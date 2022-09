Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Ce parfum să porți în toamna anului 2022

Parfumul, acea piesă care întregește orice ținută și face parte din personalitatea și farmecul unei femei, este și ar trebui să fie nelipsit. Fie că ai un singur parfum preferat pe care îl porți pe tot parcursul anului, ori îți schimbi parfumul în funcție de sezon, mirosul pe care îl emani este ca un fel de carte de vizită nevăzută.

Și este adevărat, nu poți mirosi fresh și fructat pe timpul unei ierni friguroase, când tot ce vrei este să stai ghemuită în fața șemineului, cu o ciocolată caldă în mână. Pur și simplu nu se potrivește.

Așadar, ar trebui să îți schimbi parfumul astfel încât să ai măcar 2 pe an. Unul pentru sezonul cald și altul pentru sezonul rece. Parfumul de toamnă sau iarnă ar trebui să fie lemnos, discret și cu note dulci.

În funcție de preferințe, poți alege dintr-o gamă variată de mirosuri pe care le-am selectat pentru toamna anului 2022 și datorită cărora vei primi foarte multe complimente.

Top 10 parfumuri de damă pentru toamna lui 2022

Dacă vrei neapărat să întorci capete și să miroși absolut senzațional, poți încerca parfumul Carolina Herrera Good Girl, unul dintre parfumurile clasice elegante.

Are arome de iasomie, caco și semințe de tonka, iar parfumul său este catalogat drept senzual, misterios și elegant.

Totodată, are ca note de vârf migdale și cafea, fiind un parfum foarte popular printre femei. Unde mai pui că vine într-o sticluță absolut adorabilă, în formă de pantof cu toc.

Și dacă vorbim despre parfumuri clasice de toamnă, Chanel Coco este un poate printre cele mai faimoase.

Este oriental, picant și per total cu o armă caldă, ideal pentru toamna anului 2022. De fapt, este văzut ca un parfum atemporal și combină în mod ideal note picante cu arome intense fructate.

O combinație irezistibilă de flori de portocal, note de coriandru, iasomie și cuișoare, ceea ce îl face extrem de potrivit pentru a fi purtat toamna.

Totodată, se simt acorduri de vanilie, lemn de santal și patchouli. Dacă îți plac parfumurile elegante, atractive și feminine, Chanel Coco este pentru tine.

Un alt parfum clasic, fără egal, este Jador – Christian Dior . Este foarte potrivit pentru toamnă dacă îți plac florile cu arome intense, precum Orhideea, violeta sau trandafirul. O aromă emblematică ce reflectă feminitatea și puterea, dar și delicatețea și misterul oricărei femei.

Are note de ylang-ylang, trandafir de Damasc și iasomie. Face parte din cele mai cunoscute parfumuri ale lui Dior.

Dacă îți plac parfumurile orientale, atunci Alien – Thierry Mugler este perfect pentru tine. Cu o aromă lemnoasă, miros de chihlimbar, dar puternic și proaspăt cu note de ambra și lemn, iasomie și sambac, Alien este parfumul femeilor puternice, care știu ce vor și nu se tem să lupte pentru idealul lor.

Este un parfum vibrant și misterios, dar care va întoarce capete în orice încăpere. Femeia care îl poartă este plină de energie, hotărâtă și determinată. Un parfum ideal pentru toamna anului 2022.

Parfumuri de damă de la Notino

Dacă vrei un parfum la un preț avantajos și ideal pentru toamna anului 2022, BOSS The Scent Le Parfum este alegerea perfectă. Costă 189 pentru 30 de mililitri, însă această sticluță îți va ajunge mult timp, iar asta datorită faptului că parfumul este puternic și foarte persistent.

Este un parfum floral, dar cu tonuri lemnoase, ceea ce îl face ideal pentru sezonul rece. În plus, se simt note de cacao, chihlimbar și vanilie, ceea ce îl fac extrem de senzual și misterios.

Pentru femeile care vor să miroasă feminin și să emane căldură, LInterdit – Givenchy este un omagiu adus feminității. Are o compoziție floral-lemnoasă, cu nuanțe de ghimbir, iasomie, tuberoză și floare de portocal.

O explozie de mirosuri fine, subtile dar puternice. O adevărată investiție, dacă iei în considerare prețul, dar o singură pulverizare este suficientă ca să te învăluie în mireasma lui.

Poudree de Narciso Rodriguez este acel parfum pe care ori îl iubești, ori îl eviți. O explozie de feminitate, puritate și seducție într-o singură sticluță.

Acest parfum are tonuri diverse și combină trandafirii, iasomia și moscul într-un mix unic. Lemnul de cedru și nota de patchouli oferă un aer sexy și te învăluie într-o aură misterioasă și puternică.

Este, într-adevăr, un parfum senzual și feminin, mai degrabă potrivit pentru evenimente, o cină romantică sau o întâlnire amoroasă, decât să îl porți zilnic la birou.

Parfumuri de damă originale la reducere

În cazul în care nu ai un buget foarte mare pentru a îți achiziționa un parfum de toamnă pentru 2022, ți-am pregătit câteva variante de parfumuri la reducere. Sunt ocazii pe care ar fi bine să nu le ratezi, mai ales că sunt parfumuri originale care persistă și sunt foarte plăcute.

Profită de reduceri și ia-ți Blue Seduction for Her – Antonio Banderas, la doar 97 de lei pentru 200 de ml și doar 81 de lei pentru 50 de ml. Acest parfum este senzual și seducător, cu o compoziție caldă pentru zilele reci.

Miroase a citrice îmbinate cu petale de violete, iasomie și acorduri lemnoase, de patchouli și mosc. Un parfum ideal pentru o femeie care adoră mirosul fresh fructat, dar vrea în același timp să miroasă bine în sezonul rece.

White Tea de la Elizabeth Arden este o ocazie de neratat. Costă 95 de lei sticluța de 50 de ml și este un parfum floral-lemnos, ideal pentru a fi purtat în fiecare zi. În timp ce miroase proaspăt a fructe, conține acorduri de ceai alb, iar notele de lemn exotic se îmbină ideal cu boabele dulci de Tonka. Nu ai cum să dai greș cu el, iar prețul este, cu siguranță, imbatabil.

Pour Femme Intense – Lacoste costă 135 de lei și are 50 de ml. Are un parfum floral-lemnos și îl poți purta în fiecare zi, dar și la ocazii speciale. Are acorduri de caramel, dar și de trandafiri, lemn de santal și cedru de Himalaya, ceea ce îl face unic pentru o femeie cu o personalitate puternică și foarte stăpână pe sine.

În funcție de personalitatea ta, poți alege parfumul ideal pentru tine. Acestea sunt câteva sugestii de parfumuri care se poartă intens în toamna anului 2022. Mirosurile la mare căutare sunt cele lemnoase, dulci și catifelate, dar fără să fie prea mult. Amintește-ți să nu te învălui niciodată în parfum, două pulverizări sunt mai mult decât de ajuns pentru un miros subtil și plăcut. Alege-ți preferatul și pregătește-te să primești complimente.

