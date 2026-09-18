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Titlul de „Cea mai bună pizzerie din lume” nu mai aparține Italiei. Unde se mănâncă pizza cea mai bună din lume în 2026

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Titlul de „Cea mai bună pizzerie din lume” nu mai aparține Italiei. Unde se mănâncă cea mai bună pizza din lume în 2026. Imagine cu caracter reprezentativ. Sursă foto: Envato
Titlul de „Cea mai bună pizzerie din lume” nu mai aparține Italiei. Unde se mănâncă cea mai bună pizza din lume în 2026. Imagine cu caracter reprezentativ. Sursă foto: Envato
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Cea mai bună pizzerie din lume în anul 2026 nu se mai află în Italia, deși ceremonia oficială de decernare a premiilor a fost găzduită chiar la Napoli. Gala internațională „50 Top Pizza” a stabilit noul clasament mondial, iar țara de proveniență a celebrului preparat a fost devansată de un restaurant din capitala Marii Britanii.

Ierarhia este realizată pe baza evaluărilor făcute de aproape 1.000 de inspectori anonimi care călătoresc la nivel global și raportează pentru 50 Top Pizza. Aceștia vizitează fiecare locație de cel puțin două ori pe an și punctează nu doar gustul preparatului final, ci și calitatea aluatului, proveniența ingredientelor, serviciile și atmosfera generală din restaurant.

Marele câștigător al ediției din 2026 este pizzeria „Napoli on the Road” din Londra, afacere condusă de maestrul pizzaiolo Michele Pascarella. Proiectul a început în anul 2016 sub forma unei camionete Piaggio Ape cu trei roți, de unde se vindea pizza la piețele de producători locali.

Ulterior, afacerea s-a extins în locații permanente în cartierele Chiswick, Richmond și Soho. Pascarella fusese desemnat cel mai bun pizzaiolo din lume în 2023, iar restaurantul său dominase topul european în ultimii trei ani, înainte de a câștiga premiul suprem mondial.

Poziția a doua în clasamentul global a fost ocupată de „Una Pizza Napoletana” din New York, condusă de Anthony Mangieri, restaurantul care deținuse prima poziție în 2022, 2024 și 2025.

Amplasată în cartierul Lower East Side din Manhattan, pizzeria este recunoscută pentru rigoare: Mangieri prepară personal fiecare bilă de aluat și coace fiecare pizza pe vatră, lucrând doar trei seri pe săptămână, cu un meniu restrâns de doar șase opțiuni. Rezervările se deschid cu două săptămâni înainte și se epuizează în câteva minute.

Cu toate că a pierdut trofeul principal, Italia continuă să domine clasamentul general ca număr total de locații incluse. Din cele 100 de pizzerii premiate din 36 de țări, 31 se află pe teritoriul italian, Italia fiind urmată de Statele Unite ale Americii cu 22 de locații. La nivel de orașe, New York conduce cu șapte pizzerii prezente în top, urmat de Napoli cu șase și São Paulo cu cinci.

În cadrul galei au fost acordate și distincții speciale. Daniel Semrani de la restaurantul „Gigi’s” din Sydney a primit titlul de Pizzaiolo al Anului, în timp ce premiul pentru „Pizza Anului” a fost adjudecat de sortimentul „Pomodori” de la „QT Pizza Bar” din São Paulo. Totodată, Londra a mai obținut un premiu prin localul „50 Kalò”, desemnat pentru cel mai bun preparat prăjit.

Topul celor mai bune 10 pizzerii din lume în 2026 este completat, în ordine, de:

  • Locul 3: „Confine” din Milano (Italia)
  • Locul 4: „I Masanielli” din Caserta (Italia)
  • Locul 5: „Seu Pizza Illuminati” din Roma (Italia)
  • Locul 6: „Pizzeria Sei” din Los Angeles (SUA)
  • Locul 7:„Tony's Pizza Napoletana” din San Francisco (SUA)
  • Locul 8:„Leggera Pizza Napoletana” din São Paulo (Brazilia)
  • Locul 9: „RistoPizza by Napoli sta ca” din Tokyo (Japonia)
  • Locul 10: „Baldoria” din Madrid (Spania).

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Tags: Stiri Italia SUA (Statele Unite ale Americii) Marea Britanie turism
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