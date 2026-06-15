Filmul unei tragedii de necrezut: „A primit semnalul de salt, dar nu era legată”

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O tânără în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața în mod tragic în timpul unui salt cu eliberare de pe un pod, după ce angajații responsabili cu securitatea echipamentului au comis o eroare de neiertat: nu au legat coarda de siguranță.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a fost aruncată de pe Ponte do Esqueleto, cunoscut sub numele de Podul Scheletului, din municipiul Limeira, São Paulo, în timp ce făcea bungee jumping sâmbătă, 13 iunie 2026, potrivit publicațiilor braziliene G1 și Folha de Pernambuco.

Potrivit datelor preliminare din ancheta deschisă de autorități, tânăra se afla pe platforma de lansare amenajată pe un pod la o înălțime de 40 de metri. Se pare că în momentul în care personalul de la sol a oferit semnalul de start, s-a produs o neînțelegere fatală în comunicare.

Tânăra, crezând că toate procedurile de ancorare au fost finalizate cu succes, s-a aruncat de pe platformă. Din păcate, sistemul principal de siguranță (frânghia elastică) nu fusese încă atașat de hamul pe care aceasta îl purta. Impactul cu solul i-a fost fatal, echipajele medicale sosite de urgență la fața locului nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

„Băieți, frânghia!”

Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată momentul în care fata a fost dusă de membrii personalului spre marginea podului și aruncată peste margine în timp ce purta o cască.

După ce a căzut, un martor care filma a arătat spre frânghia rămasă pe sol și a strigat: „Băieți, frânghia!”

Martorii oculari au oferit declarații șocante în fața Poliției Militare din Brazilia, confirmând că tânăra s-a prăbușit în gol de la o înălțime de aproximativ 40 de metri, după o eroare catastrofală a organizatorilor.

Tragedia a avut loc pe celebrul viaduct dezafectat cunoscut sub numele de „Podul Skeleton” (Viaduto do Esqueleto), o structură care nu mai este în uz, dar care a devenit un magnet pentru agențiile care organizează tururi de sporturi extreme.

Impactul cu solul a fost extrem de violent. Autoritățile au mobilizat de urgență un elicopter al poliției pentru o operațiune aeriană de salvare contracronometru. Din păcate, echipajele medicale ajunse la baza viaductului au fost nevoite să declare decesul victimei chiar la locul accidentului, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața.

Specialistă în management sportiv

Victima nu era o turistă neexperimentată, ci o persoană pasionată de fenomenul sportiv. Tânăra era absolventă a facultății de educație fizică și management sportiv și alesese să își petreacă weekendul cumpărând un pachet de tip tur ghidat, care includea ca atracție principală această săritură de pe vârful podului Skeleton.

Un total de șase persoane au fost aduse pentru interogatoriu în legătură cu căderea fatală a ei, a confirmat pentru PEOPLE un reprezentant al guvernului din São Paulo.

Anchetatorii au reținut șase persoane

Trei bărbați – cu vârste de 27, 32 și 42 de ani – au fost arestați la fața locului și acuzați de omor cu intenție.

„Era o echipă care nu era autorizată; nici măcar nu aveau autorizație să se afle acolo. Au ajuns să organizeze acest eveniment și acest accident mortal s-a produs astăzi, în opinia mea, din cauza eșecului de a verifica și supraveghea amplasarea frânghiei la locul de săritură al victimei”, ar fi declarat delegatul Andrea Dantas Levy pentru G1.