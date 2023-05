Căpșunile sunt o gustare dulce cu proprietăți nutritive și o sursă bogată de vitamine, minerale și antioxidanți. Pot fi folosite cu succes în rețete variate ori pot fi consumate ca atare. Mai jos îți oferim cele mai bune rețete de tartă cu căpșune.

Când se coc căpșunile

În regiunile sudice, sezonul căpșunilor începe din luna mai, în timp ce în regiunile nordice, colectarea căpșunilor se poate face începând cu sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. După tipul de fructificare, soiurile de căpșuni se împart în:

Căpșuni culese devreme – recolta se începe cu a doua decadă a lunii mai;

Mediu – perioada de coacere variază între începutul și jumătatea lunii iunie;

Târzie – căpșunile se coc la sfârșitul lunii iunie.

Factorul decisiv în coacerea fructelor este temperatura aerului. În stadiul de creștere, căpșunile au nevoie de o temperatură de plus 2, până la plus 5 grade Celsius. Iar în perioada de coacere, temperatura din timpul zilei trebuie să ajungă la plus 20 de grade, în timp ce noaptea de la plus 14 până la plus 17 grade Celsius.

Citește și: Căpșuni – plantare, cultivare și îngrijire



Valori nutriționale pentru 100 g de căpșuni

Calorii – 32;

Apă – 91%;

Recomandări Fenomenul manipulării copiilor pe net. „Nepoatele mele fotomodele! Produceți poze”. Cum aborda fondatorul Forever Young minore pe site-ul pentru copii Clopoțel.ro

Proteine – 0,7%;

Zahăr – 4,9 g;

Carbohidrați – 7,7%;

Fibre – 2 g;

Grăsimi – 0,3 g.

Beneficiile consumului de căpșune

Previn bolile cardiovasculare

Consumul de căpșuni favorizează dilatarea arterelor, datorită conținutului de antocianină, un antioxidant important pentru organism. Un consum regulat poate ajuta la prevenirea riscului de infarc miocardic și accident vascular cerebral.

Îmbunătățesc calitatea pielii

Datorită conținutului ridicat de apă, căpșunile ajută la menținerea pielii frumoase, dar și la eliminarea, în mod natural, a toxinelor din corp, toxine care pot accelera procesul de îmbătrânire.

Ajută în curele de slăbire

Căpșunile au un conțin scăzut de calorii și un conțin ridicat de fibre dietetice și apă. Acest lucru îmbunătățește activitatea intestinală și contribuie la utilizarea depozitelor de lipide acumulate în corp, fapt ce duce la producerea de energie în mod natural.

Protejează vederea

Datorită conținutului ridicat de pigmenți precum zeaxantina și luteina, căpșunile protejează sănătatea ochilor. Antioxidanții din compoziție împreună cu vitamina C formează o barieră împotriva razelor UV ale soarelui, iar astfel scade riscul de cataractă ori degenerare maculară.

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță la chemarea singurului lider de partid din România care e pomenit de susținători pe numele mic: ”George”

Previn diabetul

Căpșunile ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge, iar asta poate fi un adjuvant natural pentru prevenirea diabetului de tip 2. Fructele conțin levuloză și fructoză, zaharuri care sunt foarte bine tolerate de către persoanele care suferă de diabet.

Alte beneficii ale consumului de căpșuni

Îmbunătățesc starea de spirit;

Combat constipația;

Ajută în tratarea depresiei;

Scad riscul bolilor cardiace;

Îmbunătățesc memoria;

Scad nivelul de colesterol;

Întăresc sistemul imunitar.

Rețete de tartă cu căpșune

Tartă cu căpșune și cremă de vanilie

Ingrediente pentru tartă

300 g făină;

125 ml ulei;

125 g zahăr;

O linguriță praf de copt;

1 ou;

Coaja rasă de la o lămâie;

Un praf de sare.

Ingrediente pentru crema de vanilie

500 ml lapte;

125 g unt;

125 g zahăr;

3 gălbenușuri de ou;

50 g amidon;

20 g făină;

Un pliculeț de zahăr vanilat.

Ingrediente pentru decorul tartei cu căpșune

500 g găpșuni;

O linguriță zahăr;

O linguriță gelatină.

Mod de preparare

Pentru aluat, se amestecă într-un vas încăpător făina amestecată cu praf de copt, zahărul, sarea și coaja de lămâie, după care se adaugă treptat uleiul. Se frământă bine până devine nelipicios. Dacă aluatul este prea moale, se mai poate adăuga făină, iar dacă este prea uscat, se poate adăuga puțină apă.

Recomandări VIDEO. „Agentul David” dintr-un sat din Iași i-a oferit o lecție de bună-cuviință profesională cunoscutului procuror Horodniceanu

După frământare, aluatul se învelește într-o folie de plastic și se lasă să se odihnească pentru 30 de minute. Ulterior, se întinde o foaie mai mare, se așază pe forma tăvii de tartă, care a fost unsă cu unt în prealabil, și se lipește bine aluatul de pereții tăvii. Se taie surplusul de aluat de pe margine.

Se înțeapă toată suprafața tartei cu furculița, pe alocuri, apoi se introduce la cuptor pentru aproximativ 20 de minute, la 180 de grade. Între timp se pregătește crema de vanilie. Într-un vas înalt se pune la fiert laptele și se adaugă zahărul. Se amestecă des până se topește zahărul. Când laptele a ajuns în punctul de fierbere, se ia de pe foc.

Într-un bol se amestecă gălbenușurile cu zahărul și praful de sare. Se amestecă totul, după care se încorporează făina amestecată cu amidonul. Se amestecă încet pentru a nu se forma cocoloașe, după care se adaugă treptat și laptele.

Se pune totul la fiert din nou, până când crema de vanilie începe să se îngroașe. Se acoperă cu o folie de plastic și se lasă să se răcească. Când crema s-a răcit, se adaugă și untul la temperatura camerei și se mixează până când compoziția devine cremoasă.

Se umple tarta coaptă cu crema de vanilie, deasupra se adaugă căpșunile spălate și tăiate în bucăți mai mici, sau doar în două bucăți, după preferințe.

Separat, gelatina se pune la hidratat în puțină apă rece, apoi se pune puțin pe foc cu o linguriță de zahăr, până se topește. Se unge deasupra cu gelatina obținută și totul este gata. Poate fi ținută la rece câteva ore înainte de servire.

Tartă cu căpșuni și banane

Ingrediente pentru blat

Două ouă;

125 g făină:

100 g unt;

100 g zahăr;

5 linguri de lapte;

O linguriță praf de copt.

Ingrediente pentru cremă și decor

Un pliculeț de cremă/budincă de vanilie

400 ml lapte;

200 g căpșuni;

200 g banane.

Mod de preparare

Zahărul, untul la temperatura camerei și ouăle se amestecă bine până se omogenizează compoziția. Se adaugă treptat făina, care se amestecă cu praful de copt. Deasupra se pune laptele, lingură cu lingură și se amestecă până când se obține un aluat cremos.

Tava de tartă se unge cu ulei și se tapetează cu făină. Se pune aluatul în formă și se dă la cuptor aproximativ 30 de minute, la 180 de grade. Budinca de vanilie se prepară împreună cu laptele, se lasă să se răcească, după care se adaugă pe blatul copt. Deasupra se presară feliuțe de căpșuni și banane și se pune totul la rece pentru aproximativ două ore înainte de servire.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Tartă cu căpșune și piper negru

Ingrediente pentru aluat

150 g făină;

90 g unt;

80 g zahăr;

1 ou;

Două linguri apă rece;

½ linguriță de sare;

½ linguriță piper roșu măcinat.

Ingrediente pentru cremă

6 gălbenușuri;

500 g căpșuni;

375 ml lapte;

200 ml smântână dulce;

75 g zahăr;

40 g amidon;

O esență de vanilie.

Mod de preparare

Se amestecă zahărul cu sarea, piperul roșu, iar oul se bate separat cu apa rece. Se amestecă ulterior toate cu untul la temperatura camerei, iar apoi se adaugă făina treptat până se omogenizează compoziția. Se dă aluatul la cuptor, într-o tavă de tartă, unsă cu ulei în prealabil, pentru 15 minute, la 190 de grade.

Pentru cremă, se amestecă gălbenușurile cu lapte, esența de vanilie și se pune totul la foc până când laptele începe se fiarbă. Se ia de pe foc și se adaugă peste și gălbenușurile bătute, iar la final se încorporează și smântâna.

Toată compoziția se pune în blatul copt de tartă, iar deasupra se așază căpșunile tăiate în două bucăți. Se poate orna tarta cu câteva frunze de mentă proaspete.

Descoperă și cele mai bune rețete de tartă cu cireșe.

Tartă cu căpșuni și ricotta

Ingrediente pentru blat

240 g făină;

120 g unt;

4 gălbenușuri de ou;

4 linguri de zhahăr;

Un praf de sare.

Ingrediente pentru umplutura de tartă

500 g căpșuni;

400 g ricotta;

200 g brânză de vaci;

4 linguri de zahăr măcinat fin;

60 g afine;

Un pliculeț de jeleu transparent;

O esență de portocale.

Mod de preparare

Pentru blat, se amestecă toate ingredientele reci într-un vas până când compoziția este omogenă, după care se învelește totul cu o folie de plastic și se lasă la rece pentru aproximativ o oră.

Ulterior, se ia aluatul și se întinde în tava de tartă, se taie surplusul de aluat de pe margine și se mai lasă la rece pentru 30 de minute. Apoi, după ce a trecut timpul, se bagă aluatul la cuptor, la 190 de grade C, pentru aproximativ 25 de minute.

Pentru umplutură, se amestecă ricotta și brânza de vaci cu zahărul și esența și se pun pe tarta coaptă într-un strat uniform. Deasupra se adaugă și afinele împreună cu căpșunile tăiate în două. Se prepară pliculețul de jeleu conform instrucțiunilor de pe pachet, și se presară peste căpșuni. Se dă totul la frigider pentru aproximativ două ore înainte de servire.

Tartă cu căpșuni și ciocolată

Ingrediente pentru aluat

250 g făină;

125 g unt;

50 g zahăr;

O esență de vanilie;

Un praf de sare.

Ingrediente pentru umplutură

500 g căpșuni;

125 g ciocolată neagră;

50 g ciocolată albă;

10 ml frișcă lichidă.

Mod de preparare

Pentru aluat, se amestecă într-un vas făina, untul la temperatura camerei, zahărul și praful de sare. Se adaugă esența și puțină apă rece dacă aluatul nu are o compoziție omogenă. Aluatul se lasă la rece pentru o oră. Ulterior, se întinde pe o tavă de tartă, se înțeapă cu furculița pe alocuri și se dă la cuptor pentru aproximativ 30 de minute, la 180 de grade ori până când capătă o consistență aurie.

Separat, se păstrează o linguriță de frișcă lichidă, iar restul de frișcă împreună cu ciocolata se pune la foc până când se topește ciocolata și se omogenizează cu frișca. Se lasă apoi să se răcească bine. Separat, se pune să se topească și ciocolata albă, pe baie de aburi.

Crema se pune peste aluatul de tartă bine copt, apoi se adaugă feliile de căpșuni și deasupra. Ulterior, peste căpșuni se pune ciocolata albă topită și se dă totul la rece pentru aproximativ o oră.

Descoperă și rețete de dulceață de afine și alte fructe de pădure.

Sursă foto: 123rf.com

Playtech.ro Gestul uluitor al Prințului Harry la încoronare! Ce a făcut soțul lui Meghan Markle

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

TVMANIA.RO Ce a făcut Prințul Harry după slujba de încoronare a Regelui Charles al III-lea. Ce nu s-a văzut la TV

FANATIK.RO Locul din România pe care trebuie să îl vezi măcar o dată. E unic în Europa, dar puțini știu de el

Știrileprotv.ro Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina, disperați să-i ofere Bahmutul lui Putin de „Ziua Victoriei". „Ne fac treaba mai ușoară"

Observatornews.ro Momentul în care un carusel în mișcare, plin cu oameni, se prăbușește într-un parc de distracţii din Rusia. O fetiță de 10 ani este în stare critică

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Jupiter intră în Taur. Camelia Pătrășcanu avertisment pentru nativii din zodiac: 'Deranjează toate domeniile vieții noastre!'