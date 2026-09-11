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Șoferul unui autobuz a oprit imediat și a încercat să salveze viața unei pasagere, în Serbia: „Nu a încetat până când au venit doctorii”

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Șoferul unui autobuz a oprit imediat și a încercat să salveze viața unei pasagere, în Serbia. Sursă foto: Profimedia.
Șoferul unui autobuz a oprit imediat și a încercat să salveze viața unei pasagere, în Serbia, care a leșinat. Sursă foto: Profimedia.
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O cursă obișnuită cu autobuzul s-a transformat într-o luptă contracronometru pentru viața unui om, la Belgrad, în Serbia. Fără să stea pe gânduri, șoferul a oprit și a început manevrele de resuscitare pentru o pasageră care s-a prăbușit brusc pe podeaua vehiculului, sub privirile împietrite ale celorlalți călători.

Femeia se afla în autobuz când i s-a făcut brusc rău. Pasagerii au observat imediat că are nevoie de ajutor, iar șoferul a reacționat fără ezitare, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Pasagerei i s-a făcut rău în timpul călătoriei cu autobuzul. Șoferul a oprit autobuzul imediat și a încercat să o ajute. Nu a așteptat ca altcineva să reacționeze, ci a încercat să o resusciteze până la sosirea ambulanței, a povestit unul dintre martori.

Acesta a mai spus că șoferul a încercat tot timpul să o țină în viață pe femeie, până la sosirea echipei de urgență.

„A făcut tot ce a putut în acel moment. A început manevrele de resuscitare și nu a renunțat până nu au sosit medicii”, a declarat martorul.

Din păcate, când echipa de urgență a ajuns la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind constatat decesul.

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Tags: Stiri Serbia
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