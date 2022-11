Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Foarte mulți retaileri au demarat deja campaniile de Black Friday în România. Smartphone-urile sunt deja la reducere pe site-urile Flanco, Altex, Media Galaxy şi evoMAG.ro, care au început campaniile promoţionale, iar eMAG şi pcgarage.ro urmează să dea startul reducerilor de Black Friday 2022 vineri, 11 noiembrie. Pcgarage.ro derulează în acest moment o campanie denumită Black Friday Devreme.

Cum alegi un telefon mobil

Pe piaţă sunt sute de modele de telefoane mobile şi poate îţi este greu să alegi din această paletă largă de produse. De aceea, ne-am gândit să-ţi oferim câteva direcţii care să te ajute să te decizi ce smartphone – şi aici ne referim la cele cu sistem de operare Android – ţi se potriveşte.

Înainte de toate, în alegerea unui telefon trebuie să pleci de la felul activităţilor pe care le vei efectua pe noul tău gadget: vorbit şi e-mail, navigare pe Internet, jocuri sau activităţi productive, asemănătoare cu utilizarea unui computer, caz în care ai nevoie de un smartphone de top, de ultimă generaţie şi probabil de dispozitive periferice, mouse, tastatură, monitor.

Apoi, elementele cele mai importante ale unui telefon mobil sunt diagonala şi tipul ecranului, procesorul, memoria RAM, memoria de stocare şi durata bateriei.

Trebuie să te decizi dacă îţi trebuie un telefon mai mare sau unul mai mic şi trebuie să ţii cont că o dimensiune mai mare presupune de multe ori şi o greutate pe măsură.

Ecranul telefonului are drept caracteristici diagonala, cea care oferă şi dimensiunea telefonului, tipul de panou, TFT, IPS, Oled, Amoled etc, rata de refresh şi rezoluţia. Un telefon cu ecran Oled sau Amoled este mai luminos, se comportă mai bine în lumina soarelui, are culori mai strălucitoare şi este de preferat celor LCD TFT sau LCD IPS. De asemenea, unghiurile de vizualizare sunt mai bune în cazul celor Oled şi Amoled.

Rata de refresh obişnuită este de 60 hz, iar telefoanele de top ajung la 120 şi chiar 144 hz. Şi rezoluţia – HD, HD+, FHD, FHD+, 4K – mai mare îţi oferă o experienţă mai bună în utilizarea telefonului.

În ceea ce priveşte procesoarele, frecvenţa lor de operare, cât mai ridicată, reprezintă un plus când telefonul este pus să îndeplinească sarcini dificile. Mai sunt aspecte legate de arhitectura procesorului, dar nu trebuie să devii un specialist în procesoare pentru a alege un telefon bun. Dacă ştii că procesoarele Qualcomm sunt cele mai bune de pe piaţă şi că MediaTek produce procesoare din ce în ce mai apreciate e suficient. Samsung pune pe multe dintre telefoanele pe care produce procesoare proprii Exynos, nu foarte grozave, la fel ca Huawei, care are gama sa Kirin, mai reuşită.

E bine ca telefonul tău să aibă memoria RAM (2, 4, 6, 8, 12gb) şi memoria de stocare (16, 32, 64, 128, 256, 512gb) cât mai mari pentru performanţe cât mai bune, dar nu uita că orice creştere a acestor parametri vine cu o creştere a preţului telefonului. E bine ca telefonul tău să nu aibă mai puţin de 4gb, iar cu 6gb poţi efectua multe activităţi.

Bateria nu ar trebui să fie mai mică de 4.000 de mAh, 4.500 mAh e valoarea cel mai întâlnită, dar dacă găseşti cu baterie mai mare e foarte posibil să te ţină mai mult fără să încarci telefonul (depinde şi de cât de bine este optimizat, de cât consumă procesorul etc). Important este şi ca timpul de încărcare să fie redus, caz în care ar putea să nu mai conteze atât de mult cât de mare e bateria.

Ai mai putea să ţii cont de sistemul de operare. Cele mai multe telefoane au sistem de operare Android şi important este ca telefonul pe care îl cumperi să aibă o versiune de Android cât mai recentă şi cât mai curată, fără multe aplicaţii preinstalate.

De asemenea, tipul reţelei compatibile cu telefonul, 4G sau 5G, este de luat în considerare (5G înseamnă viteze mai bune pe Internet), precum şi posibilitatea de a face plăţi cu telefonul (NFC).

În ceea ce priveşte camererele telefonului, aici ar trebui să te bazezi pe experienţa altor utilizatori, să încerci să găseşti galerii de fotografii făcute cu modelul dorit sau review-uri profesionsite, pentru a-ţi face o impresie asupra performanţelor foto.

Dacă aceste sfaturi ţi-au fost utile, îţi va fi mai uşor să alegi un smartphone care să se potrivească dorinţelor şi bugetului tău. Şi dacă nu stai foarte bine la ultimul capitol, cel al banilor, îţi prezentăm cele mai ieftine telefoane sub 1.000 în oferta de Black Friday 2022 a magazinelor eMAG, Flanco, evoMAG.ro şi pcgarage.ro.

Telefoane sub 500 de lei de Black Friday la eMAG

Telefon mobil Xiaomi Redmi 9AT, Dual SIM, 32GB, 2GB RAM, 4G, Granite Gray – 499 de lei;

Telefon mobil Xiaomi Redmi 5A, Dual SIM, 16GB, 4G, Grey – 451 lei;

Telefon mobil Nokia C2 2nd Edition, Dual SIM, 32GB, 2GB RAM, LTE, Grey – 444,99 lei;

Telefon mobil Nokia 5710 XpressAudio, Dual SIM, 4G, Black – 349,99 lei;

Telefon mobil Nokia 2660 Flip, Dual SIM, 4G, Black – 349,99 lei;

Telefon mobil Nokia 210, Dual SIM, 2019, Black – 169,99 lei.

Telefoane sub 500 de lei de Black Friday la Flanco

Telefon mobil Allview A20 Lite, 32GB, Dual SIM, Blue Gradient – 299 lei;

Telefon mobil Allview A20 Max, 16GB, Dual SIM, Dark Blue Gradient – 379,99 lei.

Telefoane sub 500 de lei de Black Friday la evoMAG.ro

Telefon Mobil Xiaomi Redmi A1, Procesor Mediatek MT6761 Helio A22, IPS LCD” 6.52″, 2GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 8 + 0.08 MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru) – 499 lei;

Telefon Mobil Panasonic KX-TU150EXR, Ecran 2.4″ (Rosu) – 199 lei;

Telefon Mobil Alcatel 1B, Procesor Qualcomm QM215 Snapdragon 215, IPS LCD Capacitive Touchscreen 5.5″, 2GB RAM, 32GB Flash, Camera 8MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) – 429 lei.

Telefoane sub 1.000 de lei de Black Friday la pcgarage.ro

Smartphone Motorola Moto G22, NFC, Octa Core, 128GB, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, 5-Camere, Cosmic Black – 699,98 lei;

Smartphone Motorola Moto G31, Display OLED, Octa Core, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, Baby Blue – 699 lei;

Smartphone Realme C31, Octa Core, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, Light Silver – 699,98 lei;

Smartphone Samsung Galaxy A04s, Octa Core, 32GB, 3GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, Green – 729 lei;

Smartphone Samsung New Galaxy A13, Octa Core, 32GB, 3GB RAM, Dual SIM, 4G, 5-Camere, Blue – 798,99 lei;

Smartphone Realme C35, Octa Core, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, Glowing Black – 849,98 lei;

Smartphone Realme 9i, Octa Core, 128GB, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, Black – 898,98 lei;

Smartphone Motorola Moto G41, display OLED, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, 4-Camere, baterie 5000 mAh, incarcare rapida TurboPower 30, Pearl Gold – 899 lei;

Smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro, AMOLED 120Hz, 64GB, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Camera 108 MPX, Mi Turbo Charge 33W, Baterie 5020 mAh, Glacier Blue – 999 lei;

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 (2022), 90Hz AMOLED, Snapdragon 680, 128GB, 4GB RAM, Dual SIM, 50 MPX AI camera, 33W Pro fast charging, baterie 5000 mAh, Graphite Gray – 999 lei.

Telefoane sub 1.000 de lei de Black Friday la eMAG

Telefon mobil Realme 9 5G, Dual SIM, 4GB RAM, 64GB, 5G, Meteor Black – 999,99 lei;

Telefon mobil Motorola G60s, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Ice Mint – eMAG.ro – 999,99 lei;

Telefon mobil Motorola Moto G62, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey – 999,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A23, 4GB RAM, 64GB, 5G, Black – 999,99 lei;

Telefon mobil Huawei nova Y90, 6GB RAM, 128GB, 4G, Crystal Blue – 996 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 128GB, 4GB RAM, 5G, White – 909,99 lei;

Telefon mobil OPPO A57s, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Starry Black – 899 lei

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 64GB, 4GB RAM, 5G, Black – 864 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 128GB, 4GB RAM, 4G, Nacho Black – 799 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 32GB, 3GB RAM, 4G, Nacho White – 749,98;

Telefon mobil Samsung Galaxy A04s, 32GB, 3GB RAM, 4G, Black – 729,98 lei;

Telefon mobil Motorola Moto E40, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Carbon Gray – 619,99 lei

Telefon mobil Nokia G11, Dual SIM, 3GB RAM, 32GB, Charcoal – 569,99 lei;

Telefon mobil Realme C21Y, Dual SIM, 3GB RAM, 32GB, 4G, Cross Black – 539,99 lei.

Telefoane sub 1.000 de lei de Black Friday la Flanco

Telefon mobil Samsung Galaxy A23 DS 5G, 64GB, 4GB, Dual SIM, Albastru – 999,99 lei;

Telefon mobil Xiaomi Redmi Note 11, 128GB, 4GB RAM, Dual SIM, Star Blue – 999,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 128 GB, 4 GB, Dual SIM, Albastru – 999,99 lei;

Telefon Motorola Moto G52, 128GB, 4GB, Dual SIM, Metallic White – 999,99 lei;

Telefon mobil Xiaomi Redmi Note 11, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, Twilight Blue – 979,99 lei;

Telefon mobil OPPO A74, Dual SIM, 128 GB, 4G, Midnight Blue – 899,99 lei;

Telefon mobil Huawei nova 9 SE, 128GB, 8GB RAM, Crystal Blue – 899,99 lei;

Telefon Motorola Moto G41, 128GB, 6GB, 4G, Dual SIM, Pearl Gold – 899,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 64 GB, 4 GB, Dual SIM, Albastru – 779,99 lei;

Telefon mobil Allview Soul X8 Style, 32GB, 3GB RAM, Dual SIM, Dark Blue – 649,99 lei;

Telefon mobil Nokia G21, 64 GB, 4GB RAM, Dual SIM, Albastru – 629,99 lei;

Telefon mobil Realme C30 4G, 32GB, 3GB RAM, Dual SIM, Denim Black – 579,99 lei.

Telefoane sub 1.000 de lei de Black Friday la evoMAG.ro

Telefon mobil Xiaomi Redmi 9AT, Procesor MediaTek Helio G25 Octa-Core 2.0/1.5GHz, IPS LCD Capacitiv touchscreen 6.53″, 2GB RAM, 32GB Flash, Camera 13MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Albastru) – 529 lei;

Telefon Mobil Xiaomi Redmi 9C, Procesor MediaTek Helio G35, Octa-Core 2.3GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.53″, 3GB RAM, 64GB Flash, Camera Tripla 13+2+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Gri) – 629 lei;

Telefon Mobil Oppo A16, Procesor MediaTek Helio G35, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.52″, 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Tripla 13+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Albastru) – 699 lei;

Telefon Mobil Poco C40, Procesor JLQ JR510 Octa-Core, Ecran IPS LCD 6.71″, 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 13+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Verde) – 699 lei;

Telefon Mobil Samsung Galaxy A04s, Procesor Octa-Core, PLS LCD 6.5″, 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Tripla 50+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Verde) – 729 lei;

Telefon Mobil Xiaomi Redmi 9C, Procesor MediaTek Helio G35, Octa-Core 2.3GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.53″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 13+2+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Gri) – 729 lei;

Telefon Mobil Samsung Galaxy A13 New, Procesor Octa-Core 2 Ghz, PLS LCD 6.6″, 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Quad 50+5+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Alb) – 739 lei;

Telefon Mobil iHunt Cyber Shark, Procesor MediaTek MT6761, IPS 5.93″, 4GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 20+0.3MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Negru/Verde) – 749 lei;

Telefon Mobil Oppo A54s, Procesor MediaTek MT6765G Helio G35 Octa core, IPS LCD 6.52″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 50+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) – 879 lei;

Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 11, Procesor Octa-Core Qualcomm SM6225 Snapdragon 680, AMOLED Capacitive touchscreen 6.43″, 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Quad 50+8+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Gri) – 949 lei;

Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 10S, Procesor Octa-Core Mediatek Helio G95, AMOLED Capacitive touchscreen 6.43″, 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Quad 64+8+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Gri) – 959 lei;

Telefon Mobil Poco M5s, Procesor Mediatek Helio G95 Octa-Core, Ecran AMOLED 6.43″, 4 GB RAM, 128GB Flash, Camera Quad 64+8+2+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Gri) – 999 lei.

Articolul va fi actualizat pe măsură ce apar ofertele de Black Friday 2022 de la eMAG şi pcgarage.ro.

