ne-am dat seama cât costă echipamentul și deplasările. Am făcut deseori împrumuturi atât eu cât și soțul, ca să putem să facem față și ca el să nu abandoneze. Pentru noi ca părinți, stresul cel mai mare este legat de partea financiară”, a povestit Marinela Debu, mama campionului.

Tudor Debu, patinator român, campion la patinaj viteză. Foto: arhiva personală Tudor Debu

În plus, pentru patinator anul acesta este ultimul an de juniorat ca sportiv, care coincide și cu examenul de Bacalaureat, cu alte cuvinte un an dificil din toate punctele de vedere.

,,Am făcut singură cursul de doping ca să pot să înțeleg cum funcționează lucrurile și să-l protejez. Ei se gospodăresc singuri când merg în pregătire în afară țării. La CS iTalent Brașov, în lipsa unui buget consistent, s-a format în timp o adevărată familie, în care părinții, sportivii și antrenorii se sprijină reciproc pentru ca performanța să poată continua. Atunci când timpul și posibilitățile financiare le permit, un părinte prin rotație, îi însoțește pe sportivi pe întreaga perioadă a cantonamentelor și competițiilor din străinătate. Persoana care îi însoțește nu este acolo doar pentru propriul copil, ci pentru întreaga echipă: fac cumpărăturile, pregătesc mesele și gătesc, astfel încât costurile să fie cât mai mici, iar sportivii să aibă parte de o alimentație sănătoasă și potrivită efortului fizic. Când deplasarea se face doar cu antrenorul, acesta preia toate rolurile: este antrenor, bucătar, psiholog, sprijin moral și, atunci când este nevoie, omul care are grijă de sănătatea și siguranța copiilor. Se gătește în cantonament, se pregătesc ciorbe, felul doi, iar mersul la restaurant este exclus, nu doar din rațiuni financiare, ci și pentru ca sportivii să aibă o alimentație cât mai echilibrată. Este un efort colectiv, făcut dincolo de obligațiile oficiale ale fiecăruia, care arată că la iTalent performanța nu se construiește doar pe gheață, ci și prin solidaritatea unei familii formate din sportivi, părinți și antrenori, a mărturisit mama lui Tudor.

,,Ne-am dori din suflet să găsim un sponsor de cursă lungă, cineva care să aibă încredere în el și să-i dea acea lejeritate psihologică, să nu ne mai întrebăm în fiecare an dacă ne permitem sau nu să-l trimitem pe gheață,” au precizat părinții lui Tudor Debu.

Familia Debu are credite la bancă pe care le-a făcut pentru a-și ajuta băiatul să își urmeze visul.

Antrenorul Flavius Valentin Dănilă a recunoscut că: „Ne antrenăm 4 săptămâni pe an pe un patinoar specific de patinaj viteză și mergem să ne “batem” cu sportivi care se antrenează 9 luni pe an”.

Performanțele la nivel mondial ale României vin dintr-un nucleu privat de performanță. Clubul Sportiv CS iTalent Brașov furnizează astăzi 4 sportivi la Lotul Național de Juniori ai României, sub îndrumarea antrenorilor Flavius Valentin Dănilă și Nastasache Andreea.

Tudor Debu la premiere. Foto: arhiva personală

„Suntem singurul club privat din țară cu astfel de rezultate. Sezonul trecut (2025-2026), dintr-un total de 8 sportivi care au participat la 3 Cupe Mondiale și un Campionat Mondial de Patinaj Viteză, clubul nostru a avut 5 sportivi care a reprezentat România. Pregătirea specifică pe gheață ( cele 4 săptămâni) înainte de prima cupa mondială din sezon am desfășurat-o la Inzell – Germania. Inzell este un sat de aproximativ 3000 de locuitori situat la 150 km depărtare de Munchen. Pentru sportivii noștri, acest sat a devenit a doua casă.

Costurile sunt suportate de părinți. An de an, la începutul fiecărui sezon, le pregătim părinților un plan cu costuri minime-minime: unde mâncarea este pregătită ori de un părinte ori de antrenorul care îi însoțește, le preparăm ciorbe, felul doi. Încercăm ca de fiecare dată să folosim un buget minim și să obținem rezultate cât mai bune. Până în prezent am reușit să valorificăm fiecare cent cheltuit. Sezonul 2025-2026 ne-a costat 7.500 de euro de sportiv doar pentru 4 săptămâni de pregătire pe gheață, participarea la 3 Cupe Mondiale și un Campionat Mondial. Noi ne pregătim 4 săptămâni pe gheață și mergem să ne batem la Campionate Mondiale cu sportivi care se antrenează an de an, 9 luni pe an pe gheață! Cu toate astea, am primit aprecieri de la olandezi, americani, coreeni și nemți pentru ceea ce reușim,” a spus Flavius Valentin Dănilă, antrenor CS iTalent Brașov.

Patinatorul Tudor Debu: „Ne antrenăm pe short track, dar concurăm la long track”

Vara, Tudor se antrenează pe role în Parcul Tractorul din Brașov. Iarna, când intră pe patinoarul din Brașov, pista are doar 111 metri turul, față de cele de 400 de metri pe care concurează la nivel mondial.

„Cel de la Brașov are o tură de 111 metri, dar cel pentru patinaj viteză are 400. Pe lângă faptul că distanța e mult mai mică, nu poți să faci antrenamente cu patinele de long track, trebuie să le folosești pe cele de short track, care au altă tehnică. Practic, noi ne antrenăm pe short track, dar concurăm la long track.

Nu avem medic al lotului sau al clubului. În Germania, înainte de o competiție, am avut o durere cumplită de măsea, de n-am putut dormi o noapte, și în condițiile în care aveam asigurare medicală, am plătit 300 de euro de urgență la stomatolog. Când ești răcit sau accidentat, te descurci cu antrenorul sau singur.

Obiectivele mele când concurez la internațional e să încerc să mă autodepășesc de la concurs la concurs și să-i bat pe cât mai mulți din cei care au patinoare acasă și au tradiție. Și, normal, să nu fiu bătut de vreo țară care nu are patinoar!”, a spus Tudor Debu.

Campionul are câteva visuri și nevoi, deocamdată neîmplinite: ,,Am avea în primul rând nevoie de un patinoar în România, să ne antrenăm în aceleași condiții precum adversarii noștri și să nu mai fim nevoiți să ne antrenăm printre străini. Visul meu este să particip la Jocurile Olimpice Mari din 2030.”

Maria Coroamă, președintele Federației Române de Patinaj: „Fenomenul Iulia Sauter a salvat patinajul. La Federație toți suntem voluntari, luăm totul de la zero”

Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a precizat că „timp de 8 ani de zile, Federația a fost în dizolvare și lichidare și automat nu au existat fonduri nici de la Agenție, nici proprii. Sportivii s-au antrenat la cluburi pe finanțarea părinților. În martie anul acesta am reînființat Federația și o luăm practic de la zero. Președintele, vicepreședinții, secretarul general, toată lumea este voluntar în Federație! Căutăm sponsori, dar finanțările nu vin peste noapte. Luăm totul de la zero.”

Până la Iulia Sauter, patinajul în România era destul de mort, susține reprezentanta federației. Dar după participarea ei la Jocurile Olimpice, a reintrat în joc și a adus extrem de mulți copii pe gheață, la inițiere.

„Fenomenul Iulia Sauter a salvat patinajul. A fost al doilea cel mai urmărit sport pe Eurosport în acest sezon! Iulia este prietena noastră, un om care a decis să reprezinte România și a venit voluntar să ajute copiii la antrenamente, la Brașov. Ne dorim ca la FOTE 2027 să avem o altă explozie precum cea generată de Iulia Sauter,”, a spus Maria Coroamă.

Maria Coroamă, actuala președintă a Federației Române de Patinaj. Foto: arhiva personală

În ciuda neajunsurilor financiare și a absenței infrastructurii, conducerea Federației le transmite tinerilor sportivi români un îndemn cald de a nu-și abandona visul.

„Rugămintea mea pentru Tudor Debu și pentru toți patinatorii aflați astăzi în activitate este să meargă în continuare cu visul pe care îl au din copilărie. Cu siguranță, cât de curând o să reușim să îi ajutăm și din alte puncte de vedere.

Cel mai important este ca sportivii să muncească, să aibă un țel, să aibă un vis. Patinajul în sine este un sport foarte greu, înseamnă foarte multă muncă, iar accidentările sunt pe măsură. Dar atunci când faci ceva ce îți place foarte mult, lucrurile grele nu ți se mai par atât de dificile!”, susține Maria Coroamă.

Starea patinajului din România: Un sport lăsat pe umerii părinților

Piste inexistente: În România nu există nicio pistă omologată de 400 m. Din acest motiv, Campionatele Naționale ale României la patinaj viteză se organizează în Germania, la Inzell.

Fără sprijin medical: Sportivii de lot național nu au medic de lot sau kinetoterapeut în deplasări, plătindu-și singuri urgențele din străinătate.

Muncă în regim de voluntariat: Federația reînființată funcționează cu conducere 100% voluntară, căutând sponsori privați într-un mediu economic dificil.

Pericolul de a pierde o generație: Fără sprijin financiar la trecerea spre seniorat, tineri precum Tudor Debu riscă să renunțe la performanță, deși au dovedit că pot fi printre cei mai buni din lume.

Absența sprijinului financiar nu este doar o problemă teoretică, ci o realitate care a curmat deja carierele multor tineri talentați. Când costurile unui singur sezon ajung la mii de euro, mulți părinți se văd nevoiți să spună „stop”, iar România pierde campioni pe bandă rulantă.

Marinela Debu, mama lui Tudor, recunoaște că a văzut de-a lungul anilor tineri de perspectivă care au renunțat la visul lor din lipsa resurselor: „Ei sunt o generație extraordinar de bună acum, de juniori, și dacă nu o să aibă susținerea necesară, dacă nu o să fie ajutați de sponsori, de autorități să crească, unii dintre ei se vor pierde și ar fi păcat… Au mai fost colegi de-ai lui Tudor care nu au vrut să investească și nu au mai putut continua”, a spus Marinela Debu.

Avertismentul este confirmat în mod dramatic și de antrenorul CS iTalent Brașov, care explică faptul că neavând un buget, trebuie să modifice planul de pregătire al sportivilor și chiar să anuleze o etapă de pregătire: „La începutul acestui sezon, am trimis părinților planul de pregătire și costurile aferente și am primit răspunsuri ca nu mai au de unde să plătească. Sunt familii care au epuizat toate variantele posibile, inclusiv împrumuturi bancare”, a explicat Flavius Valentin Dănilă.

La nivel instituțional, Maria Coroamă admite că blocajul financiar de opt ani al federației a lăsat urme adânci în toate ramurile patinajului românesc:

„Timp de 8 ani de zile Federația a fost în dizolvare și lichidare și automat nu au existat fonduri nici din partea Agenției, nici fonduri proprii. Prin urmare, sportivii s-au antrenat la cluburi pe finanțarea părinților… Au fost foarte mulți copii din toate cele trei ramuri care au avut de suferit”, a recunoscut președinta Federației Române de Patinaj.

Palmaresul lui Tudor Debu: De la schi la medalii naționale și performanțe istorice la nivel mondial

Pasiunea lui Tudor Debu pentru viteză a început devreme, cu sărituri cu schiurile și atletism, dar din momentul în care s-a urcat prima dată pe patine, în 2017, traiectul său a devenit ascendent. Prima oară a ieșit campion național absolut la doar 11-12 ani și, de atunci, a dominat competițiile din țară, devenind multiplu campion național pe gheață și pe role. La nivel internațional, Tudor a adus rezultate de excepție pentru o țară fără piste omologate:

● Jocurile Olimpice de Tineret (Gangwon 2024, Coreea de Sud): Locul 17 în lume la proba olimpică de Mass Start (după ce s-a calificat din semifinală de pe locul 4 dintr-o serie de 20 de patinatori).

● Cupa Mondială de Juniori: Locul 25 la general la proba de 3.000 de metri (cea mai bună clasare la nivel masculin dintre toți sportivii români), după etapele desfășurate la Milano, Colalbo și Inzell, cu o clasare de top pe locul 24 într-o singură etapă.

● Campionatul Mondial de Juniori: Locul 11 în lume la proba de echipă Team Sprint (alături de colegii săi de club Andrei Nicolae și Andrei Astefanoaie), reprezentând pentru prima dată România într-o astfel de formulă de echipă privată. La probele individuale, s-a clasat pe locul 47 din 52 la 500 de metri și locul 55 din 60 la proba de 1.500 de metri.

Tudor Debu se antrenează și pe role. Foto: arhiva personală

Performanțele sale i-au adus singura bursă internațională ISU (International Skating Union) acordată României pentru cel mai bun junior de patinaj viteză din țară pentru sezonul 2025-2026. Acum e pe cale s-o obțină pe a doua.

La doar 18 ani, Tudor Debu atinge viteze de peste 50 km/h pe gheață, bazându-se pe munca antrenorilor săi de la CS iTalent Brașov, Flavius Valentin Dănilă și Andreea Nastasache, și pe eforturile nemărginite ale părinților săi.

Zilele trecute, familia Debu a primit o veste încurajatoare pentru sezonul competițional 2026-2027. Tudor, împreună cu antrenorul său și colegii din Lotul Național de Juniori, toți sportivi ai Clubului Sportiv iTalent Brașov, vor fi susținuți financiar de către Primăria Municipiului Brașov pe întreg parcursul sezonului competițional 2026-2027.

„Împreună cu sportivii am muncit mult în ultimii opt ani, iar părinții au făcut sacrificii enorme din punct de vedere financiar. Oficialii clubului au încercat permanent să găsească soluții de finanțare, atât în mediul de afaceri, cât și în cadrul instituțiilor locale ale statului român. Din cauza situației juridice a Federației Române de Patinaj, care s-a aflat inițial în proces de insolvență, iar ulterior în proces de dizolvare, clubul nostru nu a putut fi afiliat. Din acest motiv, Clubul Sportiv iTalent nu a putut depune proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile la Primăria Municipiului Brașov sau la Consiliul Județean Brașov, întrucât unul dintre criteriile de bază era afilierea la o federație națională.

Odată cu dizolvarea vechii Federații Române de Patinaj și înființarea noii federații, Clubul Sportiv iTalent Brașov a fost primul club sportiv afiliat la noua Federație Română de Patinaj.

La concursul de proiecte sportive pentru sezonul 2026-2027, organizat de Primăria Municipiului Brașov, Clubul Sportiv iTalent Brașov a depus un proiect de finanțare pentru sportivii și antrenorul menționați mai sus, iar proiectul a fost declarat câștigător. Astfel, în perioada următoare, vom beneficia de sprijin financiar pe întreg parcursul sezonului competițional 2026-2027”, a declarat Flavius Valentin Dănilă, antrenorul CS iTalent Brașov. Dacă un patinator român reușește să ajungă pe locul 17 în lume antrenându-se pe role și pe un patinoar de hochei cu o pistă de doar 111 metri, imaginați-vă ce performanțe ar putea obține dacă ar avea condiții de pregătire comparabile cu cele ale adversarilor săi și dacă mediul privat i-ar fi alături pe drumul către Jocurile Olimpice din 2030.

Pentru a înțelege mai bine situația lui Tudor și a colegilor săi de la patinaj viteză, ar fi suficient să transpunem situația într-un alt sport: imaginați-vă un fotbalist care se antrenează pe un teren de minifotbal din cartier, iar apoi este trimis să joace în Champions League. Sau imaginați-vă un înotător care se pregătește într-un bazin de 10 metri și concurează apoi într-un bazin olimpic de 50 de metri. Cam aceasta este realitatea cu care se confruntă Tudor și colegii săi: se pregătesc în condiții care nu le permit să reproducă specificul probei pe care o practică, apoi concurează împotriva unor sportivi care se antrenează luni întregi pe piste de 400 de metri, exact în condițiile competiției. Și, cu toate acestea, reușesc să fie acolo, printre cei mai buni.

Patinatoarea Julia Sauter, care a obținut cetățenia română în octombrie 2025, a scris istorie pentru țara noastră la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina, obținând cea mai bună clasare din istoria țării noastre la patinaj artistic feminin, după ce a ales să ne reprezinte, deși s-a născut în Germania.

Fostul patinator Cornel Gheorghe, care a fost și Șeful Federației Române de Patinaj, este acum antrenor în Elveția și colaborează cu actuala președintă a Federației.

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