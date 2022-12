Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică.

Solstițiul de iarnă 2022, ca oricare alt solstițiu, este legat de mișcarea anuală, aparentă a Soarelui pe bolta cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui. La solstițiul de iarnă, Pământul are emisfera nordică cel mai departe de Soare din tot anul.

Cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului poartă denumirea de solstiții. Dacă solstițiul de vară este în luna iunie și reprezintă cea mai lungă zi din an, solstițiul de iarnă are loc în decembrie și este cea mai scurtă zi din an.

Apoi, fiecare zi de după solstițiul de iarnă va dura puțin mai mult, până ajungem în ziua cu cele mai multe ore de lumină. Numită solstițiul de vară, are loc de obicei între 20 iunie și 22 iunie.

Pentru oamenii care locuiesc în emisfera sudică, totuși, solstițiul de iarnă are loc în iunie. Asta pentru că anotimpurile sunt inversate sub ecuator. De exemplu, în Noua Zeelandă, chiar poate ninge în iulie.

Când este solstițiul de iarnă 2022

Solstițiul de iarnă 2022 are loc în data de 21 decembrie la ora 5.27. În această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute.

Când este solstițiul de iarnă în următorii ani

2023: 22 decembrie, ora 17.03;

2024: 21 decembrie, ora 11.20;

2025: 21 decembrie, ora 17.03;

2026: 21 decembrie, ora 22.50;

2027: 22 decembrie, ora 4.42;

2028: 21 decembrie, ora 10.19;

2029: 21 decembrie, ora 16.14;

2030: 21 decembrie, ora 22.09.

Tradiții și superstiții legate de solstițiul de iarnă

Încă din preistorie, solstițiul de iarnă a fost văzut ca o perioadă semnificativă a anului în multe culturi și a fost marcat prin festivaluri și ritualuri. Acesta marca moartea simbolică și renașterea Soarelui.

Solstițiul de iarnă, pe glob

Festivalul Yalda din Iran marchează ziua în care se credea că s-a născut Mithra, un înger al luminii.

Festivalul Dōngzhì din China sărbătorește momentul când întunericul iernii începe să lase loc luminii. Familiile marchează această perioadă cu alimente speciale, cum ar fi bile de orez cunoscute sub numele de tang yuan.

Scandinavii se adună pentru Juul, sau Yule, o sărbătoare de mai multe zile în care oamenii antici ar saluta revenirea zeului soare.

În Marea Britanie, unii oameni încă respectă tradiția străveche de tăiere a vâscului, care este considerată o plantă sacră cu proprietăți vindecătoare.

Templul Karnak din Egiptul Antic, situat în Luxor, a fost construit pentru a se alinia cu solstițiul de iarnă în urmă cu mai bine de 4.000 de ani. Structuri antice similare pot fi văzute în siturile arheologice din întreaga lume, inclusiv Angkor Wat în Cambodgia, Machu Picchu în Peru și Petra în Iordania.

Celebrele linii Nasca – care sunt contururi uriașe de maimuțe, șopârle și alte figuri gravate în pământ de o cultură antică din Peru în jurul anilor 1-700 d.Hr. – se potrivesc cu solstițiul de iarnă. La solstițiu, unele dintre aceste linii ating locul de la orizont unde apune soarele.

Solstițiul de iarnă în România

Obiceiurile românești din preajma solstițiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat. În urmă cu sute de ani, de solstițiul de iarnă, oamenii obișnuiau să sacrifice animalele, dar mai târziu, această practică a fost înlocuită cu sacrificarea simbolică a unui brad sau stejar, care ulterior era ars. Alte simbolurii sunt taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, care, după ce însoțește unele cete de colindători, este omorât simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neolitică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignat.

Alte obiceiuri de solstițiul de iarnă:

Tradiția spune că este bine ca prima persoană care îți intră în casă după solstițiul de iarnă să fie bărbat, pentru a te bucura de protecție și noroc în tot anul ce urmează să vină.

În seara de solstițiu se spune că este bine să aprinzi o candelă sau o lumânare pe care să o lași până dimineața. Pentru că odată cu solstițiul de iarnă se deschid cerurile și străfundurile, se spune că acum se bate binele cu răul.

Solsițiul de iarnă este o zi bună pentru a face o analiză a timpului trecut și a rezultatelor pe care le-ai obținut.

Superstiții legate de solstițiul de iarnă:

Se spune că nu este bine să stai singur în casă, ci este indicat să îți petreci ziua în compania persoanelor dragi, pentru a nu rămâne singur până la următorul solstițiu.

Este bine să dai de pomană în această zi, copiilor și oamenilor nevoiași. În trecut, se împărțeau frunze de laur și smochine, iar mai târziu turta dulce a devenit cel mai îndrăgit produs.





