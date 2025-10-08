Substanțe care induc erori în urma testelor antidrog

Pseudoefedrina, efedrina și codeina, regăsite în diverse siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, sunt detectate de aparatele antidrog ca fiind droguri. Chiar și analizele preliminare de laborator pot confirma prezența acestor substanțe, deși ele provin din medicamente legale.

Printre medicamentele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se numără Brufen Plus, Paracetamol, Xanax sau Calypsol.

Specialiștii subliniază că depășirea dozelor recomandate poate duce la concentrații mari de substanțe active în organism, ceea ce poate fi interpretat ca un consum de droguri.

Șoferii rămân fără permis

Când un test antidrog indică un rezultat pozitiv, permisul de conducere este suspendat automat. Șoferul nu mai are dreptul de a circula până la finalizarea analizelor de laborator.

Persoana testată este condusă la Institutul Național de Medicină Legală sau la cea mai apropiată unitate medicală, unde i se recoltează probe biologice de sânge și urină pentru verificări detaliate. Rezultatele sunt, de obicei, disponibile în 72 de ore, dar în cazuri complexe analiza poate dura până la 90 de zile.

În acest interval, permisul rămâne reținut, chiar dacă rezultatul final este negativ.

Semnalul triunghiului roșu

Multe medicamente care influențează atenția sau reflexele persoanelor sunt marcate cu un triunghi roșu pe ambalaj. Acest simbol avertizează că produsul poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a opera utilaje.

Substanțele active pot rămâne în organism până la 72 de ore, ceea ce înseamnă că un test efectuat prea devreme poate ieși pozitiv, chiar și fără consum de droguri.

Lista medicamentelor cu risc

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial o listă actualizată a medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

Printre acestea se numără:

– Codeină fosfat: Brufen Plus, Paradoren, Ultracod;

– Tramadol: Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa;

– Morfina și derivații săi: Sevredol, Vendal Retard;

– Benzodiazepine: Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar;

– Ketamină și derivați: Calypsol;

– Opioide sintetice: Fentanil, Pecfent, Dolten;

– Hipnotice și sedative: Imovane, Stilnox, Zolpidem.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală.

Lista nu cuprinde substanțe a căror utilizare este interzisă (droguri).

Recomandarea Ministerului Sănătății este de a evita conducerea vehiculelor după administrarea acestor substanțe și de a urma întocmai indicația medicului curant.

