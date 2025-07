O criză care crește în tăcere: bacteriile care nu mai pot fi oprite

Un raport finanțat de guvernul Marii Britanii și publicat de Center for Global Development avertizează că superbacteriile ar putea provoca anual pierderi economice globale de până la 1,7 trilioane de dolari, începând cu 2050. Estimările acoperă 122 de țări și iau în calcul cel mai pesimist scenariu în ceea ce privește rezistența antimicrobiană (AMR).

„Dacă nu se iau măsuri concrete, ratele de rezistență vor crește rapid, iar țările dezvoltate nu vor fi scutite de consecințe”, a declarat Anthony McDonnell, autorul principal al studiului și cercetător la Center for Global Development.

Ce sunt superbacteriile și cum ajung să nu mai răspundă la antibiotice?

Superbacteriile sunt bacterii care au devenit rezistente la unul sau mai multe tipuri de antibiotice. Ele apar atunci când antibioticele sunt folosite în mod abuziv sau incorect, de exemplu, în cazuri în care nu sunt necesare sau când tratamentul este întrerupt prea devreme.

Potrivit Center for Global Development, aceste bacterii pot evolua rapid, iar în lipsa unor măsuri globale, ele vor deveni imposibil de tratat cu medicamentele actuale.

Recomandări Ralph Goff, fost șef al operațiunilor CIA în Europa: „Vladimir Putin este un tip care se teme de COVID-19. Nu mi se pare genul care ar risca la un poker nuclear”

Tăierile de fonduri riscă să accelereze criza

Paradoxal, în timp ce pericolul crește, fondurile pentru combaterea AMR sunt tăiate. Regatul Unit a anunțat oprirea finanțării pentru Fleming Fund, un program care sprijină lupta împotriva rezistenței antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii.

În paralel, administrația Trump a redus cu 9 miliarde de dolari bugetul pentru ajutoarele externe ale SUA, în timp ce Franța, Germania și alte țări europene au făcut reduceri similare.

„Chiar și țările care au ținut sub control AMR nu își permit să devină complacente. Tăierile de fonduri internaționale ar putea duce la o creștere explozivă a infecțiilor rezistente”, a mai spus McDonnell.

Cifre alarmante: milioane de morți, sute de miliarde pierderi

În cel mai pesimist scenariu analizat de cercetători, până în 2050:

SUA ar putea pierde anual 295,7 miliarde de dolari din PIB

UE – 187 miliarde

China – aproape 722 miliarde

Japonia – 65,7 miliarde

Regatul Unit – 58,6 miliarde

Conform estimărilor Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), decesele cauzate de bacterii rezistente ar putea crește cu 60% până în 2050. În fiecare an, 1,34 milioane de oameni în SUA și 184.000 în Regatul Unit ar putea muri din această cauză.

Recomandări Ioana Dogioiu, acuzată de angajații lui Ilie Bolojan că folosește mașinile altor departamente. Reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului

Infecții mai lungi, tratamente mai scumpe, spitale aglomerate

Superbacteriile duc la spitalizări mai frecvente și mai lungi, tratamente mai scumpe și îngrijiri mult mai complexe.

„Infecțiile rezistente sunt de aproximativ două ori mai costisitoare de tratat decât cele sensibile la antibiotice”, se arată în raport.

Costurile globale ale tratării infecțiilor cauzate de AMR ar putea ajunge la 176 miliarde de dolari pe an. Doar în Regatul Unit, tratamentele ar costa 3,7 miliarde de dolari, iar în SUA aproape 57 de miliarde anual.

Piața muncii va fi și ea afectată

Pe lângă pierderile economice directe, studiul avertizează că AMR va reduce capacitatea de muncă:

Regatul Unit: scădere cu 0,8% a forței de muncă

Uniunea Europeană: -0,6%

Statele Unite: -0,4%.

Deși scenariile sunt sumbre, studiul arată că investițiile consistente pot face diferența. Dacă țările dezvoltă tratamente noi și cresc accesul la antibiotice moderne, efectele pot fi inversate. Economia SUA ar putea câștiga 156 miliarde de dolari anual, iar Regatul Unit, peste 12 miliarde până în 2050.

Medicii trag un semnal de alarmă

„Fără acțiune urgentă, medicamentele pe care le folosim azi vor înceta să funcționeze. Infecții banale ar putea deveni din nou letale”, avertizează dr. Mohsen Naghavi, expert la IHME. Pentru a evita acest scenariu, este nevoie de:

Recomandări Tensiuni la Fabrica de Arme din Cugir, care acumulează datorii de la an la an: sindicatul contestă numirea unui director de profesie psiholog

politici clare din partea guvernelor

cercetare accelerată pentru medicamente noi

educarea populației privind utilizarea corectă a antibioticelor

Regatul Unit a declarat că include lupta contra AMR în planul său național de sănătate pe 10 ani. Printre măsurile anunțate:

dezvoltarea de vaccinuri noi

reducerea utilizării antibioticelor în industria alimentară

crearea unui model de abonament pentru a încuraja companiile să investească în tratamente noi

„Continuăm să colaborăm cu partenerii internaționali pentru a limita răspândirea AMR”, a transmis guvernul britanic.